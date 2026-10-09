W ciągu ostatnich tysiącleci obowiązywały różne kalendarze. Najwięcej zmian wprowadzili do nich Rzymianie, jednak nie wszystkie były trafione.

Kalendarz rzymski

W 738 r. p.n.e. Rzymianie wprowadzili kalendarz dziesięciomiesięczny, zapożyczając go od Greków. Około 60 dni zostało pominiętych, a rok rozpoczynał się 1 marca i kończył ostatniego dnia grudnia. Dopiero parę lat później drugi król Rzymu, Numa Pompiliusz, postanowił dostosować kalendarz do faz Księżyca. W każdym roku jest 12 cykli pełni, dlatego podzielono kalendarz na 12 miesięcy.

Rzymianie uważali, że liczby parzyste przynoszą pecha, więc każdy miesiąc miał 29 dni. Numa postanowił, że luty, czyli miesiąc, w którym odbywały się rzymskie rytuały ku czci zmarłych, będzie miesiącem pechowym, gdyż liczył 28 dni. Nowy rok kalendarzowy liczył wtedy 355 dni.

Stwarzało to pewne problemy - z biegiem lat pory roku zaczęły się rozregulowywać, bo Ziemia potrzebuje więcej czasu, aby okrążyć Słońce. Dlatego dodano przed marcem dodatkowy miesiąc zwany mercedoniusem. Nie był on używany co roku, dopiero kiedy zachodziła potrzeba ponownego zsynchronizowania miesięcy i pór roku. Miał 27 lub 28 dni, co dawało rok trwający 377 lub 378 dób.

Kalendarz juliański

W 45 r. p.n.e. astronomowie Juliusza Cezara wyjaśnili potrzebę 12 miesięcy w roku i dodania roku przestępnego, aby zsynchronizować go z sezonami. Rok trwał już 365 dni, jednak żaden z dodatkowych dziesięciu dni nie został dodany do lutego.

Pierwotnie piąty i szósty miesiąc przemianowano na Iulius i Augustus, aby oddać cześć Juliuszowi Cezarowi i jego następcy - Augustusowi. Obydwa te miesiące miały po 31 dni, aby uhonorować rzymskich przywódców.

Rok przestępny co cztery lata to w rzeczywistości trochę za dużo, aby zniwelować różnicę między rokiem liczącym 365 dni a czasem, w którym Ziemia okrąża Słońce, który wynosi 365 dni i nieco mniej niż jedną czwartą dnia. W połowie XVI wieku kalendarz juliański był więc już rozbieżny z porami roku o 10 dni.

Kalendarz gregoriański

Wtedy powstał kolejny kalendarz nazywany gregoriańskim na cześć papieża Grzegorza XIII. Wprowadzono go w 1582 roku i używa się go do dziś. Aby skorygować wcześniejsze opóźnienie, po czwartku 4 października 1582 roku nastąpił bezpośrednio piątek 15 października tego samego roku, dzięki czemu pominięto 10 dni.

W 1582 roku pominięto w kalendarzu 10 dni. Atul Bishnoi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Ustalono, że lata podzielne przez 100 nie będą przestępne, chyba że dzielą się równocześnie przez 400. Kalendarz gregoriański spóźnia się o zaledwie 1 dzień w stosunku do roku astronomicznego na około 3 tys. lat.

W dawnych czasach kalendarze konstruowano, opierając się na trzech zjawiskach astronomicznych: rok zwrotnikowy - czyli obieg naszej planety wokół Słońca; miesiąc synodyczny - czyli czas od pełni do następnej pełni Księżyca; oraz doba. Te zjawiska nie pasują jednak do siebie, co sprawia, że różne kalendarze oparte na jednym z nich zaczynały się rozjeżdżać.

Dlaczego tydzień ma 7 dni?

Dni, miesiące i lata mają swoją naturalną podstawę, jednak tygodnie nie - pochodzą prosto z Biblii. Uściślono w niej, że człowiek przez sześć dni będzie pracował, a siódmy dzień odpoczywał. Rzymianie nadali dniom tygodnia nazwy pochodzące od Słońca, Księżyca i nazw pięciu znanych im planet: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus i Saturn. W języku angielskim nazwy: Sunday, Monday i Saturday przetrwały niemal niezmienione.



