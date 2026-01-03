Dni wolne i długie weekendy 2026. Kiedy wziąć urlop?
Szykuj walizki, bo 2026 rok będzie należał do podróżników. Kalendarz dni wolnych na nadchodzące miesiące to prawdziwa gratka dla każdego, kto chce odpocząć bez marnowania cennych dni urlopowych. Czy wiesz, że przy odpowiednim planowaniu Twoja przerwa bożonarodzeniowa może trwać ponad tydzień przy zaledwie dwóch wolnych dniach? Odkryj mistrzowskie patenty na dni wolne i długie weekendy. Zaplanuj urlop w 2026 roku już teraz.
Spis treści:
- Dni wolne od pracy w 2026 roku
- Długi weekend w styczniu 2026
- Majówka, wolne w czerwcu i długie weekend listopadowy
- Kiedy wziąć urlop w grudniu 2026? Trzy opcje
Dni wolne od pracy w 2026 roku
Planowanie urlopu w 2026 roku warto zacząć od analizy kalendarza świąt. W całym roku czeka nas 14 ustawowo wolnych dni. Co ważne, zgodnie z Kodeksem Pracy, za święta wypadające w sobotę (15 sierpnia oraz 26 grudnia) pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny w innym terminie.
- 1 stycznia - czwartek - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
- 6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego)
- 5 kwietnia - niedziela - Niedziela Wielkanocna
- 6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja - piątek - Święto Pracy
- 3 maja - niedziela - Święto narodowe Trzeciego Maja
- 24 maja - niedziela - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca - czwartek - Boże Ciało
- 15 sierpnia - sobota - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych
- 11 listopada - środa - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia - piątek - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
- 26 grudnia - sobota - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
Długi weekend w styczniu 2026
Pierwsza okazja do stworzenia "mostu" pojawia się już w pierwszym tygodniu stycznia.
Urlop w poniedziałek 5 stycznia wydłuży nam długi weekend (3-6 stycznia). Jeśli wypoczywacie już dziś, 2 stycznia, to przy dwóch dniach urlopu wolne macie od 1 do 6 stycznia.
A jeśli dodatkowo weźmiesz urlop od środy do piątku (7-9 stycznia), to masz noworoczne wolne od 1 do 11 stycznia.
Majówka, wolne w czerwcu i długie weekend listopadowy
Majówka w tym roku wypada bez kombinacji. 1 maja wypada w piątek. Oznacza to, że bez wykorzystywania dni wolnych, mamy trzydniowy długi weekend - od piątku do niedzieli. Idealny moment na city break.
Okazję do dłuższego wolnego będziemy mieć w czerwcu. Jak to zrobić? Weź wolne w piątek, 5 czerwca. Co zyskujesz? Czterodniowy długi weekend (od czwartku do niedzieli) kosztem tylko jednego dnia urlopu.
Długi weekend w sierpniu? 15 sierpnia wypada w sobotę i teoretycznie nic nam to nie daje. W praktyce przysługuje nam dodatkowy dzień wolny do odbioru. To świetna okazja, by wydłużyć sobie ten, albo inny weekend w sierpniu do trzech dni.
Kolejne weekendy możemy planować w listopadzie. Choć 1 listopada (Wszystkich Świętych) wypada w niedzielę, to Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w środę, co daje ogromne pole do manewru. W wariancie pięciodniowym biorąc wolne w poniedziałek i wtorek (9-10 listopada), odpoczywamy od soboty do środy włącznie. Ale jest jeszcze wariant maksymalny. Jeśli dołożymy do tego czwartek i piątek (12-13 listopada), zyskujemy 9 dni nieprzerwanego wypoczynku przy wykorzystaniu zaledwie 4 dni urlopu.
Kiedy wziąć urlop w grudniu 2026? Trzy opcje
Grudzień 2026 zapowiada się rewelacyjnie. Wigilia (24 grudnia) wypada w czwartek i po raz drugi w historii będzie dniem ustawowo wolnym. W połączeniu z Bożym Narodzeniem w piątek, mamy gotowy przepis na długi wypoczynek.
Świąteczne 9 dni wolnego. Wystarczy wziąć urlop od poniedziałku do środy (21-23 grudnia), by cieszyć się ponad tygodniem przerwy - od 19 do 27 grudnia.
Sylwestrowy bonus. Wykorzystując kolejne cztery dni urlopu (28-31 grudnia), zyskasz 7 dni wolnego, kończąc rok długim weekendem noworocznym (1-3 stycznia 2027).
Strategia "wszystko albo nic": Łącząc oba terminy, wykorzystujesz 7 dni urlopu, a zyskujesz aż 16 dni nieprzerwanego relaksu - od 19 grudnia do 3 stycznia. Jeśli dorzucisz jeszcze dwa kolejne dni - 4 i 5 stycznia - to w połączeniu ze świętem Trzech Króli masz 19 dni wolnych przy 9 dniach urlopu.
Ważna uwaga dotyczy drugiego dnia świąt. 26 grudnia przypada w sobotę, co oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Pracodawca go wyznaczy, a to może jeszcze zaoszczędzić jeden dzień urlopu i wydłużyć przerwę.