W skrócie Zjawisko hikikomori, pierwotnie opisywane jako japońska osobliwość, zostało potwierdzone badaniami jako problem globalny występujący również na Zachodzie.

Rozwój technologii, możliwość pracy i załatwiania spraw online oraz rosnące koszty życia towarzyskiego sprzyjają izolacji społecznej w krajach rozwiniętych.

Pandemia COVID-19 oraz związane z nią lockdowny przyczyniły się do wzrostu liczby osób trwale wycofanych społecznie w Europie, szczególnie wśród młodzieży.

Problem może przyjmować postać choroby cywilizacyjnej i wymagać rozwiązania na poziomie systemowym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zjawisko hikkikomori przekracza granice Japonii

To, co niegdyś uznawano za specyficzną osobliwość japońskiej kultury, dziś staje się coraz wyraźniejszym problemem o globalnym zasięgu. Zjawisko hikikomori, czyli radykalne odcięcie się od świata zewnętrznego i długotrwałe zamykanie się w czterech ścianach (przez min. 6 miesięcy), przestaje być domeną Japonii, gdzie otrzymało swoją nazwę. Określenie to spopularyzował japoński psychiatra Tamaki Saitō w latach 90. XX wieku, niemniej jednak pierwsze sygnały tego trendu w Kraju Kwitnącej Wiśni obserwowano już dwie dekady wcześniej.

Osoby dotknięte tym stanem izolują się w czterech ścianach pokoju w domu rodzinnym lub mieszkają samotnie, spędzając w domu często długie lata. Głównym przejawem jest lęk agorafobiczny i ograniczenie swojej egzystencji do przestrzeni domowej i ewentualnie sieciowej. Aktywność takich osób często przenosi się na godziny nocne, podczas gdy dzień jest przeznaczany na sen. Czas czuwania wypełnia niemal wyłącznie interakcja z ekranami - grami komputerowymi, internetem czy telewizją - przy zaniedbywaniu podstawowych czynności życiowych, takich jak higiena osobista czy dbanie o porządek. Osoby takie często charakteryzowane są jako NEET (ang. Not in Education, Employment, or Training), co oznacza brak podejmowania pracy lub edukacji - bezproduktywność. Wszystko to może prowadzić do pogłębiania się braku poczucia sensu i kryzysu psychicznego, podupadania na zdrowiu oraz stopniowej utraty zdolności do powrotu do społeczeństwa.

Przez długie lata hikkikomori kojarzono niemal wyłącznie z Japonią, w której według obecnych szacunków ten styl życia prowadzi ok. 1,46 miliona osób. Jest to zjawisko dobrze znane i ilustrowane zarówno w popkulturze (np. anime Welcome to the N.H.K. z 2006 r.), jak i filmach dokumentalnych czy opracowaniach naukowych. Prowadzone są działania rządowe, a nawet istnieją firmy wyspecjalizowane w "wyciąganiu z domów" izolujących się członków rodziny. Brak im jednak stanowczości i zaadresowania źródeł tych problemów.

Do niedawna mieszkańcom krajów zachodnich hikkikomori jawiło się jako jeszcze jedna japońska osobliwość obok karoshi (śmierci z przepracowania), jouhatsu ("ludzi-duchów, którzy z dnia na dzień porzucają dotychczasowe życie, pracę i rodzinę, znikając bez śladu, by zacząć na nowo) czy kodokushi (samotnej śmierci osób w ich mieszkaniach, które zostają odnalezione dopiero po bardzo długim czasie). Tymczasem psycholodzy i socjolodzy z różnych zakątków świata alarmują, że trend radykalnej izolacji przenika do coraz to nowych społeczeństw, tracąc swoją unikalną specyfikę i stając się problemem globalnym.

