Rewolucja zamku w Kwidzynie

Zamek w Kwidzynie przejdzie gruntowną renowację wartą ponad 64 mln zł, obejmującą kompleksowe prace konserwatorskie, modernizację instalacji oraz stworzenie nowej oferty wystawienniczej. To ostatnie tygodnie, kiedy można go odwiedzić w obecnej odsłonie - ponowne otwarcie całego kompleksu zaplanowano na 2030 rok.

Inwestycja "Kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie w Zamku w Kwidzynie" zakłada renowację wszystkich kondygnacji, zabezpieczenie konstrukcji i pokrycia dachu oraz adaptację lokali przy ul. Kruka 1 wraz z przyległymi terenami zielonymi. Środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury, transformację cyfrową oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Zamek w Kwidzynie czeka potężna renowacja. Koniec prac zaplanowano na 2030 rok. Przemek Swiderski East News

Wymagana była pilna interwencja

Stan techniczny obiektu wymagał pilnej interwencji, jak podkreśliła w rozmowie z PAP Monika Rogalewska, koordynatorka projektu z Działu Konserwacji Zamków Muzeum Zamkowego w Malborku.

W czerwcu otworzono dwie zupełnie nowe wystawy, które można zwiedzać do końca sierpnia. W ramach nowej oferty, w 2030 roku powstanie sześć nowych, w tym ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza oraz poświęcona średniowiecznym dziejom kapituły pomezańskiej.

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Problemy konserwatorskie się nawarstwiały. W końcu trzeba było podjąć odpowiednie kroki

Projekt realizowany jest we współpracy z hiszpańskim muzeum Vilamuseu.

- Chcielibyśmy podnieść atrakcyjność naszego zabytku i zaprosić do niego większą liczbę odwiedzających. Odczuliśmy potrzebę opowiedzenia historii naszego zamku i regionu na nowo, wsłuchując się również w potrzeby naszych odbiorców - zaznaczyła koordynatorka projektu.

- Od wielu lat obserwujemy problemy konserwatorskie, manifestujące się zwłaszcza na poziomie piwnic w postaci zawilgocenia i destrukcji murów ceglanych. Na wyższych kondygnacjach mamy przestrzenie, w których nie przeprowadzono wcześniej badań stratygraficznych powłok malarskich - wskazała.

Dodała, że pilnych prac wymagają stolarki drzwiowe i okienne, a o awaryjności instalacji przekonaliśmy się choćby podczas minionej zimy.

Roboty budowlane i prace konserwatorskie mają potrwać do połowy 2029 roku. Po nich nastąpi montaż wystaw, co pozwoli na udostępnienie zamku w 2030 roku. Wcześniej, w 2028 roku, w lokalach przy ul. Kruka 1 ma zostać otwarta wystawa "Taki Oto Kwidzyn". Muzeum prognozuje, że po modernizacji roczna liczba zwiedzających wzrośnie z obecnych ok. 33,5 tys. do ponad 61 tys. osób. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 64 mln zł.



