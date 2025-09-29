W sercu trwającego konfliktu z Rosją, podczas prywatnej rozmowy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, Wołodymyr Zełenski podzielił się bolesną prawdą o ukraińskiej mobilizacji. Te słowa, które niedawno ujawnił Duda podczas wywiadu z Arletą Bojke, rzucają światło na dramatyczne wybory, przed którymi stoi Ukraina.

Prezydent Zełenski podkreślił, że ukraińska armia nie mobilizuje młodych chłopaków, lecz doświadczonych ojców - mężczyzn, którzy już założyli rodziny i wychowali dzieci. To wyznanie, pełne goryczy i determinacji, ukazuje skalę poświęcenia, na jakie decyduje się ukraińskie społeczeństwo, by przetrwać jako naród.

Duda, wspominając tę wymianę zdań podczas wywiadu, cytuje Zełenskiego dosłownie: "Andrzej, my nie wysyłamy młodych chłopaków, my wysyłamy ojców, którzy mają dzieci. My wysyłamy tych facetów, którzy się już zreprodukowali". Te słowa padły w kontekście dyskusji o demograficznych stratach Ukrainy, gdzie wojna nie tylko niszczy infrastrukturę, ale także przyszłość pokolenia.

Mają powyżej 30 lat i dzieci. Armia wysyła takich na front

Zełenski, sam w wieku 47 lat, przyznał, że priorytetem jest oszczędzanie tych, którzy symbolizują nadzieję na odbudowę - nastolatków i dwudziestolatków, którzy pozostają za granicą lub w kraju, by zapewnić ciągłość życia. Strategia ta, choć tragiczna, ma głębokie uzasadnienie demograficzne. "Im więcej dzieci ma facet, tym lepiej" - kontynuował Zełenski - dlatego na front trafiają mężczyźni w wieku 40-50 lat, tacy jak on sam czy Duda.

Ci "poważni faceci" niosą ze sobą doświadczenie życiowe i "zdrowy rozsądek", co czyni ich cennymi w boju, ale kosztem rodzin. Ukraina zdaje sobie sprawę, że młodzi emigranci - ci "chłopaki w kwiecie wieku" - to przyszłość narodu. Prezydent wyraził nadzieję, że wrócą, by "zrobić dzieci" i odbudować społeczeństwo, które wojna próbuje unicestwić.

Reakcja Andrzeja Dudy na te słowa była pełna empatii. Polski prezydent, dzieląc się nimi publicznie w rozmowie z Bojke, podkreślił, jak wstrząsające jest to wyznanie. "Pamiętam, jak Wołodymyr do mnie powiedział..." - zaczął Duda, podkreślając osobisty wymiar tej rozmowy. W tle majaczą statystyki: Ukraina straciła setki tysięcy mężczyzn, a mobilizacja starszych roczników to desperacka próba zrównoważenia strat.

Podoba sytuacja może mieć miejsce w Polsce

To nie tylko taktyka wojskowa, ale moralny dylemat - kto ma prawo do życia, a kto musi stawić czoła śmierci? W obliczu tej rozmowy świat znów przypomina sobie o ludzkim koszcie ukraińskiej walki o wolność. Zełenski, wysyłając "ojców" zamiast "synów", kupuje czas dla narodu, ale płaci za to niewyobrażalną cenę.

Jak długo taka strategia może trwać? Nadzieja na powrót młodych i przetrwanie jako społeczeństwo staje się mantrą Ukrainy. Słowa prezydenta Zełenskiego, przekazane Dudzie i ujawnione w wywiadzie z Bojke, to nie tylko relacja z frontu - to krzyk o przetrwanie, który rezonuje daleko poza polami bitew.

Słowa Zełenskiego brzmią jak przestroga także dla Polski i innych krajów graniczących z Rosją. Gdyby agresja Kremla dotarła do naszych granic, podobny scenariusz mógłby stać się ponurą rzeczywistością - mobilizacja nie młodych rekrutów, lecz ojców w średnim wieku, którzy już przekazali życie dalej, by chronić przyszłe pokolenia.

W obliczu demograficznego kryzysu, z niską dzietnością i starzejącym się społeczeństwem, Polska musiałaby stawić czoła temu samemu dylematowi: poświęcić doświadczenie i stabilność rodzin, oszczędzając tych, którzy mogliby zapewnić przetrwanie narodu. To nie science fiction, lecz realne widmo, które skłania do refleksji nad obronnością i wsparciem dla Ukrainy - bo jutro to my moglibyśmy być na ich miejscu.

***

