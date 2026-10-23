Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce i trzecia pod względem powierzchni w Europie. Zajmuje ponad 170 hektarów, a jego aleje, zabytkowe nagrobki i pomniki tworzą wyjątkową przestrzeń. To jednak nie tylko miejsce pochówku. Cmentarz zaprojektowano tak, aby przypominał rozległy park, w którym architektura i przyroda tworzą jedną całość.

Cmentarz Centralny w Szczecinie ma ponad 120 lat

Nekropolia została otwarta 6 grudnia 1901 roku. Zaprojektował ją miejski architekt Wilhelm Meyer-Schwartau, a ostateczny kształt założeniu nadał Georg Hannig, zajmujący się projektowaniem ogrodów. Od początku chodziło o coś więcej niż przygotowanie miejsca na groby. Twórcy chcieli stworzyć cmentarz przypominający park, z szerokimi alejami, starannie zaplanowaną zielenią i naturalnymi zbiornikami wodnymi.

Dziś teren o powierzchni dokładnie 172,33 hektara jest miejscem spoczynku ponad 300 tys. osób (niemal tyle, co populacja Szczecina). Wiele fragmentów najstarszej części zachowało układ zbliżony do pierwotnego projektu.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów cmentarza jest monumentalna brama główna Kapitel/domena publiczna Wikimedia Commons

Brama, kaplica i liczne pomniki

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów cmentarza jest monumentalna brama główna. Ma 77 metrów szerokości i powstała w latach 1901-1903 w stylu neoromańskim, nawiązującym do średniowiecznej architektury romańskiej. Za jej projektem stał Meyer-Schwartau. Brama została poważnie uszkodzona podczas nalotu w 1941 roku, a po wojnie odbudowano ją w zmienionej formie.

Ważnym punktem nekropolii jest również kaplica cmentarna, wzniesiona na początku XX wieku. Zaprojektowano ją na planie krzyża greckiego, czyli z czterema jednakowymi ramionami. Budowlę wieńczyła wysoka kopuła, a jej położenie na wzniesieniu sprawiło, że stała się centralnym elementem całego założenia.

Ważnym punktem nekropolii jest również kaplica cmentarna, wzniesiona na początku XX wieku. Kapitel/domena publiczna Wikimedia Commons

Na terenie cmentarza znajdują się dziesiątki pomników upamiętniających ludzi i tragiczne wydarzenia z historii Polski. Jednym z nich jest Pomnik Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich, odsłonięty w lutym 2019 roku. Upamiętnia ofiary ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947.

Pomnik Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie Kapitel/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Monument ma formę niskiego ostrosłupa, który przypomina szczyt wiejskiej chaty zapadający się pod ziemię. Obok stoi słup kojarzący się z samotnym kominem nieistniejącego domu. Na pomniku wymieniono nazwy 28 miejscowości, z których ziemię umieszczono w urnie pod monumentem. Projekt przygotowała prof. Katarzyna Radecka.

Wśród pozostałych pomników można wymienić także: Krzyż Katyński, Pomnik Ofiar Grudnia'70, Pomnik Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, czy Pomnik "Tym, którzy nie powrócili z morza".

Szczecińska nekropolia pomnikiem historii

Wyjątkowe znaczenie cmentarza zostało docenione także na szczeblu krajowym. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z 28 września 2026 roku Cmentarz Centralny uznano za pomnik historii. To jedna z najwyższych form ochrony zabytków w Polsce, przyznawana obiektom o szczególnych walorach historycznych, naukowych i artystycznych.

Nowy status obejmuje zarówno zabytkowy układ przestrzenny, jak i kompozycję zieleni oraz architekturę nekropolii. Władze Szczecina nie kryją, że to ważne wyróżnienie, ale i zobowiązanie. Mimo wszystko cmentarz nadal pełni swoją podstawową funkcję.



