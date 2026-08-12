Nowy rekord Guinnessa. Największy pokaz fajerwerków

Pyrotecnico, firma specjalizująca się w pokazach fajerwerków, dronów i w efektach specjalnych, została wraz z Freedom 250 oficjalnie wyróżnione przez komitet Księgi Rekordów Guinnessa.

Nowy rekord został przyznany za stworzenie największego pokazu fajerwerków na świecie. Wydarzenie pod hasłem "Salute to America: The Nation's 250th Birthday Fireworks Celebration" miało miejsce podczas obchodów 250-lecia USA.

Podczas tego pokazu wystrzelono 840 537 sztuk fajerwerków w 40 minut, bijąc poprzedni rekordowy wynik, który dotyczył odpalenia 810 904 fajerwerków.

Rekordowe widowisko. 840 537 fajerwerków

Pyrotecnico we współpracy z Freedom 250 przeprowadziła rekordowy pokaz świetlny w Waszyngtonie 4 lipca 2026 roku. Firma promuje wydarzenie jako główną atrakcję obchodów 250. rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Niebo nad parkiem National Mall rozświetliły fajerwerki odpalane z dziesięciu stanowisk. Widowisko było transmitowane na żywo w sieci i dostępne do oglądania dla widzów na całym świecie.

- Pokaz wymagał sześciu miesięcy prac projektowych i trzech tygodni przygotowań na miejscu, z udziałem ponad 50 ciężarówek i 75 członków załogi, którzy wystrzelili ponad 74 tony fajerwerków z basenu Lincoln Memorial Reflecting Pool i West Potomac Park, a także ośmiu barek ustawionych wzdłuż rzeki Potomak - podaje Pyrotecnico.

Księga rekordów Guinnessa oficjalnie uznała rekord

Po pokazie zaangażowane strony złożyły odpowiednią dokumentację do biura Księgi Rekordów Guinnessa w celu weryfikacji. 11 sierpnia br. firma Pyrotecnico poinformowała w oficjalnym komunikacie prasowym, że rekord został uznany.

- Pokaz tej skali wiązał się z koniecznością najwyższego poziomu planowania we wszystkich działach firmy. Wymagał precyzyjnej choreografii, wielowarstwowego projektu i zespołu artystów, którzy przełożyli 250 lat historii na moment godny kamienia milowego narodu, zachowując jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa. Fajerwerki jednoczą społeczności w świętowaniu, refleksji i wspólnej dumie, a ten rekord jest świadectwem kreatywności, kunsztu i profesjonalizmu całego naszego zespołu - stwierdził Stephen Vitale, prezes Pyrotecnico.



