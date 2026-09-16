Zwrot książki po 132 latach. Kara wyniosłaby 12 tysięcy dolarów za zwłokę

Biblioteka Publiczna w Concord w USA poinformowała w zeszłym tygodniu, że czytelnik John zwrócił zaległy numer miesięcznika The Century Illustrated Monthly Magazine z września 1894 roku, mówiąc, że zalegał on w jego domu "od dziesięcioleci".

- Na szczęście nie będzie musiał płacić kary w wysokości 12 055 dolarów za 48 220 dni opóźnienia - oznajmiła biblioteka.

Właśnie w tym miesiącu biblioteka wprowadziła "zamrożenie kar za zwłokę" przy oddawaniu książek. Od 1 września do końca przyszłego roku zaległe kary za przetrzymanie wypożyczonych pozycji nie będą naliczane. Odpowiednie działania zostaną podjęte wyłącznie w przypadku zgubienia lub uszkodzenia książki oraz w przypadku przetrzymania ponad pięciu książek. Później przedstawiciele ocenią skutki wprowadzenia biblioteki wolnej od grzywien.

Mężczyzna wyjaśnił, że nie ma pojęcia, jak czasopismo trafiło w jego ręce, jednak postanowił je zwrócić, kiedy dowiedział się o zamrożeniu kar w bibliotece.

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Czasopismo nie trafi ponownie do obiegu

- Oczywiście, spodziewaliśmy się zwrotu dawno przetrzymywanych książek, ale na pewno nie czegoś z końca XIX wieku! - powiedzieli przedstawiciele biblioteki. Dodali, że czasopismo nie zostanie ponownie wprowadzone do obiegu, prawdopodobnie trafi na specjalną wystawę, gdzie eksponowane są materiały archiwalne związane z miastem.

Biblioteka Publiczna w Concord, założona w 1873 r., miała zaledwie 20 lat, gdy wypożyczono czasopismo.