Wycofanie społeczne staje się rosnącym problemem globalnym

Według "ojca chrzestnego" tego zjawiska, Tamakiego Saitō, hikkikomori stanowi radykalną próbę odrzucenia przytłaczających obowiązków dorosłości i bezlitosnych wymagań społecznych, które stanowią ogromny ciężar dla Japończyków. Początkowo szacowano, że problem dotyczy ok. miliona młodych mężczyzn, ale najnowsze dane z 2023 r. wskazują na ogromną skalę wzrostu. Obecnie w Japonii w skrajnej izolacji może żyć około 1,46 miliona osób, co stanowi 2 proc. populacji, a zjawisko to coraz częściej dotyka także kobiety oraz seniorów.

Eksperci podkreślają, że hikikomori nie jest diagnozą medyczną, lecz złożonym fenomenem psychospołecznym. Wynika on ze zderzenia osobistej wrażliwości z potężną presją społeczną - wyścigiem szczurów w edukacji, wycieńczającą kulturą pracy, wygórowanymi oczekiwaniami rodzinnymi oraz wszechobecnym przymusem konformizmu. Okazuje się jednak, że te czynniki nie są zarezerwowane wyłącznie dla Japonii.

Badania przeprowadzone już w 2011 roku wśród psychiatrów z tak odległych krajów jak Australia, Iran, Indie czy Stany Zjednoczone wykazały, że podobne wzorce wycofania występują także w ich krajach - zwłaszcza w ośrodkach miejskich. Kolejne analizy danych z 2025 roku potwierdzają te obserwacje, wskazując, że hikikomori jest powszechnym problemem zarówno w Azji Wschodniej, jak i w świecie zachodnim. Chodzi tu konkretnie o metaanalizę 19 badań na ponad 58 tys. uczestnikach. Jej autorzy odkryli, że "obecność hikkikomori nie różni się znacząco w zależności od regionu (Azja Wschodnia i Zachód), okresu czasowego (przed i po pandemii COVID-19), płci, liczebności próby ani obecnością lub braku zaburzeń psychicznych".

Autorzy metaanalizy doszli do wniosku, że "hikkikomori to powszechny problem w ujęciu globalnym". Dlaczego nie stanowi już wyłącznie japońskiej egzotyki?

Dlaczego Europejczycy i Amerykanie izolują się na wzór Azjatów?

W dawnych czasach, gdy przetrwanie jednostki silnie zależało od jej relacji z grupą, na świecie było stosunkowo niewielu samotników. Gdy jednak wskutek rewolucji przemysłowej, a następnie cyfryzacji zmieniły się warunki życia, długotrwałe przebywanie w izolacji przestało być barierą. Dziś wszak możliwa jest praca zdalna, robienie zakupów i załatwianie większości spraw przez internet bez wychodzenia z domu. Ludzie korzystają z tego niemal na całym świecie. No właśnie, niemal. W krajach mniej zaawansowanych technicznie ludzie nie mają możliwości przykucia się do komputera i siłą rzeczy zmuszeni są do udziału w życiu społecznym.

Japonia jest krajem bardzo rozwiniętym technologicznie (choć pod niektórymi względami archaicznym i zatrzymanym w latach 80. XX w., a pod względem społecznym - nawet w XIX w.), a jednocześnie wywierającym presję społeczną na wyniki w edukacji i pracy czy konkretne zachowania. Nawet pomijając samą aktywność w sieci, w japońskim krajobrazie powszechne są punkty sprzedażowe i usługowe niewymagające interakcji z drugim człowiekiem - automaty z żywnością i napojami, kafejki internetowe, a nawet bary z ramenem, w których zamawiamy na tablecie, jemy przy zamykanym okienku w swoim boksie i nie musimy wchodzić w bezpośredni kontakt z żywym człowiekiem. Społeczne skutki rozwoju technologicznego, wszechobecna sieć, presja na bycie ciągle online i zanik umiejętności interpersonalnych obserwuje się także w świecie zachodnim.

