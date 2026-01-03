Spis treści: Dni wolne od pracy w 2026 roku Długi weekend w styczniu 2026 Majówka, wolne w czerwcu i długie weekend listopadowy Kiedy wziąć urlop w grudniu 2026? Trzy opcje

Dni wolne od pracy w 2026 roku

Planowanie urlopu w 2026 roku warto zacząć od analizy kalendarza świąt. W całym roku czeka nas 14 ustawowo wolnych dni. Co ważne, zgodnie z Kodeksem Pracy, za święta wypadające w sobotę (15 sierpnia oraz 26 grudnia) pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

1 stycznia - czwartek - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego)

5 kwietnia - niedziela - Niedziela Wielkanocna

6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - piątek - Święto Pracy

3 maja - niedziela - Święto narodowe Trzeciego Maja

24 maja - niedziela - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca - czwartek - Boże Ciało

15 sierpnia - sobota - Święto Wojska Polskiego , Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych

11 listopada - środa - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia - piątek - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia - sobota - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Długi weekend w styczniu 2026

Pierwsza okazja do stworzenia "mostu" pojawia się już w pierwszym tygodniu stycznia.

Urlop w poniedziałek 5 stycznia wydłuży nam długi weekend (3-6 stycznia). Jeśli wypoczywacie już dziś, 2 stycznia, to przy dwóch dniach urlopu wolne macie od 1 do 6 stycznia.

A jeśli dodatkowo weźmiesz urlop od środy do piątku (7-9 stycznia), to masz noworoczne wolne od 1 do 11 stycznia.

Majówka, wolne w czerwcu i długie weekend listopadowy

Majówka w tym roku wypada bez kombinacji. 1 maja wypada w piątek. Oznacza to, że bez wykorzystywania dni wolnych, mamy trzydniowy długi weekend - od piątku do niedzieli. Idealny moment na city break.

Okazję do dłuższego wolnego będziemy mieć w czerwcu. Jak to zrobić? Weź wolne w piątek, 5 czerwca. Co zyskujesz? Czterodniowy długi weekend (od czwartku do niedzieli) kosztem tylko jednego dnia urlopu.

Długi weekend w sierpniu? 15 sierpnia wypada w sobotę i teoretycznie nic nam to nie daje. W praktyce przysługuje nam dodatkowy dzień wolny do odbioru. To świetna okazja, by wydłużyć sobie ten, albo inny weekend w sierpniu do trzech dni.

Kolejne weekendy możemy planować w listopadzie. Choć 1 listopada (Wszystkich Świętych) wypada w niedzielę, to Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w środę, co daje ogromne pole do manewru. W wariancie pięciodniowym biorąc wolne w poniedziałek i wtorek (9-10 listopada), odpoczywamy od soboty do środy włącznie. Ale jest jeszcze wariant maksymalny. Jeśli dołożymy do tego czwartek i piątek (12-13 listopada), zyskujemy 9 dni nieprzerwanego wypoczynku przy wykorzystaniu zaledwie 4 dni urlopu.

Kiedy wziąć urlop w grudniu 2026? Trzy opcje

Grudzień 2026 zapowiada się rewelacyjnie. Wigilia (24 grudnia) wypada w czwartek i po raz drugi w historii będzie dniem ustawowo wolnym. W połączeniu z Bożym Narodzeniem w piątek, mamy gotowy przepis na długi wypoczynek.

Świąteczne 9 dni wolnego. Wystarczy wziąć urlop od poniedziałku do środy (21-23 grudnia), by cieszyć się ponad tygodniem przerwy - od 19 do 27 grudnia.

Sylwestrowy bonus. Wykorzystując kolejne cztery dni urlopu (28-31 grudnia), zyskasz 7 dni wolnego, kończąc rok długim weekendem noworocznym (1-3 stycznia 2027).

Strategia "wszystko albo nic": Łącząc oba terminy, wykorzystujesz 7 dni urlopu, a zyskujesz aż 16 dni nieprzerwanego relaksu - od 19 grudnia do 3 stycznia. Jeśli dorzucisz jeszcze dwa kolejne dni - 4 i 5 stycznia - to w połączeniu ze świętem Trzech Króli masz 19 dni wolnych przy 9 dniach urlopu.

Ważna uwaga dotyczy drugiego dnia świąt. 26 grudnia przypada w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Pracodawca go wyznaczy, a to może jeszcze zaoszczędzić jeden dzień urlopu i wydłużyć przerwę.

