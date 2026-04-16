Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że bloki z wielkiej płyty to wciąż solidne konstrukcje, które będą służyć jeszcze przez dekady. Jednak najnowsze przypadki pokazują, że nie wszystkie takie budynki da się uratować - a niektóre są już praktycznie skazane na zniknięcie z krajobrazu.

Budynek przy ul. Młodej 4 w Kielcach został uznany za całkowicie nieperspektywiczny. Problem nie sprowadza się tu do pojedynczej usterki, lecz do kumulacji wielu zaniedbań oraz błędów konstrukcyjnych. W efekcie stan techniczny budowli osiągnął poziom, przy którym remont przestaje mieć ekonomiczny i inżynieryjny sens. Miasto więc zdecydowało, że obiekt zostanie rozebrany.

Co powstanie na miejscu starego bloku?

Miejski Zarząd Budynków przy współpracy z kieleckim oddziałem SARP organizuje konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego terenu.

Planowana jest nowa inwestycja mieszkaniowa - ma powstać nowoczesny obiekt, dostosowany do aktualnych standardów technicznych i potrzeb mieszkańców. Zespół budynków wielorodzinnych ma mieć łączną powierzchnię przekraczającą 5 tys. m kw. Ma się tam znaleźć ponad 100 mieszkań komunalnych. Dostępne będą również podziemne garaże, parkingi czy lokale usługowe.

Zamieszka tam szersza społeczność, m.in. młodzi ludzie, studenci, a także specjaliści niezbędni na lokalnym rynku pracy.

Blok grozy w Kielcach

Przez lata blok czy ul. Młodej 4 miał zły wizerunek. Określano go "blokiem grozy" nie bez powodu - mieszkały w nim osoby mające problemy z prawem oraz patologiczne rodziny. Mieszkańcy doprowadzili do okropnego zniszczenia budynku. Zrujnowane są nie tylko mieszkania, ale też klatki schodowe, elewacja oraz wyposażenie. Ciężko znaleźć tam sprawną rzecz - wszystko jest spalone lub połamane.

