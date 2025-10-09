Rzeczy Einsteina na sprzedaż. Słynny naukowiec kochał grać na skrzypcach

Albert Einstein to jeden z najsłynniejszych naukowców w historii, którego nazwisko stało się synonimem geniuszu. Fizyk teoretyk, laureat nagrody Nobla, który zrewolucjonizował sposób postrzegania świata dzięki swoim przełomowym teoriom, pozostawił po sobie pokaźny dorobek naukowy. Twórca szczególnej teorii względności, kojarzony jest m.in. ze wzorem E = mc2, który należy dziś do najbardziej rozpoznawalnych na świecie.

Choć Einstein znany jest głównie ze swoich osiągnięć naukowych, był również pasjonatem muzyki. Zaczął grać na skrzypcach w wieku około czterech lat i kontynuował tę pasję przez całe życie. Sam twierdził, że gdyby nie został naukowcem, chciałby być muzykiem. Pozostałe po nim skrzypce trafiły na aukcję. I właśnie pobiły rekord.

Skrzypce Einsteina wystawione na aukcji. Rekordowa cena

W angielskim Gloucestershire, w domu aukcyjnym Dominic Winter Auctioneers, odbyła się wyjątkowa aukcja, podczas której sprzedano skrzypce należące niegdyś do Alberta Einsteina. Instrument uważany za pierwsze skrzypce naukowca, został wykonany w 1894 roku przez Zunterera. Na aukcji instrument osiągnął cenę 860 000 funtów, a po doliczeniu prowizji (26,4 proc.) jego ostateczna wartość przekroczy milion funtów. To niezwykłe przebicie, bo spodziewano się, że skrzypce osiągną około 300 000 funtów na licytacji.

To wydarzenie uznaje się za rekordowe, ponieważ zlicytowane skrzypce nie były wcześniej ani własnością żadnego słynnego skrzypka, ani też nie zostały wykonane przez legendarnego lutnika Stradivariusa. Dotychczasowy rekord sprzedaży takiego instrumentu należał do instrumentu, który prawdopodobnie był używany na Titanicu.

Nie tylko skrzypce. Na aukcję trafiły też inne przedmioty Einsteina

Oprócz skrzypiec na aukcję wystawiono siodełko od roweru, na którym jeździł naukowiec, a także książkę, którą Einstein podarował przyjacielowi. Na siodełko nie było chętnych, a książka została sprzedana za 2200 funtów. Wszystkie trzy przedmioty Einstein przekazał pod koniec 1932 roku swojemu przyjacielowi Maxowi von Laue. Ten z czasem przekazał rzeczy znajomej i fance Einsteina, Margarete Hommrich. To jej praprawnuczka przekazała teraz obiekty na sprzedaż.

Jak podaje BBC, Chris Albury, starszy licytator i specjalista ds. pamiątek historycznych w Dominic Winter Auctioneers, opisał sprzedaż skrzypiec, która została zakończona w około 10 minut, jako "wyjątkowy moment".

- Mieliśmy trzech oferentów telefonicznych, którzy byli mocno zaangażowani aż do samego końca - powiedział.

