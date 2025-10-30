Przysiółek Czerwona. Wyjątkowe miejsce w Polsce zachwyca świat

W Polsce nie brakuje miejsc, które zachwycają swoim urokiem i oryginalnością - zarówno pod względem przyrody, jak i architektury. Jednym z takich wyjątkowych zakątków jest przysiółek wsi Gronowiec - Czerwona w województwie opolskim. To obszar, który szczególnie spektakularnie prezentuje się na zdjęciach wykonanych z drona - z lotu ptaka układ zabudowań tworzy okrąg otoczony polami, rozchodzącymi się promieniście od każdego domu. Taki widok jest nie tylko gratką dla miłośników fotografii, ale również dla osób poszukujących niecodziennych krajobrazów.

Ta geometryczna harmonia sprawia, że Czerwona przypomina z góry fantastyczne konstrukcje lub motywy znane z popkultury, jak choćby legendarny Sokół Millennium z "Gwiezdnych Wojen" czy widok zabudowań z popularnej gry polskiego 11 bit studios - Frostpunk. Docenili to internauci na całym świecie, udostępniając fotografie pięknego miejsca. Jednak nie tylko wizualny aspekt tego obszaru jest atrakcyjny - również historia powstania założenia jest ciekawa. Takich miejsc w Polsce nie ma już wiele. Zdjęcia tego pięknego obszaru regularnie rozbudzają zainteresowanie internautów, więc warto przypomnieć informacje na temat tego unikatowego miejsca.

W Polsce jest już mało takich miejsc. Okolnice i inne założenia na bazie okręgu

Przysiółek, czyli skupisko kilku gospodarstw położonych w pobliżu wsi i będące jej częścią, może przybierać różne formy. Jeśli chodzi o Czerwoną, często bywa ona określana jako okolnica - jest to słowiański typ wsi z czytelną formą założenia na bazie okręgu czy podkowy, który m.in. ułatwiał obronę przed atakami.

W przypadku osady w woj. opolskim charakterystyczny kształt wynika jednak prawdopodobnie stąd, że była to kolonia fryderycjańska założona pod koniec XVIII wieku w ramach akcji osadniczej prowadzonej przez króla Fryderyka II. Tego typu kolonie powstawały na planie okręgu lub innej figury geometrycznej, co miało sprzyjać bezpieczeństwu mieszkańców i ułatwiać organizację życia społecznego.

Jeśli chodzi o okolnice, w Polsce można wymienić np. woj. zachodniopomorskie, a konkretnie dzisiejszą część Koszalina - Łabusz, czy rozmieszczoną wokół stawu wieś Łąkie w województwie lubuskim. Ogółem zachowane układy osadnicze na bazie okręgu są dziś w Polsce rzadkością, co czyni przysiółek Czerwona wyjątkowym miejscem na tle innych miejsc. Przysiółek ten jest więc niejako żywym świadkiem historii osadnictwa, ale i ciekawym przykładem planowania przestrzennego, który dziś niemal nie występuje w nowych realizacjach. Dodatkowo Czerwona położona jest na malowniczych terenach Równiny Opolskiej, na skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, co sprawia, że jest ona atrakcyjnym punktem dla miłośników przyrody i fotografii krajobrazowej.

Co robić w woj. opolskim? Przysiółek Czerwona i inne atrakcje

Nie tylko przysiółek położony malowniczo wokół pól i zieleni jest wart odwiedzenia na tym obszarze Polski. Opolskie to bowiem region pełen atrakcji dla każdego. Gronowice-Czerwona to tylko jeden z punktów programu, który warto zrealizować, zwiedzając to województwo. Warto odwiedzić m.in. słynny Zamek Moszna i pobliską Fabrykę Robotów, a także Gród Rycerski w Byczynie czy Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach.

Miłośnicy przyrody mogą wybrać się nad Jezioro Nyskie, Otmuchowskie lub Turawskie, a także na kajakowy spływ jedną z uroczo wijących się rzek regionu. Warto zobaczyć również wspomniany Stobrawski Park Krajobrazowy, jak i Górę św. Anny, a w samym Opolu - Wieżę Piastowską, Muzeum Polskiej Piosenki oraz Zoo Opole. To tylko niektóre z licznych propozycji, które sprawiają, że województwo opolskie jest miejscem wartym odkrycia przez każdego podróżnika.

