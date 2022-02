Początek III Wojny Światowej? Wizje jasnowidzów są zaskakująco zgodne

Wybuch wojny Rosji z Ukrainą był dla wielu osób zaskoczeniem i od razu pojawiło się pytanie, czy to tylko konflikt lokalny, czy może początek III wojny światowej? Oczywiście teraz nie mamy powodów do niepokoju - starcia są daleko od naszych granic. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, kiedy nagle konflikt zamieni się w wojnę NATO z Rosją, a wtedy sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Warto - oczywiście z przymrużeniem oka - spojrzeć na kilka wybranych przepowiedni i wizji przyszłości, o których mówili słynni jasnowidze i które są w pewien sposób ze sobą zgodne. Na początek mistyk, stygmatyk i święty Kościoła Katolickiego znany jako Święty Ojciec Pio.

Wojna rozpocznie się w nocy

Ojciec Pio wielokrotnie mówił, że świat czeka jeszcze jeden, wielki światowy konflikt, w którym dojdzie do starć na starym kontynencie. Według niego wojna miała rozpocząć się w nocy, kiedy z nieba w ziemię "uderzą błyskawice". Interpretatorzy tej przepowiedni uważają, że może chodzić o pociski balistyczne użyte przez jedną ze stron. Wspaniałe budowle legną w gruzach - ostrzegał włoski zakonnik. Ojciec Pio uprzedzał także, że dojdzie do "trzech dni ciemności", choć nie wyjaśnił, co ma być ich przyczyną.

Zdjęcie Zakonnik Ojciec Pio był przekonany, że Trzecia Wojna Światowa zniszczy Europę / archiwum prywatne

Dobrze pozamykajcie i uszczelnijcie okna. Nie wyglądajcie na zewnątrz. Zapalcie poświęconą świecę, która wystarczy na trzy dni. [...] Powietrze będzie przesycone gryzącymi gazami. Duszące opary oraz uderzenia zaczną niszczyć wszystko. Nie wolno w tym czasie wychodzić na zewnątrz. Ojciec Pio

I znowu te "trzy dni ciemności"!

Alois Irlmaier był niemieckim pracownikiem budowlanym i zajmował się przez wiele lat kopaniem studni na terenie Bawarii. W czasie I Wojny Światowej jako niemiecki żołnierz przeżył koszmarny incydent. W bliskiej od niego odległości wybuchł pocisk artyleryjski, w wyniku czego Alois został żywcem zasypany w okopie. Odkopano go po 72 godzinach i zwolniono z wojska. W wyniku wypadku Irlmaier zaczął miewać dziwne wizje dotyczące przyszłości, które okazywały się zdumiewająco trafne. Przewidział bezbłędnie II wojnę światową, ale mówił także o trzeciej. Dopiero po tej ostatniej według niego miała się rozpocząć złota era w dziejach ludzkości. W jego przepowiedniach pojawia się również wątek "trzech dni ciemności", kiedy nagle ludzi przerazi tajemnicza "kreska złotego pyłu".

Zdjęcie Alois Irlmaier mówił o "kresce żółtego pyłu", przed którą w czasie III Wojny Światowej trzeba będzie uciekać / archiwum prywatne

W czasie wojny nastąpi ciemność, która potrwa siedemdziesiąt dwie godziny. Podczas dnia będzie ciemno. Proszę... nie wychodźcie z domu w tym czasie, oświetlajcie domy tylko świecami. Kto będzie wdychał pył na zewnątrz, dostanie skurczu i umrze. Zaciemnijcie okna i nie otwierajcie ich. Woda i żywność, która nie będzie szczelnie zamknięta, zostanie zatruta Alois Irlmaier, niemiecki jasnowidz

Jasnowidz z Człuchowa? Też mówi, że będzie ciemno i pojawi się żółty pył!

Najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski jest znany z tego, że bezbłędnie odnajduje zaginionych ludzi. Chwali się, że dzięki swojemu niezwykłemu talentowi odnalazł już ponad 700 osób, a jego dokonania potwierdzają między innymi dokumenty z policji. Jackowski od lat mówi także o tym, co czeka Polskę i świat. W 2008 roku jasnowidz zapytany przez swoją córkę Monikę o to, co czeka Polskę wypowiedział zagadkowe słowa.

Moniko, tuż przed wielką wojną ludzie będą bali się oddychać Jasnowidz Krzysztof Jackowski

Dziś jasnowidz jest przekonany, że mówiąc te słowa przewidział pojawienie się koronawirusa i obowiązek zakładania maseczek (lęk przed oddychaniem), a także wybuch wielkiego światowego konfliktu. Niezwykłe, ale dwóch lat jasnowidz z Człuchowa mówi o tym, że będą kłopoty z elektrycznością (ciemno na ulicach) i pojawi się nagle "jakiś żółty pył". Jasnowidz nie jest w stanie sprecyzować tego, czym ma być ów pył (czasami nazywa go żółtym proszkiem). Jest pewien jednak, że znaczna część Polaków się tego pyłu wystraszy i będzie próbowała przed nim uciekać.