Hikkikomori niekoniecznie zostało importowane z Japonii celowo. Podobnie jak depresja i unikanie, może ono być jednym z naturalnych mechanizmów obrony człowieka przed nienaturalnymi, wręcz antyludzkimi warunkami życia typowymi dla wysokorozwiniętych społeczeństw (choć samo w sobie też jest destruktywne, jeśli trwa dłużej).

To rodzaj eskapizmu, migracji wewnętrznej i być może walka z nim stanowi jedynie próbę zaleczania objawów, podczas gdy głównym problemem nie są normalne reakcje jednostek, lecz ich wyzwalacze - toksyczna kultura pracy, presja społeczna, rygorystyczne normy kulturowe będące pokłosiem ideologii Bushido, o czym wcześniej pisaliśmy w GeekWeeku. Innymi słowy to nie ludzie są chorzy, tylko system. Realia w Kraju Kwitnącej Wiśni są jednak znacząco odmienne od zachodnich, w których indywidualizm jest znacznie bardziej dozwolony. Nie ma więc przełożenia jeden do jednego w źródłach tego problemu społecznego.

Japonia była pierwsza. Co zmieniło się w ostatnich latach?

Choć migracja wewnętrzna mogła występować w całej historii ludzkości jako odpowiedź na przytłaczające warunki życia i zdaje się ona mechanizmem zupełnie naturalnym, występującym też w świecie zwierząt, to jako problem o zasięgu społecznym czy wręcz jako choroba cywilizacyjna jest on obserwowany na Zachodzie od stosunkowo niedawna. Co się zmieniło przez ostatnie kilkanaście lat?

Na pogłębienie problemu hikkikomori w Europie wpływ miały doświadczenia związane z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej lockdownami. Badania na grupie 7500 nastolatków we Włoszech pokazały niepokojącą zmianę postaw społecznych między 2019 a 2022 rokiem. Choć po odwołaniu przymusowej izolacji wielu młodych ludzi wróciło do normalnych kontaktów, znacząco wzrosła liczba tzw. "samotnych wilków". Liczba włoskich nastolatków całkowicie unikających kontaktów z rówieśnikami podwoiła się w okresie popandemicznym, co sugeruje, że nie jest to jedynie przejściowy bunt, ale utrwalający się styl życia przypominający japoński pierwowzór.

Co dalej? Perspektywy na przyszłość pozostają niepewne. Współczesny świat, oferujący pracę zdalną, rozrywkę na żądanie w domu i możliwość załatwiania niemal wszystkich spraw online, a także borykający się z rosnącymi kosztami życia towarzyskiego, zdaje się tworzyć idealne warunki do izolacji. Bez zdecydowanych zmian na poziomie systemowym trudno liczyć na jakąkolwiek poprawę sytuacji.

Wiele wskazuje na to, że Japonia, w której narodziło się hikikomori, mogła być po prostu pierwszym krajem, który doświadczył trendu stającego się nową, globalną normą. I to zresztą nie jedynego. Podobnie jak kraj ten boryka się z niską dzietnością i tzw. epidemią samotności, podobnie w Korei Południowej, a także w bogatszych krajach zachodnich (w tym w Polsce) odnotowuje się ujemny przyrost naturalny, który oznacza, że liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń, a społeczeństwo się starzeje. Wśród starszych nastolatków i młodych dorosłych spada też odsetek osób posiadających partnera romantycznego, a także uprawiających seks w ciągu ostatniego roku lub w ogóle kiedykolwiek.

Technologia, względne bogactwo, kultura konsumpcyjna, łatwa dopamina i brak dostatecznie widocznych alternatyw potęgują skalę tych problemów. Podsuwane nam pod nos cyfrowe substytuty realnych interakcji pozwalają na bezpieczną, ale powierzchowną gratyfikację bez konieczności mierzenia się z trudami relacji międzyludzkich. W rezultacie młodzi ludzie coraz częściej świadomie wybierają samotność i łatwo dostępne rozrywki przed ekranami zamiast tradycyjnych ról społecznych i rodzinnych.

Źródła:

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News