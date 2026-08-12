Zaćmienie Słońca w Europie. Zjawisku towarzyszą zaskakujące efekty

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Dzisiaj odbędzie się pierwsze od 1999 r. całkowite zaćmienie Słońca widoczne nad częścią Europy. W Polsce będzie natomiast widać najgłębsze od lat częściowe zaćmienie. Zjawisku towarzyszą zaskakujące efekty - jednym z nich jest "gorączka zaćmienia". O co chodzi?

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026, widać kolejne fazy jasnej tarczy słonecznej przesłanianej przez Księżyc.
12 sierpnia 2026 r. z różnych miejsc w Europie będzie można obserwować całkowite lub częściowe zaćmienie Słońca.123RF.com123RF/PICSEL

Zaćmienie Słońca w Europie. Zaskakujące efekty

Już dziś, w środę 12 sierpnia rozegra się jedno z najbardziej fascynujących zjawisk astronomicznych ostatnich lat - będzie to pierwsze od 1999 r. całkowite zaćmienie Słońca widoczne nad Europą. Spektakl na niebie da się obserwować przede wszystkim z Hiszpanii i Islandii. W Polsce doświadczymy natomiast częściowego zaćmienia - Księżyc przysłoni nawet ponad 80 procent tarczy słonecznej.

Zaćmieniu Słońca towarzyszy kilka efektów - na chwilę robi się ciemniej, do tego wieczorne niebo może przybrać wyjątkowo intensywne czerwone i pomarańczowe zabarwienie, a tuż przed zaćmieniem po ziemi mogą przemknąć delikatne pasma światła i cienia. Spektakularnemu zjawisku w tym roku towarzyszy jednak jeszcze jeden, zaskakujący efekt.

Zobacz również:

Zaćmienie słońca 2026. W sierpniu na niebie pojawi się wyjątkowy spektakl.
Kosmos

Tajemnicze zjawisko podczas zaćmienia Słońca. Naukowcy są zaskoczeni

Karol Kubak
Karol Kubak

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca? Ogromny popyt na okulary

Według doniesień "wybuchła gorączka zaćmienia" - w efekcie odnotowano wzrost sprzedaży gadżetów i różnych fantów nawiązujących do zjawiska. W całej Europie przede wszystkim widać ogromny popyt na okulary ochronne.

Według komunikatu AFP w wielu krajach, zwłaszcza w Hiszpanii, Belgii, Francji i Włoszech, zapasy certyfikowanych okularów ochronnych umożliwiających bezpieczne obserwowanie zaćmienia Słońca szybko się wyczerpały i pojawiły się problemy z nowymi dostawami. Notowano przypadki, w których okulary kończyły się nawet niemal 2 tygodnie przed zaćmieniem. Zainteresowanie znacząco przerosło oczekiwania. Okulary ochronne stały się w niektórych miejscach towarem deficytowym.

Eksperci ostrzegają przy tym, że patrzenie na Słońce bez odpowiedniej ochrony może trwale uszkodzić siatkówkę oka i pogorszyć widzenie, a negatywne efekty oglądania zaćmienia bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą pojawić się także z opóźnieniem. Władze Hiszpanii wycofały nawet sześć modeli okularów, które mogły stwarzać ryzyko uszkodzenia wzroku.

Jednak nie tylko sama obserwacja spektakularnego zjawiska wzbudza zainteresowanie, ale też różne gadżety związane z wydarzeniem. Pojawiły się także liczne oferty pamiątek dotyczących zaćmienia - w tym specjalne edycje limitowane

Zobacz również:

Czy okulary przeciwsłoneczne wystarczą na zaćmienie? Jak bezpiecznie podziwiać zjawisko?
Kosmos

Czy na zaćmienie Słońca można patrzeć przez okulary przeciwsłoneczne?

Jacek Waśkiel
Jacek Waśkiel

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia. Gratka dla obserwatorów i kolekcjonerów

Islandzki serwis informacyjny RÚV podaje, że w sprzedaży obok okularów ochronnych i filtrów do telefonów znalazły się liczne okolicznościowe wyroby.

Można tu wymienić pamiątkowe monety, koszulki, czapki, zegarki, czekolady, specjalną edycję islandzkiego skyru "Sólmyrkvaskyr" (Skyr z okazji zaćmienia Słońca), a także napoje. Francuski producent szampana przygotował limitowaną serię tego trunku, a islandzki browar Malbygg uwarzył specjalne piwo "Ljós" (Światło), którego nazwa ma symbolizować moment po zakończeniu zaćmienia. Motywy wyrobów, grafiki na opakowaniach i nazwy produktów - wszystko nawiązuje do zaćmienia Słońca.

Wyjątkowe zjawisko astronomiczne stało się więc nie tylko wydarzeniem naukowym i turystycznym, ale także okazją do sprzedaży licznych nietypowych pamiątek i produktów kolekcjonerskich. Większość pamiątek pozostanie ciekawostką, ale niektóre limitowane egzemplarze - jak ekskluzywne zegarki czy specjalne monety - mogą za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat być warte znacznie więcej niż dziś.

Zobacz również:

Zaćmienie Słońca nad Polską 12 sierpnia. Pogoda zapowiada się dobrze, ale jest haczyk
Meteorologia

Chmury zakryją zaćmienie Słońca? IMGW publikuje prognozę

Karol Kubak
Karol Kubak


Co się wydarzy podczas najbliższego zaćmienia Słońca?© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze