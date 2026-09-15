Energylandia uznana za najlepszy park rozrywki w Europie

Internetowa platforma Travelcircus, należąca do jednej z największych niemieckich firm z branży technologii turystycznych, przygotowała nowy ranking najlepszych parków rozrywki w Europie.

W tegorocznym zestawieniu nie zabrakło wielkich i doskonale znanych obiektów, takich jak Disneyland Paris czy Europa-Park.

Na szczycie listy znalazł się jednak park rozrywki z Polski.

Energylandia w Zatorze (woj. małopolskie) zajęła 1. miejsce, pokonując nawet najbardziej rozpoznawalnych konkurentów.

Ponad 1000 parków rozrywki i jeden najlepszy. Energylandia zwycięża w rankingu

- Czy wiesz, że w Europie jest ponad 1 000 parków rozrywki? Disneyland Paris, Europa-Park i Efteling to tylko niektóre z nich, które sprawiają, że oczy dzieci błyszczą. Który z tych parków jest jednak najlepszy w tym roku? Gdzie zabawa dla całej rodziny jest szczególnie udana? Który park oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości? Travelcircus przeanalizował łącznie 112 parków w Europie, aby wyłonić najlepszy park rozrywki 2026 roku - podaje serwis.

Kompleksowy przegląd obejmował m.in. analizę cen biletów, godziny otwarcia, atrakcje, a także liczbę wyszukiwań w Google i wpisów na Instagramie, jak również pozostawione przez odwiedzających recenzje. W każdej kategorii przyznawanych było maksymalnie 5 punktów.

Po przeanalizowaniu wszystkich zmiennych park rozrywki Energylandia został uznany numerem jeden w 2026 r.

Punkty dla Energylandii rozkładały się następująco:

Stosunek jakości do ceny: 4,90

Współczynnik oceny w Google i TripAdvisor: 4,89

Współczynnik rozpoznawalności: 4,26

Współczynnik frajdy dla wszystkich grup wiekowych: 4,37

Popularność na Instagramie: 4,30

Podsumowując, Energylandia zdobyła w nowym rankingu Travelcircus 22,74 punktu na 25 możliwych.

Ponadto w kategorii "stosunek jakości do ceny" oraz "współczynnik oceny" Energylandia otrzymała również najwyższe noty spośród wszystkich 25 parków wyróżnionych w rankingu.

Nie tylko Hyperion. Energylandia w Zatorze jest pełna atrakcji

Oferta Energylandii jest zróżnicowana, znajduje się tam 7 stref tematycznych: Strefa Ekstremalna, Sweet Valley, Bajkolandia, Strefa Familijna, Smoczy Gród, Aqualantis i Water Park.

Park ten może się poszczycić ponad 130 atrakcjami. Wśród nich jest m.in. 20 rollercoasterów - na czele z Hyperionem, najwyższym i najszybszym mega coasterem w Europie (142 km/h, 77 metrów wysokości, 1 450 metrów długości toru).

Za Energylandią w top 10 na liście najlepszych parków rozrywki w Europie uplasowały się kolejno

Europa-Park - Rust, Niemcy

Disneyland Paris - Marne-la-Vallée pod Paryżem, Francja

Efteling - Kaatsheuvel, Holandia

Parc Astérix - Plailly pod Paryżem, Francja

Gardaland - Castelnuovo del Garda, Włochy

Phantasialand - Brühl, Niemcy

Drayton Manor - Drayton Bassett, Anglia

Liseberg - Göteborg, Szwecja

Paultons Park - Romsey, Anglia



