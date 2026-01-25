Czy każdy człowiek ma sny?

Dzwoni budzik. Otwierasz oczy i... albo w głowie wciąż krąży ci wyraźna scena ze snu, albo panuje kompletna pustka. Jak to się dzieje, że jedni potrafią opowiadać swoje nocne historie ze szczegółami, a inni są przekonani, że w ogóle nie mają snów?

W rzeczywistości każdy z nas śni. Pamięć do nich jednak to zupełnie inna sprawa. To, czy po przebudzeniu potrafimy je przywołać, zależy głównie od pracy mózgu, faz snu i drobnych nawyków, które często ignorujemy.

Niektóre sny wydają nam się bardziej realistyczne i pamiętamy je znacznie wyraźniej. Może to być zależne nie tylko od samego snu, ale także od tego, z czym mierzymy się w prawdziwym życiu w danym momencie.

Kiedy śnimy?

Badania pokazują, że sny pojawiają się głównie w fazie REM, często wielokrotnie w ciągu nocy. Ta faza snu charakteryzuje się szybkim ruchem gałek ocznych i szybszym oddychaniem. Aktywność naszych fal mózgowych jest wtedy najbardziej zbliżona do tej na jawie.

W czasie nocy przechodzimy przez cztery do sześciu cykli snu. Z każdym kolejnym spędzamy trochę więcej czasu w fazie REM, więc więcej śnimy. Większe zatem szanse na zapamiętanie snów mamy po dłuższym spoczynku. Szczególnie jeśli obudzimy się w środku cyklu REM.

Jeśli obudzisz się w trakcie fazy REM, istnieje większa szansa, że zapamiętasz swój sen. 123RF/PICSEL

Dlaczego niektórzy pamiętają swoje sny?

Wiele osób bardzo dokładnie pamięta, co im się śniło, nawet jeśli było to kilka snów danej nocy. Jest to spowodowane tym, że śpią nieco płycej, dzięki czemu w pamięci utrwalają się fragmenty snów.

Według ekspertów bardziej wyraziste sny, które wywołują w nas więcej emocji, są łatwiejsze do zapamiętania. To dlatego czasem budzimy się przerażeni po sennym koszmarze, który wciąż na nowo odgrywa się w naszej pamięci.

Jak zacząć zapamiętywać sny?

Zapamiętanie snu wymaga, by jego treść została choć na chwilę "zapisana" w pamięci krótkotrwałej po przebudzeniu - jeśli ten proces się nie wydarzy, sen znika z naszej głowy w ciągu kilkunastu sekund.

Osoby, które często budzą się w nocy lub po przebudzeniu leżą chwilę w ciszy bez sięgania po telefon mają znacznie większą szansę na zachowanie snu w pamięci. Natomiast szybka pobudka przez gwałtowny dźwięk lub światło powoduje, że mózg od razu wchodzi w tryb zadaniowy, traktując sen jako rzecz zupełnie nieistotną i natychmiast usuwając go z głowy.

Jeśli chcesz częściej zapamiętywać sny i masz taką możliwość, budź się naturalnie, bez budzika - w ten sposób zdecydowanie poprawisz swoją pamięć senną. Ważne jest również spisywanie swoich snów. Przy łóżku trzymaj notes i długopis, i bezpośrednio po przebudzeniu spróbuj przypominać sobie chociaż urywki snu, a następnie je zapisuj. Rób to od razu, aby jak najwięcej zapamiętać. Nie warto zapisywać tego na telefonie, ponieważ możesz się rozproszyć powiadomieniem, a pamięć o śnie wyparuje z głowy.

