Odkrycie na placu budowy. Robotnicy znaleźli skarb

Odkrywanie skarbów to nie tylko domena piratów z barwnych opowieści. Jak się już niejednokrotnie okazało, na ukryte bogactwa może trafić praktycznie każdy. Wystarczy znaleźć się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie - tak jak ośmiu robotników, którzy pracowali na Van Langenhovestraat w mieście Dendermonde w Belgii.

W trakcie wykonywanych tam prac zespół natrafił na nieoczekiwane znalezisko - pracownicy odkryli tysiące złotych monet i kilkadziesiąt sztabek złota, których wartość oszacowano na miliony euro.

Około 40 sztabek złota oraz 4000 złotych monet

Niezwykły skarb, który został znaleziony w fundamentach dawnego browaru składa się z około 40 sztabek złota oraz 4 000 złotych monet, przekazał CNN Patrick Feys, szef policji okręgu Dendermonde. Znalezisko jest dziś warte ok. 9 milionów euro (czyli ponad 38 milionów złotych według obecnego kursu).

- Myślałem, że to monety o nominale jednego euro, starannie ułożone w rzędzie. Wykopaliśmy je, a potem zobaczyliśmy leżącą tam małą sztabkę złota. Okazało się, że było tego nieco więcej, niż sądziliśmy - powiedział belgijskiej stacji telewizyjnej VTM Kobe Phillips, student pracujący dorywczo na budowie.

Feys przekazał CNN, że niektóre sztabki złota noszą stemple z lat 60., natomiast na monetach widnieją wizerunki różnych monarchów i różne daty. Po dokonaniu odkrycia pracownicy nawiązali kontakt z właścicielem posesji, a ten zawiadomił policję, przekazał Feys w rozmowie z VTM.

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Skarb z Dendermonde. Złoto zabezpieczono

Prokuratura Flandrii Wschodniej poinformowała CNN, że złoto na czas prowadzonego śledztwa jest przechowywane w "bezpiecznym i strzeżonym miejscu".

Co ciekawe, zgłosiło się już kilka osób z roszczeniami dotyczącymi znaleziska. "Mieliśmy już kilku obywateli, którzy chcą ubiegać się o złoto, przedstawiając różne dokumenty", powiedział CNN Feys. Policja z Dendermonde ostrzega też śmiałków, którzy chcą się wybrać w okolice znaleziska, by na własną rękę sprawdzić, czy nie przeoczono jakiejś złotej sztabki:

- Jest to plac budowy, ogrodzony i pełen różnych niebezpiecznych wykopów. Ponadto byliśmy już na miejscu i wszystko z pewnością zostało zabrane... więc na pewno nie należy podejmować nieodpowiedzialnego ryzyka. Mamy nadzieję, że ten skarb trafi we właściwe ręce i że to nieoczekiwane odkrycie pozytywnie zmieni życie wielu osób.



