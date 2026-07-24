Przeniosą kościół w inne miejsce. Skansen w Polsce zyska nowy zabytek

Przeniosą zabytkowy drewniany kościół. Trafi do skansenu

Zabytkowe drewniane budowle czasem muszą być transportowane na setki kilometrów, aby ocaleć i zyskać nowe życie w muzeach na wolnym powietrzu. Cenne obiekty architektury ludowej są przenoszone z pierwotnych miejsc i trafiają do skansenów, gdzie stają się świadectwem dawnych tradycji i edukują o dziejach regionu.

Wśród nich znajdzie się XVIII-wieczny drewniany kościół z Seroczyna (woj. mazowieckie). Jeszcze w tym roku zabytkowa świątynia ma zostać przeniesiona na teren Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie koło Białegostoku (woj. podlaskie), gdzie rozpocznie kolejny rozdział swojej historii.

Zabytek z Seroczyna. Pierwszy obiekt sakralny w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Zabytkowy kościół z Seroczyna wraz z dzwonnicą znajduje się na historycznym Podlasiu (części dzisiejszego woj. podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego). Obiekt został wybudowany w XVIII wieku, jakiś czas funkcjonował jako cerkiew unicka, w latach 70. XIX wieku został przejęty przez cerkiew prawosławną, następnie, po I wojnie światowej, przejął go kościół katolicki. Należał do diecezji drohiczyńskiej do 1993 roku, podaje PAP. W międzyczasie powstał kościół murowany i drewniana świątynia stała opuszczona.

Włączono ją z czasem do kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury - i szukano funduszy na transport obiektu na teren skansenu. Niedawno zarząd województwa podlaskiego, któremu podlega białostockie muzeum, przekazał na ten cel ponad 1,2 mln zł, poinformował PAP Tomasz Klimaszewski, kierownik działu budowlano-technicznego PMKL.

Jeszcze w tym roku ma nastąpić rozbiórka, transport i ponowne ustawienie kościoła - w nowym miejscu, na terenie skansenu w Wasilkowie. Zabytkowa świątynia wraz z dzwonnicą będzie pierwszym obiektem sakralnym w tym muzeum.

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Największe i najpiękniejsze. Ciekawe skanseny w Polsce

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie gromadzi na obszarze ok. 30 ha ok. 60 drewnianych obiektów z regionu białostockiego, łomżyńskiego i z Suwalszczyzny.

Inne ciekawe skanseny w Polsce to między innymi:

Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich : Najstarszy skansen w Polsce, założony w 1906 r. Na obszarze ponad 20 hektarów znajdziemy chałupy, kościoły, szkołę i wiatraki z rejonu Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : Największy skansen w Polsce, położony na ok. 40 hektarach. Gromadzi architekturę i obiekty ukazujące dawne życie ludzi z tego regionu, znajduje się tu m.in. wierna replika dziewiętnastowiecznego rynku galicyjskiego.

Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu : Największy skansen Małopolski, prezentujący architekturę i kulturę m.in. Lachów, Łemków, Górali Sądeckich i Pogórzan. Zajmuje powierzchnię ok. 20 ha.

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach: Największy skansen w Wielkopolsce, na powierzchni ponad 20 ha zgromadzono około 60 obiektów, które opowiadają historię kultury chłopskiej regionu. Są to m.in. chałupy, kaplica i kościół, wiatraki i zagrody.



