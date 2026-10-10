Jak internet zareagował na próbę oszukania śmierci?

Bryan Johnson to postać znana szczególnie w kręgach miłośników lub hejterów długowieczności. Kilka miesięcy temu, po ujawnieniu, że cierpi na nieuleczalną chorobę żołądka, opublikował w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie. W poście na platformie X napisał, że reakcja opinii publicznej na jego diagnozę odzwierciedla globalny dyskomfort związany z jego misją walki ze śmiercią.

Johnson wydaje miliony dolarów na przedłużenie swojego życia, więc wiadomość o autoimmunologicznym zapaleniu błony śluzowej żołądka, które u niego zdiagnozowano, błyskawicznie rozniosła się po całym świecie.

Bryan Johnson o tym, dlaczego świat czerpie satysfakcję z jego niepowodzenia

Według mężczyzny napisano prawie 2 tys. artykułów o jego przypadłości, a dyskusje na jego temat stały się w internecie powszechne. Pomimo że wiele osób się zasmuciło i wyraziło swoje wsparcie, część reakcji zdawała się wyrażać emocję znaną jako schadenfreude - jest to złośliwa satysfakcja i przyjemność czerpana z cudzego nieszczęścia lub niepowodzenia. Według Johnsona wiele komentarzy sugerowało, że w jakiś sposób zasłużył na swoją chorobę, właśnie przez walkę ze śmiercią, którą przez wiele lat publicznie kwestionował.

Mężczyzna wskazał na postacie historyczne, które dążyły do nieśmiertelności lub kwestionowały naturalny porządek. Nawiązał nawet do Jezusa, argumentując, że różne kultury na przestrzeni dziejów przedstawiały tych, którzy usiłowali pokonać śmierć, jako postacie, które ostatecznie spotkała kara lub klęska.

- Śmierć od zawsze stanowiła wszechobecny przedmiot troski ludzkości. Skupia w sobie nasze największe lęki, radości i ciekawość. Dyskusja na jej temat zmienia się z biegiem czasu, jednak jej podstawowe aspekty pozostają niezmienne. Tym, co wyróżnia tę chwilę - która nie przypomina żadnej innej - jest to, że śmierć fizyczna może już nie być nieunikniona - zaznaczył Johnson w swoim wpisie.

- A co, jeśli na nią nie zasłużyłem? - zakończył wpis.

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