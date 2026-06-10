W skrócie Sagrada Familia w Barcelonie osiągnęła wysokość 172,5 metra i stała się najwyższym kościołem na świecie po ukończeniu Wieży Jezusa Chrystusa.

10 czerwca 2026 r. papież Leon XIV pobłogosławi główną wieżę świątyni podczas uroczystej mszy upamiętniającej setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego.

Wykończenie wnętrza Wieży Jezusa Chrystusa planowane jest do 2028 r., natomiast zakończenie wszystkich prac nad Sagradą Familią przewiduje się na 2034 rok.

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Sagrada Familia to najwyższy kościół na świecie

Sagrada Familia to słynna bazylika projektu Antoniego Gaudíego, która znajduje się w Barcelonie. Stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Hiszpanii i co roku przyciąga miliony odwiedzających. Po upływie 144 lat od rozpoczęcia budowy, w 2026 r. świątynia ta oficjalnie stała się najwyższym kościołem świata.

W lutym zakończono wznoszenie centralnej wieży bazyliki w Barcelonie. Osiągnięto w ten sposób docelową wysokość najwyższego, która wynosi 172,5 metra. Ukończenie wieży poświęconej Jezusowi Chrystusowi i osiągnięcie ostatecznej wysokości kościoła uczczono, wywieszając flagi Katalonii i Watykanu.

Dziś odbędzie się kolejne uroczyste wydarzenie - papież Leon XIV pobłogosławi najwyższą wieżę świątyni. 10 czerwca 2026 r. wypada setna rocznica śmierci architekta Sagrady Familii, Antoniego Gaudiego.

Ukończenie Wieży Jezusa Chrystusa. 172,5 metra wysokości

Budowa barcelońskiej Sagrada Família trwa od 1883 r. - a ostatnie kilka lat to intensywne prace nad ukończeniem katedry. Udało się wznieść pięć głównych wież słynnej barcelońskiej świątyni - do ukończenia pozostawała tylko ta jedna, najwyższa. Główna wieża kościoła osiągnęła swoją pełną wysokość konstrukcyjną - Sagrada Familia mierzy docelowe 172,5 metra.

To przełomowy moment, bo tym samym świątynia już teraz stała się jednym z najwyższych budynków w Barcelonie, trafiając też na pierwsze miejsce w kategorii "najwyższy kościół na świecie". Wyprzedziła tu niemiecką katedrę w Ulm - która dotychczas dzierżyła ten rekord ze swoimi 161,53 m.

Wieża Jezusa Chrystusa posiada dwanaście boków, a panele dowożono na teren budowy, gdzie następnie instalowano je warstwa po warstwie na bazylice. Na jej szczycie znajduje się 17-metrowy, czteroramienny krzyż. Został zbudowany ze stali i szkła.

Wnętrze Wieży Jezusa Chrystusa ma być wykańczane do 2028 r. Na pełen finał budowy świątyni trzeba poczekać jeszcze dłużej, bo ukończenie wszystkich etapów prac nad kościołem planowane jest na 2034 rok.

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Dzieło życia Gaudiego. Kiedy oficjalne otwarcie najwyższej wieży?

Autorem oryginalnego projektu katedry był architekt Antonio Gaudí. To on zaplanował, że imponująca świątynia zostanie zwieńczona 18 wysokimi, wrzecionowatymi wieżami, z których każda ma reprezentować inną postać biblijną - dwunastu apostołów, czterech ewangelistów, Matkę Bożą oraz Jezusa. Budynek został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nawet do 5 milionów osób odwiedza to miejsce każdego roku, a dochody z biletów pomagają sfinansować prace. Z czasem projekt bazyliki ewoluował, adaptowany przez twórców XXI wieku.

10 czerwca, głównym wydarzeniem upamiętniającym rocznicę śmierci Gaudiego, będzie otwarcie Wieży Jezusa Chrystusa. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem papieża Leona XIV rozpocznie się o godzinie 19.30. Po zakończeniu liturgii papież symbolicznie pobłogosławi główną wieżę.

Co ciekawe, Watykan swego czasu ogłosił, że artysta może zasługiwać na uznanie go świętym - warto tu zaznaczyć, że dotychczas żaden architekt nie został kanonizowany ze względu na swój talent i dokonania.





Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press