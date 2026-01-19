Rekordowe znalezisko warte miliony. Pokazali największy taki szafir

Właśnie po raz pierwszy zaprezentowano wyjątkowy klejnot - "Star of Pure Land". To purpurowy szafir gwiaździsty, który został uznany za największy na świecie udokumentowany kamień tego typu. Jak podkreślają eksperci, klejnot ze Sri Lanki wyróżnia się zachwycającym asteryzmem. Wartość szafiru szacowana jest na nawet 400 milionów dolarów.

Prawdziwy skarb wśród kamieni. Pokazali rekordzistę

W Sri Lance zaprezentowano niezwykły purpurowy szafir gwiaździsty, który uznawany jest za największy na świecie udokumentowany kamień tego rodzaju. To szafir o masie 3563 karatów, który otrzymał nazwę "Star of Pure Land".

Kamień od razu wzbudził ogromne zainteresowanie kolekcjonerów oraz miłośników rzadkich minerałów na całym świecie, stając się prawdziwą perłą wśród wyjątkowych kamieni szlachetnych. Szacowana cena tego szafiru jest bardzo wysoka, sięga kilkuset milionów dolarów.

Star of Pure Land, wyjątkowy purpurowy szafir gwiaździsty

Ten imponujący klejnot zachwyca nie tylko swoją wielkością, ale także wyjątkowym, gwiaździstym efektem. Jak zaznaczył gemolog Ashan Amarasinghe szafir gwiaździsty "Star of Pure Land" wyróżnia się asteryzmem sześcioramiennym.

- Klejnot wykazuje wyraźnie zarysowany asteryzm. Ma asteryzm sześcioramienny. To coś wyjątkowego w porównaniu z innymi kamieniami - powiedział Ashan Amarasinghe.

Asteryzm to wyjątkowe zjawisko optyczne, które można niekiedy zaobserwować m.in. właśnie w szafirach, szczególnie przy szlifie kaboszonowym. Gdy światło pada na oszlifowany kamień szlachetny, promienie ulegają rozproszeniu i odbiciu wewnątrz klejnotu, w którym znajdują się drobne, uporządkowane mikrostruktury - chodzi o obecność w sieci krystalicznej minerału inkluzji. W efekcie na kamieniu pojawia się efekt charakterystyczny m.in. dla gwiaździstych szafirów - wieloramienna gwiazda. Jej ramiona zmieniają położenie w zależności od kąta padania światła, a liczba ramion i ich wzajemny układ zależą od rodzaju i ułożenia mikrostruktur wewnątrz kryształu - zwykle wyróżnia się 4 lub 6 promieni, zdarzają się jednak nawet kamienie z 12 promieniami.

Nawet 400 milionów za kamień. Wyjątkowy szafir jest na sprzedaż

Jeden z obecnych właścicieli "Star of Pure Land" powiedział podczas prezentacji kamienia w sobotę 17 stycznia 2026 roku, że szafir znaleziono w 2023 roku. Miało to miejsce w jaskini w pobliżu miasta Rathnapura, znanego jako "miasto klejnotów". Kamień został wykupiony wraz z innymi "zdobyczami" z tej jaskini.

Mniej więcej dwa lata później właściciele szafiru gwiaździstego zauważyli, że jest on nietuzinkowy. Przekazali go więc do certyfikacji, a badania prowadzono w dwóch laboratoriach.

Purpurowy szafir gwiaździsty o masie 3563 karatów jest według ekspertów wart co najmniej 300-400 milionów dolarów. Obecni właściciele, którzy pragną pozostać anonimowi, ogłosili, że są gotowi sprzedać kamień.

