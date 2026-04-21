W skrócie Zabytkowe tereny dawnego przedsiębiorstwa Perun przy ul. Grochowskiej zostaną poddane kompleksowej rewitalizacji z zachowaniem historycznych hal produkcyjnych.

Powstanie wielofunkcyjny kwartał mieszkaniowo-usługowy z 242 mieszkaniami, ponad 2 tys. m² powierzchni usługowej, garażem podziemnym i terenami zielonymi.

Nowe budynki mają nawiązywać do przemysłowego charakteru miejsca, a cały teren będzie ogólnodostępny - z edukacyjną ścieżką historyczną.

Zabytkowe zabudowania przy ul. Grochowskiej zyskają nowe funkcje

Zabytkowe tereny dawnego przedsiębiorstwa Perun przy ul. Grochowskiej na warszawskiej Pradze‑Południe mają przejść kompleksową rewitalizację. Pojawiła się nowa koncepcja, która zakłada włączenie historycznych elementów w nowoczesny kompleks.

Inwestycja obejmuje przekształcenie terenu z ponad stuletnimi częściami zakładu w wielofunkcyjny kwartał mieszkaniowo‑usługowy, z jednoczesnym zachowaniem i ochroną zabytkowych hal produkcyjnych dawnej firmy.

Ponad stuletnie hale wejdą w skład kompleksu mieszkalno-usługowego

Historia zakładów sięga 1909 roku, przy czym na ul. Grochowską (obecnie 301/305) Towarzystwo Akcyjne Fabryk Tlenu i Aparatów Perun zostało przeniesione w 1913 roku. Po relokacji powstał warsztat spawalniczy, wybudowano dwie hale produkcyjne oraz dwa magazyny. Zabudowania przetrwały wojnę. Po jej zakończeniu przedsiębiorstwo ponownie uruchomiło produkcję gazów technicznych i urządzeń do spawania, od 1956 roku funkcjonując jako Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego Perun. Zakłady ostatecznie zaprzestały działalności nieco ponad 20 lat temu.

W 2019 r. cztery hale pofabryczne Peruna wciągnięto na listę zabytków. "Obiekt posiada wartości artystyczne, historyczne i naukowe, uzasadniającego objęcie go wpisem do rejestru zabytków nieruchomych", argumentował konserwator.

- Pofabryczna zabudowa stanowi jeden z najlepiej zachowanych i najstarszych przykładów architektury przemysłowej przy ul. Grochowskiej - podaje Urząd m. st. Warszawa.

Teraz zabytkowe hale przy ul. Grochowskiej mają wejść w skład nowoczesnego kompleksu mieszkaniowo‑usługowego. Za realizację odpowiedzialna jest firma Alides Polska, a koncepcję architektoniczną przygotowała pracownia WWAA.

Zmiany z poszanowaniem historii miejsca

Inwestycja ma się składać z siedmiu części, w których powstaną 242 mieszkania o łącznej powierzchni ok. 12 tys. m², ponad 2 tys. m² powierzchni usługowej oraz garaż podziemny na ponad 200 miejsc parkingowych. Projekt obejmuje też części zielone, a nawet elementy edukacyjne, eksponujące historię zakładów Perun.

Architektura nowych budynków ma nawiązywać do przemysłowego charakteru miejsca - poprzez zróżnicowane bryły, rytm elewacji oraz użycie surowych materiałów, takich jak beton.

Ważnym elementem projektu jest wyeksponowanie historycznych obiektów, m.in. dzięki podcieniom i otwarciom zapewniającym czytelność dawnej zabudowy oraz ogólny dostęp do niej i do treści edukujących i przypominających o historii miejsca.

Źródła: Property News, Urbanity, WWAA.

