Remont zapory w Pilchowicach. Jezioro odsłoniło kolejne tajemnice

Remonty zapory w Pilchowicach. Wody ubywa, odkryć przybywa

Zapora Pilchowice na rzece Bóbr (woj. dolnośląskie) to druga co do wysokości zapora w Polsce, a jednocześnie najwyższa kamienna i łukowa zapora w kraju, o wysokości 62 m i długości w koronie ok. 270 m. Powstała ona w latach 1902-1912, a żeby zbudować ten obiekt, m.in. zmieniono nurt rzeki Bóbr. W konsekwencji powstał zbiornik zaporowy Jezioro Pilchowickie - największe jezioro Doliny Bobru, o powierzchni ok. 2,40 km² i pojemności ok. 50 mln m³.

Jakiś czas temu zapadła decyzja o modernizacji zapory, zarząd spółki Tauron Ekoenergia podpisał umowę o wartości ponad 93 mln zł na realizację zadania pn. EW Pilchowice I Modernizacja Obiektów Zbiornika Wodnego. Jednym z etapów prac przy obiekcie jest spuszczenie wody ze zbiornika.

Proces ten jest już w trakcie realizacji, a przy okazji opróżniania jeziora, na jaw wychodzą jego tajemnice - pojawiły się informacje o nowych znaleziskach.

Co znaleziono w Jeziorze Pilchowickim?

Do połowy lipca Jezioro Pilchowice zostanie opróżnione praktycznie do zera. To pierwsza taka sytuacja od pół wieku, gdy będzie widać dno zbiornika. Wydarzenie wzbudza wiele emocji, nie tylko ze względu na obawy mieszkańców co do wpływu prac na rzekę Bóbr i okolicę, ale także z powodu licznych historii dotyczących tego, co skrywa jezioro.

Wśród nich pojawiają się wzmianki o spoczywających na dnie zbiornika pozostałościach zalanych domostw, pojazdów budowlanych czy zatopionym uzbrojeniu z czasów II wojny światowej. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o wydobyciu z jeziora skrzyń, które okazały się zawierać "amunicję różnego kalibru oraz 100 naboi różnego kalibru".

W związku z ubywaniem wody z Jeziora Pilchowice pojawia się coraz więcej "skarbów". Saperzy zabezpieczyli niedawno niewybuch, najpewniej niemiecki granatnik przeciwpancerny Panzerfaust. O kolejnych odkryciach donosi portal lwowecki.info, wskazując, że w weekend na miejscu pracowali m.in. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, zabezpieczając i badając następny niewybuch.

- W poniedziałek przed południem nad jeziorem pojawili się saperzy, którzy wskazali, że jest to pocisk artyleryjski, który od ponad 80 lat spoczywał w wodzie - podaje serwis.

Policja sprawdzała też odsłonięte wraki - z wody wyłoniły się Fiat 126p, VW Golf II oraz Audi 80, donoszą lokalne media. Internauci snują przypuszczenia, czy mogą one stanowić dowody makabrycznych zbrodni, pozostałości po wypadkach, czy też znalazły się w wodzie w wyniku pozbywania się złomu.

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Oprócz tego typu znalezisk zbiornik oddaje również ogrom wyrzucanych tam przez lata śmieci. Widać coraz więcej plastikowych i szklanych butelek, beczek, opon i innych odpadów.

Modernizacja najwyższej kamiennej i łukowej zapory w Polsce

Zapora i Jezioro Pilchowickie pełnią nie tylko funkcje przeciwpowodziowe i energetyczne, ale i turystyczne. Teraz, podczas opróżniania zbiornika z wody, teren również przyciąga ogrom zainteresowanych. Przez najbliższe dwa lata będzie trzeba jednak mieć na uwadze ograniczenia i niebezpieczeństwa wynikające z prac remontowych prowadzonych na Zaporze Pilchowice.

Służby apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie maksymalnej ostrożności. Nie wolno podchodzić do wydzielonych oraz zabezpieczonych miejsc, ani przebywać na obszarach, gdzie prowadzone są prace.

Kiedy woda wróci do Jeziora Pilchowice? Ponowne napełnienie zbiornika planowane jest na 2028 rok.





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