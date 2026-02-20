Kolorowe animacje z dawnych komputerów nie powstały tylko dla zabawy i uciechy oka. Pierwsze wygaszacze ekranów miały bardzo praktyczne zadanie - chronić monitory przed trwałym uszkodzeniem obrazu.

Tajemnica wygaszaczy ekranu. Czy kolorowe animacje naprawdę chroniły monitory?

W czasach ciężkich monitorów kineskopowych (CRT) obraz powstawał dzięki wiązce elektronów, która nieustannie uderzała w luminofor na ekranie. Jeśli przez długi czas wyświetlany był nieruchomy obraz, na przykład tekst lub pasek narzędzi, mogło dojść do tzw. powidoku - na ekranie pozostawał widoczny cień wcześniejszego obrazu.

Aby temu zapobiec zaczęto stosować programy, które automatycznie uruchamiały się po kilku minutach bezczynności i wyświetlały ruchome wzory lub całkowicie wygaszały ekran. Pierwsze takie rozwiązania pojawiły się już na początku lat 80. i były bardzo proste - często ograniczały się do całkowitego przyciemniania wyświetlacza.

Z czasem wygaszacze zaczęły się zmieniać z praktycznego narzędzia w formę cyfrowej rozrywki. W latach 80. i 90. pojawiało się coraz więcej fantazyjnych animacji - od abstrakcyjnych wzorów po humorystyczne scenki.

Systemy Microsoft zaczęły wykorzystywać wygaszacze także do promocji technologii. Przy tworzeniu systemu Windows NT 3.5 programiści opracowali zestaw animacji, aby pokazać możliwości grafiki 3D i biblioteki OpenGL. Wewnętrzny konkurs doprowadził do powstania kilku projektów, które ostatecznie trafiły do systemu - między innymi słynne rury 3D.

Wygaszacze ekranu kiedyś chroniły monitory, dziś wywołują nostalgię lat 90.

Z biegiem lat wygaszacze zaczęły tracić znaczenie, ponieważ nowoczesne monitory LCD są znacznie mniej podatne na wypalanie obrazu. Dodatkowo pojawiły się tryby uśpienia komputera, które po prostu wyłączają ekran, zamiast wyświetlać animacje. W efekcie wygaszacze przestały być potrzebne jako narzędzie ochronne i dziś pełnią głównie funkcję ozdobną albo nostalgiczną.

Choć ich praktyczna rola praktycznie zanikła, wygaszacze wciąż są symbolem ery komputerowej z lat 90. Dla wielu użytkowników hipnotyzujące animacje rur czy podróży między gwiazdami są dziś wspomnieniem dawnych czasów.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press