Która stacja benzynowa jest najstarsza i nadal działa?

Wśród miłośników historii i ciekawostek szczególną uwagę od lat przyciągają różnego rodzaju rekordziści, miejsca określane mianem "naj" - na przykład najstarsze. Szczególnie intrygujące są przede wszystkim te, które mimo upływu dekad nadal funkcjonują zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.

Wiekowe hotele, restauracje, mosty czy dworce, które wciąż działają, stanowią wyjątkowe świadectwo dawnych czasów, niekiedy pozwalając też lepiej wyobrazić sobie codzienność minionych epok.

Do takich ciekawych miejsc należą również stacje paliw. Jaka stacja w Polsce jest najstarsza i wciąż działa? To miejsce, które stanowi interesujący ślad po czasach, gdy samochody zaczynały pojawiać się na polskich drogach.

W skrócie Najstarsza wciąż działająca stacja benzynowa w Polsce znajduje się w Janowie Podlaskim w województwie lubelskim.

Stacja powstała w 1928 roku i mieści się przy Pl. Partyzantów 8.

Na terenie stacji zachowały się przedwojenne ręczne dystrybutory firmy Temper Extrakt z 1928 roku.

Gdzie w Polsce znajduje się najstarsza działająca stacja paliw?

Rozwój motoryzacji w Polsce był procesem wieloetapowym, który rozpoczął się pod koniec XIX wieku. To wówczas pierwsze samochody pojawiły się na ziemiach polskich - za symboliczną datę uważa się 20 sierpnia 1896 roku.

Pierwsze stacje paliw na terenie naszego kraju, określane wtedy jako pompy, pojawiły się lata później - stanęły w Warszawie w 1924 roku. Jak radzono sobie przed ich powstaniem? Paliwo było dostępne do kupienia w aptekach oraz składach chemicznych.

Natomiast za najstarszą w Polsce stację paliw, która wciąż działa, uznaje się tę w Janowie Podlaskim w województwie lubelskim (powiat bialski, gmina Janów Podlaski). Historia tego miejsca sięga 1928 r.

Stacja paliw nr 609. Są tu dystrybutory z 1928 r.

Stacja ulokowana przy Pl. Partyzantów 8 w Janowie Podlaskim, stanowi niezwykłą ciekawostkę. To najdłużej działająca stacja w tym samym miejscu w Polsce.

Już niemal sto lat temu sprzedawano tutaj naftę oraz inne ówczesne paliwa. Dziś miejsce wygląda nieco inaczej, ale wciąż pełni funkcje dystrybucji paliw. W dodatku możemy tam zobaczyć wyjątkowe relikty dawnych czasów.

Na stacji w Janowie Podlaskim zachowały się bowiem przedwojenne ręczne dystrybutory firmy Temper Extrakt. To zabytkowe obiekty z 1928 roku. Widnieją też na nich charakterystyczne oznaczenia CPN. Co ciekawe, te dystrybutory były w użyciu całkiem długo, bo do końca lat 70. XX wieku. Obecnie stanowią one gratkę dla miłośników historii motoryzacji. Obok znajdują się nowoczesne dystrybutory, z których można korzystać.

Stacja nr 609, uznawana za najstarszą działającą stację paliw w Polsce, stoi w centrum Janowa Podlaskiego, przy rynku.

Najstarsze stacje paliw. Usługi, pamiątki i atrakcje

Ciekawostką jest też, że za najstarsze autostradowe stacje paliw w Polsce uznaje się obiekt z 1936 roku w Kołbaskowie (A6) i bliźniacze stacje z 1937 roku na Bielanach Wrocławskich (A4).

Choć nowoczesne stacje paliw wyglądają inaczej niż te projektowane przed laty, takie miejsca jak stacja w Janowie Podlaskim czy wspomniane stacje autostradowe przypominają o historii motoryzacji na ziemiach polskich, nie tylko nadal oferując usługi, ale i funkcjonując jako pamiątka po dawnych czasach i atrakcja dla miłośników historii i motoryzacji.

Podobne zabytkowe stacje można znaleźć również w innych krajach. Na przykład właściciele stacji paliw Reighard's w Altoona w Pensylwanii w USA utrzymują, że została ona założona w 1909 roku i jest najstarszą nadal funkcjonującą stacją benzynową na świecie.

