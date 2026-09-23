Włocławek miastem skarbów. 532 srebrne monety odkryte w kamienicy

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Kolejne sensacyjne odkrycie we Włocławku pokazuje, że miasto kryje jeszcze wiele tajemnic. Podczas prac w jednej z kamienic natrafiono na depozyt 532 srebrnych monet, który był ukryty przez niemal sto lat. Zbiór właśnie zaprezentowano w muzeum.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Stosy srebrnych monet odkrytych przy ul. Królewieckiej we Włocławku, ułożone w glinianym naczyniu.
We Włocławku zaprezentowano zbiór 532 monet odkrytych w kamienicy przy ul. Królewieckiej. Zdjęcie ilustracyjne.sibrikov123RF/PICSEL

Najpierw złote monety i biżuteria, teraz zbiór srebrnych monet

Włocławek można nazwać miastem skarbów - w niedługim czasie zaprezentowano bowiem dwa pokaźne odkrycia, których dokonano podczas prac prowadzonych w mieście.

Niedawno sieć obiegła informacja o odnalezieniu przy ul. Tumskiej 1 skarbu złożonego z kilkuset przedmiotów, w którego skład wchodziły złote monety, biżuteria i srebrna zastawa stołowa.

Teraz natomiast pojawiły się doniesienia o nowym znalezisku - pod ceglaną posadzką remontowanej kamienicy przy ul. Królewieckiej 12 odkryto naczynie wypełnione srebrnymi monetami.

532 srebrne monety z Włocławka. Depozyt sprzed niemal 100 lat

Zbiór z ul. Królewieckiej 12 liczy 532 monety i został odnaleziony w piwnicy remontowanej kamienicy. Depozyt ukryto w naczyniu schowanym pod ceglaną podłogą - nie wiadomo kto go tam umieścił, ale badacze zwracają uwagę, że właściciel najpewniej zamierzał go z czasem odzyskać.

Na miejsce przybyli pracownicy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Archeolodzy sprawdzili pozostałą część piwnicy, jednak niczego więcej nie znaleziono.

Jak podaje "Teraz Włocławek", zbiór składa się ze srebrnych monet obiegowych Rzeszy Niemieckiej wybitych w latach 1933-1939.

- Większość przedstawia prezydenta Rzeszy Niemieckiej Paula von Hindenburga oraz kościół garnizonowy w Poczdamie. Najstarsza moneta pochodzi z 1933 roku. Jest to egzemplarz okolicznościowy wybity z okazji 450. rocznicy urodzin Marcina Lutra - podaje serwis.

Są to 452 monety o nominale pięciu marek i 80 monet o nominale dwóch marek. Łącznie ponad 2400 marek - co wówczas stanowiło znaczącą sumę, odpowiadającą niemal rocznym zarobkom niemieckiego urzędnika. Szacowana wartość tego znaleziska to obecnie ok. 100 tys. złotych.

Kolejne odkrycie we Włocławku. Lokalny serial historyczny

Po odnalezieniu zbiór monet został przekazany do konserwacji. Zdarzenie miało miejsce kilka tygodni temu, jednak dopiero teraz zdecydowano o ujawnieniu informacji.

Obecnie monety można oglądać w Muzeum Historii Włocławka. Będą tam prezentowane do 11 października br., razem z wystawą ukazującą eksponaty z okresu okupacji "Pamiątki z niemieckich obozów jenieckich II wojny światowej". Później monety zostaną przekazane badaczom w celu przeprowadzenia dalszych prac.

Jak podaje "Teraz Włocławek", prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki określił kolejne odkrycia w mieście odcinkami lokalnego serialu historycznego.

- To jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że działania, które miasto podejmuje w najstarszej części Włocławka, rozwijają się - mówił prezydent.

Zobacz również:

Zabytkowe umbo - skarb sprzed 1800 lat znaleziony na złomowisku w Hrubieszowie / fot. Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
Wiadomości

Szukał na złomie części do motocykla. Znalazł skarb sprzed 1800 lat

Paweł Rygas
Paweł Rygas


"Wydarzenia": Skarby z epoki żelaza. Niezwykłe odkrycie w TrójmieściePolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze