Nowy wieżowiec w Polsce. 170 metrów i prestiżowy certyfikat

W Polsce ma powstać nowy wieżowiec - 170-metrowy, luksusowy budynek mieszkalny Roma Tower. Inwestycja zostanie zrealizowana w centrum Warszawy, u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej.

Nowy apartamentowiec zaoferuje rozbudowane części wspólne, w tym strefę wellness z basenem, a także szereg ekologicznych rozwiązań - m.in. systemy wykorzystania wody opadowej, udogodnienia dla rowerzystów oraz rozwiązania wspierające gospodarkę odpadami.

Co istotne, budynek został właśnie doceniony na etapie koncepcji, zdobywając prestiżowe wyróżnienie - jako pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Roma Tower z najwyższą możliwą oceną. Wyróżnienie w systemie Fitwel

Projekt Roma Tower uzyskał certyfikat Fitwel, otrzymując najwyższe możliwe noty. Fitwel to międzynarodowy system certyfikacji budynków (biurowych, mieszkaniowych, handlowych), promujący dobre samopoczucie i zdrowie użytkowników. Obiekty oceniane są pod względem tego, jak wpływają na codzienne życie korzystających z nich ludzi, biorąc pod uwagę ponad 60 zagadnień - m.in. jakość powietrza, ilość światła dziennego oraz udogodnienia wspierające aktywność fizyczną.

Roma Tower jest pierwszym budynkiem w segmencie mieszkaniowym w Polsce, który uzyskał certyfikat Fitwel z najwyższą możliwą oceną. Audytorzy przyznali mu trzy gwiazdki.

Inwestycja została także uhonorowana dwiema nagrodami Best in Building Health Award 2026. Wyróżnienie przyznane zostało za najwyższą ocenę w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (na etapie projektowym), podaje Urbanity.

Przedstawiona wizualizacja to dawny projekt, a ostateczna wersja budynku będzie się różnić. Nowa koncepcja ma zostać wkrótce pokazana. BBI Development materiały prasowe

Warszawa zyska nowy wieżowiec. Nowy projekt jeszcze w tym roku

Za projekt architektoniczny Roma Tower odpowiada Jacek Świderski i jego zespół z Juvenes-Projekt, za realizacją inwestycji stoją spółki BBI Development oraz Liebrecht & WooD. Wygląd wnętrz to zasługa włoskiego studio Pininfarina, które odpowiada m.in. za wizualną oprawę holu głównego ze strefą recepcyjną, holi windowych i kabin wind, a także obszarów rekreacyjnych, gdzie zaplanowano strefę wellness z 25-metrowym basenem. Załączone wizualizacje to archiwalia, koncepcja przeszła zmiany. Oficjalna prezentacja nowego wyglądu Roma Tower ma nastąpić w najbliższym czasie.

Budowa Roma Tower ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji przewidziano także modernizację fragmentów ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej.

- W porozumieniu z miastem, na swój koszt odnowimy duże fragmenty ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, uwzględniając przestrzenie dla ruchu pieszego i rowerowego oraz zieleni przyulicznej w postaci szpalerów drzew i niskiej roślinności. Zakres tych zadań szacowany jest na ponad 20 milionów złotych - powiedział cytowany przez Property Design Michał Skotnicki, prezes zarządu BBI Development S.A.

