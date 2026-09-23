Najpierw złote monety i biżuteria, teraz zbiór srebrnych monet

Włocławek można nazwać miastem skarbów - w niedługim czasie zaprezentowano bowiem dwa pokaźne odkrycia, których dokonano podczas prac prowadzonych w mieście.

Niedawno sieć obiegła informacja o odnalezieniu przy ul. Tumskiej 1 skarbu złożonego z kilkuset przedmiotów, w którego skład wchodziły złote monety, biżuteria i srebrna zastawa stołowa.

Teraz natomiast pojawiły się doniesienia o nowym znalezisku - pod ceglaną posadzką remontowanej kamienicy przy ul. Królewieckiej 12 odkryto naczynie wypełnione srebrnymi monetami.

532 srebrne monety z Włocławka. Depozyt sprzed niemal 100 lat

Zbiór z ul. Królewieckiej 12 liczy 532 monety i został odnaleziony w piwnicy remontowanej kamienicy. Depozyt ukryto w naczyniu schowanym pod ceglaną podłogą - nie wiadomo kto go tam umieścił, ale badacze zwracają uwagę, że właściciel najpewniej zamierzał go z czasem odzyskać.

Na miejsce przybyli pracownicy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Archeolodzy sprawdzili pozostałą część piwnicy, jednak niczego więcej nie znaleziono.

Jak podaje "Teraz Włocławek", zbiór składa się ze srebrnych monet obiegowych Rzeszy Niemieckiej wybitych w latach 1933-1939.

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- Większość przedstawia prezydenta Rzeszy Niemieckiej Paula von Hindenburga oraz kościół garnizonowy w Poczdamie. Najstarsza moneta pochodzi z 1933 roku. Jest to egzemplarz okolicznościowy wybity z okazji 450. rocznicy urodzin Marcina Lutra - podaje serwis.

Są to 452 monety o nominale pięciu marek i 80 monet o nominale dwóch marek. Łącznie ponad 2400 marek - co wówczas stanowiło znaczącą sumę, odpowiadającą niemal rocznym zarobkom niemieckiego urzędnika. Szacowana wartość tego znaleziska to obecnie ok. 100 tys. złotych.

Kolejne odkrycie we Włocławku. Lokalny serial historyczny

Po odnalezieniu zbiór monet został przekazany do konserwacji. Zdarzenie miało miejsce kilka tygodni temu, jednak dopiero teraz zdecydowano o ujawnieniu informacji.

Obecnie monety można oglądać w Muzeum Historii Włocławka. Będą tam prezentowane do 11 października br., razem z wystawą ukazującą eksponaty z okresu okupacji "Pamiątki z niemieckich obozów jenieckich II wojny światowej". Później monety zostaną przekazane badaczom w celu przeprowadzenia dalszych prac.

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Jak podaje "Teraz Włocławek", prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki określił kolejne odkrycia w mieście odcinkami lokalnego serialu historycznego.

- To jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że działania, które miasto podejmuje w najstarszej części Włocławka, rozwijają się - mówił prezydent.



