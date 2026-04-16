Poznański biurowiec z ważnym certyfikatem. Jako pierwszy w Polsce

W Poznaniu trwa inwestycja realizowana przez Skanska Commercial Development Europe - powstaje tam budynek biurowy Nowy Rynek C.

Sześciopiętrowa budowla zaoferuje 28 700 m2 powierzchni najmu GLA. Obiekt będzie funkcjonować niezależnie od miejskiego systemu ciepłowniczego i będzie w pełni zasilany energią odnawialną.

Obiekt zapowiadano jako pierwszy w kraju biurowiec o zerowej emisji CO2 netto na poziomie operacyjnym. Teraz Skanska podała, że Nowy Rynek C to także pierwszy w Polsce biurowiec, który otrzymał specjalny certyfikat dotyczący zaostrzonych wymagań bezpieczeństwa.

Najbezpieczniejszy budynek biurowy w kraju? Jest opinia

Skanska realizację inwestycji Nowy Rynek C, ostatniej części nowoczesnego kompleksu biurowego w centrum Poznania, rozpoczęła w listopadzie 2025 roku. Cały kompleks, złożony z pięciu budynków, powstaje w zgodzie z ideą "miasta w mieście". Jeśli chodzi o Nowy Rynek C, jest to biurowiec, który zaprojektowała pracownia Ultra Architects.

Budynek będzie miał 6 kondygnacji nadziemnych. W garażu podziemnym znajdzie się 225 miejsc parkingowych dla samochodów oraz ponad 100 stanowisk dla rowerów - dla tych ostatnich przestrzeń znajdzie się także na zewnątrz, zaplanowano bowiem ponad 50 miejsc.

W listopadzie 2025 r. Skanska podawała, że projekt uzyskał 88 punktów w precertyfikacji LEED v4 na poziomie Platinum, trafiając do zestawienia najlepiej ocenianych budynków w Polsce w kontekście zrównoważonego budownictwa. Teraz firma ogłosiła, że Nowy Rynek C jako pierwszy budynek biurowy w Polsce otrzymał "certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań budowli ochronnej ukrycia kategorii 1".

Certyfikat dla powstającego budynku został wydany na podstawie opinii technicznej wykonanej przez grupę specjalistów z Centrum Budownictwa Ochronnego, funkcjonującego w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Skanska materiały prasowe

Ustawa schronowa i zmiany dla deweloperów. Nowy Rynek C spełnia kryteria

Certyfikat ten oznacza, że kluczowe elementy konstrukcji Nowego Rynku C, w tym garaż podziemny, zapewniają najwyższy poziom ochrony przewidziany w kategorii 1. Chodzi m.in. o odporność na efekty klęsk żywiołowych, odłamki pocisków, czy przeciążenia spowodowane zagruzowaniem.

Atrybuty budynku przemyślano w ten sposób jeszcze przed ostatecznym wprowadzeniem tzw. ustawy schronowej, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Wnosi ona m.in. nowe wymagania dla projektowania budynków mieszkalnych i publicznych z przystosowaniem do pełnienia funkcji doraźnego schronienia.

- Projekt Nowego Rynku C już od początku zakładał spełnienie zaostrzonych wymagań bezpieczeństwa - jeszcze przed tzw. ustawą schronową nakładającą na projekty budowalne obowiązki związane z ochroną ludności w sytuacji zagrożenia. Uzyskanie certyfikatu jest efektem ponad dwóch lat pracy, dziesiątek analiz bezpieczeństwa i zastosowania podczas budowy zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych, m.in. konstrukcji żelbetowej czy zwiększonej odporności stropów i ścian na obciążenia dynamiczne. Dla przyszłych najemców oznacza to dodatkowy poziom bezpieczeństwa i ochrony - mówi Roland Jarosz, dyrektor projektu w Skanska Commercial Development Europe.

Planowane oddanie Nowego Rynku C ma nastąpić w 2027 roku.

