Zdarzyło ci się kiedyś zostawić otwartą tabliczkę czekolady, a później zobaczyć na niej biały nalot? To martw się, to nie była pleśń. Stało się tak, ponieważ chociaż gołym okiem czekolada może wydawać się jednolita i twarda, tak naprawdę to mieszanina cząsteczek kakao, kryształków cukru i mleka w proszku - jeśli mowa o mlecznej - utrzymywanych razem przez masło kakaowe. Kiedy dochodzi do przemieszczania niektórych z tych składników, dochodzi do reakcji, którą widzimy jako biały nalot. Istnieją dwa główne rodzaje takiego zjawiska - kwitnienie cukrowe lub tłuszczowe.

Dlaczego czekolada ma biały nalot?

Kiedy zimna czekolada zostaje wyjęta wprost z lodówki i pozostawiona bez opakowania na blacie, woda z otaczającego ją cieplejszego powietrza może skroplić się na jej powierzchni podobnie jak para wodna na zimnej szybie. To ta wilgoć rozpuszcza część cukru na powierzchni czekolady, a po odparowaniu wody cukier pozostaje w postaci drobnych kryształków, tworząc białą powłokę i bardziej ziarnistą strukturę. Czekolada wtedy wciąż nadaje się do spożycia, chociaż nie jest już tak estetyczna. Nazywa się to wykwitem cukrowym.

Biały nalot to nie pleśń, lecz osad z cząsteczek tłuszczu lub cukru 123RF/PICSEL

Może również nastąpić wykwit tłuszczowy, który polega na topieniu się masła kakaowego, migracji na powierzchnię i zastygnięciu w postaci kryształów, co daje biały nalot. Dzieje się tak wtedy, gdy czekolada jest przechowywana w zbyt ciepłym otoczeniu lub doświadcza wahań temperatury.

Czy mogę zjeść czekoladę z białym nalotem?

Każdy z tych wykwitów nie jest niebezpieczny ani w żaden sposób szkodliwy. Taki nalot nie jest pleśnią i w większości przypadków nie wpływa na bezpieczeństwo spożycia, chociaż często zmienia teksturę i wygląd czekolady. Jeśli jednak pojawi się nieprzyjemny zapach lub smak, czekolada może być zepsuta i należy ją wyrzucić.

Niektóre czekolady są bardziej podatne na wykwity niż inne. W 2008 roku naukowcy z Kanady i Szwecji przyjrzeli się czekoladzie pod mikroskopem i odkryli w ten sposób, że czekolada o mikroskopijnie szorstkiej powierzchni jest bardziej podatna na tworzenie się wykwitów tłuszczowych. Wszystkie te drobne pęknięcia tworzą więcej miejsc do wzrostu kryształków tłuszczu. Jeśli czekolada ma nadzienie, jest jeszcze bardziej narażona na wykwit. Płynny tłuszcz z nadzienia może przedostać się do czekoladowej skorupy i przyśpieszyć cały proces.

