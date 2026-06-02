Burger King w Krakowie zamienia się w kantynę Star Wars. Nowość na Dworcu Głównym w Krakowie

Burger King otworzył restaurację inspirowaną filmem "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" w samym centrum Krakowa. Mowa o punkcie na Dworcu Głównym (ul. Pawia 5a), gdzie detale zmieniły zwykłą knajpę w międzygwiezdną kantynę znaną z uniwersum Star Wars. Wielkie otwarcie miało miejsce 11 maja i od tej pory przez cztery tygodnie można odwiedzić to niezwykłe miejsce. Na akcję promocyjną wybrano lokal, który jest łatwo dostępny zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy w ramach oczekiwania na swoją przesiadkę mogą zjeść coś w wyjątkowym otoczeniu.

- Przy tej współpracy nie chcieliśmy zatrzymać się na samym menu. Obok limitowanych produktów i kolekcjonerskich elementów stworzyliśmy też przestrzeń, która pozwala naprawdę poczuć klimat odległej galaktyki. Metamorfoza restauracji w Krakowie to jedyny taki projekt w Polsce - miejsce, do którego można wejść i na chwilę przenieść się w realia znane z uwielbianego uniwersum - mówi Magdalena Michalak, Marketing Manager Burger King.

Kolekcjonerzy zacierają ręce

Oferta "Mandalorian i Grogu" w Burger King wystartowała w dniu nieoficjalnego święta Star Wars, czyli 4 maja. Limitowane menu będzie dostępne przez kolejnych 6 tygodni lub do wyczerpania zapasów.

W ramach promocji można dokupić jeden z dwóch kolekcjonerskich porcelanowych kubków. Dla kolekcjonerów dostępnych jest także osiem zabawek inspirowanych światem Gwiezdnych wojen.

Kantyna rodem z Gwiezdnych wojen będzie działała do 11 czerwca.

Zarówno nowe menu, jak i całkowite przearanżowanie lokalu w Krakowie zorganizowane jest na nadchodzącą premierę kinową "Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu", która w Polsce odbędzie się 22 maja.

