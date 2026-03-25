Pałac w Łubiu ponownie wystawiony na sprzedaż

Zespół pałacowo-parkowy w Łubiu znany też jako pałac Baildonów ponownie trafił na sprzedaż. Ta architektoniczna perła została wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku jako siedziba rodu Baildonów - wywodzącej się ze Szkocji rodziny śląskich przemysłowców i posiadaczy ziemskich. Budowę zlecił Artur Baildon, syn Johna Baildona - do dziś uważanego za jednego z pionierów nowoczesnego hutnictwa. Na początku XX wieku rezydencję poddano pracom według projektu Ernesta von Haigera - efekty tej przebudowy widać do dziś, pałac zawdzięcza jej swój obecny kształt.

Budowla o kształcie litery "L" jest podpiwniczona i ma użytkowe poddasze. Pokryta jest dachem mansardowym wyposażonym w liczne lukarny oraz cylindryczną wieżyczkę widokową. Od strony wjazdu ulokowany jest zdobiony portyk z kartuszem herbowym. Neoklasycystyczny budynek wyróżnia się także wieżą zwieńczoną stożkowym hełmem. To wyjątkowy obiekt z ogromnym potencjałem - ale najpierw musi znaleźć się kupiec.

Zabytkowy pałac w woj. śląskim teraz taniej o kilka milionów

Po II wojnie światowej pałac w Łubiu znacjonalizowano, obiekt z czasem zaczął niszczeć, odrestaurowano go pod koniec XX wieku. Do niedawna mieścił się tam Dom Pomocy Społecznej. Obecnie pałac nie pełni już żadnych funkcji - i choć jest nieco zapomniany, wciąż robi duże wrażenie. Całość jest teraz dostępna na sprzedaż w trybie rokowań. To procedura wyboru kontrahenta lub zawarcia umowy, oparta na bezpośrednich negocjacjach między stronami. Sugerowana cena zespołu pałacowo-parkowego w Łubiu to tym razem 6 mln zł. Początkowo sięgała 10 mln zł.

Chętni na zakup pałacu mogą wziąć udział w rozmowach 12 maja 2026 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5. Konieczne jest wcześniejsze wniesienie zaliczki w wysokości 360 000,00 zł i złożenie pisemnego zgłoszenia w języku polskim, podpisanego przez oferenta lub pełnomocnika. Procedur tych trzeba dopełnić w terminie do dnia 6 maja 2026 r.

Zespół pałacowo-parkowy w Łubiu ponownie trafił na sprzedaż. Oferta opiewa na 6 mln zł. Tomasz Górny (Nemo5576), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Co można zrobić z kupionym zabytkiem? Jest potencjał ale i wyzwanie

Zespół pałacowo-parkowy znajduje się ul. Pyskowickiej 34 w Łubiu w gminie Zbrosławice w powiecie tarnogórskim. Działka ma łączną powierzchnię 33 144 m², kubatura obiektu wynosi 14 000 m³. Do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego założenie wpisano 27 października 1992 roku - głównym elementem zespołu pałacowo-parkowego jest sama rezydencja, ale w jego skład wchodzą także trzy budynki gospodarcze, budynek oczyszczalni, portiernia, kapliczka i szopa. Jeśli chodzi o wyposażenie pałacu, praktycznie nie dotrwało do naszych czasów.

Stan nieruchomości oceniono na dobry, jednak oprócz ceny zakupu zespołu pałacowo-parkowego doliczyć trzeba koszty remontu i adaptacji, a także mieć na uwadze konsultacje z konserwatorem. Co nowy właściciel może zrobić z pałacem? Na stronie oferty jako możliwe przyszłe wykorzystanie wymieniono prywatną rezydencję, hotel, restaurację, biuro, centrum kulturalne, muzeum czy zakład opieki zdrowotnej.

''Wydarzenia'': Słynne pole w Lublinie sprzedane. Zamiast parku powstaną kolejne bloki Polsat News Polsat News