Zaćmienie Słońca w Europie. Zaskakujące efekty

Już dziś, w środę 12 sierpnia rozegra się jedno z najbardziej fascynujących zjawisk astronomicznych ostatnich lat - będzie to pierwsze od 1999 r. całkowite zaćmienie Słońca widoczne nad Europą. Spektakl na niebie da się obserwować przede wszystkim z Hiszpanii i Islandii. W Polsce doświadczymy natomiast częściowego zaćmienia - Księżyc przysłoni nawet ponad 80 procent tarczy słonecznej.

Zaćmieniu Słońca towarzyszy kilka efektów - na chwilę robi się ciemniej, do tego wieczorne niebo może przybrać wyjątkowo intensywne czerwone i pomarańczowe zabarwienie, a tuż przed zaćmieniem po ziemi mogą przemknąć delikatne pasma światła i cienia. Spektakularnemu zjawisku w tym roku towarzyszy jednak jeszcze jeden, zaskakujący efekt.

Jak bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca? Ogromny popyt na okulary

Według doniesień "wybuchła gorączka zaćmienia" - w efekcie odnotowano wzrost sprzedaży gadżetów i różnych fantów nawiązujących do zjawiska. W całej Europie przede wszystkim widać ogromny popyt na okulary ochronne.

Według komunikatu AFP w wielu krajach, zwłaszcza w Hiszpanii, Belgii, Francji i Włoszech, zapasy certyfikowanych okularów ochronnych umożliwiających bezpieczne obserwowanie zaćmienia Słońca szybko się wyczerpały i pojawiły się problemy z nowymi dostawami. Notowano przypadki, w których okulary kończyły się nawet niemal 2 tygodnie przed zaćmieniem. Zainteresowanie znacząco przerosło oczekiwania. Okulary ochronne stały się w niektórych miejscach towarem deficytowym.

Eksperci ostrzegają przy tym, że patrzenie na Słońce bez odpowiedniej ochrony może trwale uszkodzić siatkówkę oka i pogorszyć widzenie, a negatywne efekty oglądania zaćmienia bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą pojawić się także z opóźnieniem. Władze Hiszpanii wycofały nawet sześć modeli okularów, które mogły stwarzać ryzyko uszkodzenia wzroku.

Jednak nie tylko sama obserwacja spektakularnego zjawiska wzbudza zainteresowanie, ale też różne gadżety związane z wydarzeniem. Pojawiły się także liczne oferty pamiątek dotyczących zaćmienia - w tym specjalne edycje limitowane

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia. Gratka dla obserwatorów i kolekcjonerów

Islandzki serwis informacyjny RÚV podaje, że w sprzedaży obok okularów ochronnych i filtrów do telefonów znalazły się liczne okolicznościowe wyroby.

Można tu wymienić pamiątkowe monety, koszulki, czapki, zegarki, czekolady, specjalną edycję islandzkiego skyru "Sólmyrkvaskyr" (Skyr z okazji zaćmienia Słońca), a także napoje. Francuski producent szampana przygotował limitowaną serię tego trunku, a islandzki browar Malbygg uwarzył specjalne piwo "Ljós" (Światło), którego nazwa ma symbolizować moment po zakończeniu zaćmienia. Motywy wyrobów, grafiki na opakowaniach i nazwy produktów - wszystko nawiązuje do zaćmienia Słońca.

Wyjątkowe zjawisko astronomiczne stało się więc nie tylko wydarzeniem naukowym i turystycznym, ale także okazją do sprzedaży licznych nietypowych pamiątek i produktów kolekcjonerskich. Większość pamiątek pozostanie ciekawostką, ale niektóre limitowane egzemplarze - jak ekskluzywne zegarki czy specjalne monety - mogą za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat być warte znacznie więcej niż dziś.



