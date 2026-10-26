W Stanach Zjednoczonych znajduje się prawdziwa perełka budowlana. Masz dość mikrokawalerek? W Carlton w stanie Kansas można zamieszkać w przebudowanym silosie rakietowym North Star z czasów zimnej wojny. Cena podziemnego mieszkania wynosi 1,6 mln dolarów.

Chciałbyś zamieszkać 55 metrów pod ziemią?

Silos jest jedną z najsolidniejszych konstrukcji, jakie kiedykolwiek zbudował człowiek - tak reklamowany jest obiekt. Zapewnia ochronę przed wybuchem atomowym lub katastrofą naturalną. Potrafi wytrzymać wiatry o prędkości 800 km/h.

Nad ziemią widać jedynie bezpieczne, stalowe drzwi wejściowe, prowadzące do ukrytej poniżej konstrukcji, ciągnącej się 55 metrów pod ziemię, co odpowiada około 18 piętrom budynku. Betonowe ściany otaczające pomieszczenia są grube na 1,8 metra.

Większość podobnych silosów rakietowych ATLAS wycofano z użytku i zniszczono, więc ten obiekt jest jedyny w swoim rodzaju. Przekształcono go w dom o powierzchni około 230 m kw. z dwiema sypialniami, kuchniami i łazienkami z nowoczesnym wykończeniem. Są tam również przestronny salon i jadalnia.

Otacza go ponad 7 hektarów łąk oraz ogrodzenie z drutem kolczastym zasilane energią słoneczną. Do podziemnej posiadłości prowadzi szeroki podjazd. Opis na stronie internetowej wskazuje również na aluminiową wiatę samochodową. Według sprzedawców na terenie obiektu znajduje się dużo miejsca i występują idealne warunki do instalacji paneli słonecznych lub turbin wiatrowych, a także mnóstwo przestrzeni na uprawę ogrodu. Stwarza to możliwość prowadzenia spokojnego życia niezależnego od sieci energetycznej.

Agentka nieruchomości Ali Schneider, cytowana przez portal Realtor.com, tłumaczy, że wcześniej schron należał do firmy, która zaczęła go wynajmować. Mówiono także o stworzeniu miejsca na konferencje bądź wesela lub przekształceniu obiektu w wiele apartamentów. Przez prawie trzy lata wykończono obiekt, aby nadawał się do mieszkania. Ostatecznie silos został przebudowany w dwupoziomową, w pełni funkcjonalną przestrzeń mieszkalną.

Potencjalni kupujący nie będą musieli martwić się wysokimi podatkami - wynoszą obecnie mniej niż 400 dolarów rocznie, ponieważ władze nie pobierają podatku od budowli podziemnych.

Historia silosu rakietowego North Star

Schron przeciwatomowy znany jest również jako Atlas F 550-4. Został wybudowany w okresie, gdy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki toczyły nuklearny wyścig zbrojeń, pod koniec lat 50. XX wieku. Niegdyś więc była to instalacja wojskowa, przeznaczona do produkcji i przechowywania broni. Oryginalnie konstrukcja spełniała wszystkie wymogi gotowości bojowej do ery nuklearnej.

Silos powiązany był z 550. Eskadrą Rakiet Strategicznych i bazą lotniczą Schilling w Kansas. Wybudowano wtedy 12 stanowisk rakiet balistycznych międzykontynentalnych. Ich lokalizacja była celowa - leżała poza zasięgiem radzieckich pocisków wystrzeliwanych z okrętów podwodnych.

Najbardziej zaawansowany pocisk Atlas "F" miał około 25 m wysokości i 3 m szerokości, a po pełnym zatankowaniu ważył 120 tys. kilogramów. Był w stanie uderzyć w cel oddalony o 11 tys. kilometrów w 43 minuty, a jego głowica miała moc prawie 4 megatony, czyli ponad 100 razy większą niż bomby zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki.

Każdy schron zaprojektowano, aby chronił pocisk i jego załogę przed uderzeniem nuklearnym, a także umożliwić odpalenie pocisku w ciągu kilku minut. Obiekt zaczął działać w 1962 roku, a zamknięto go w 1965, kiedy zrozumiano, że wojna atomowa oznaczałaby wzajemne zniszczenie.



