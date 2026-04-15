Na jakiej wysokości powiesić telewizor? Złota zasada instalatorów

W skrócie Telewizor powinien być powieszony na wysokości oczu, czyli około 110-120 cm od podłogi, mierząc od środka ekranu.

W sypialni zaleca się montaż telewizora wyżej, na wysokości około 150-160 cm, a czasem nawet 180 cm, w zależności od wysokości łóżka.

Nieprawidłowa wysokość montażu telewizora może prowadzić do zmęczenia wzroku i bólów kręgosłupa.

Spis treści: Na jakiej wysokości powiesić telewizor? Złota zasada linii wzroku Salon kontra sypialnia. Wysokość montażu telewizora musi być zupełnie inna Jak przekątna ekranu wpływa na miejsce na ścianie? Jak źle powieszony telewizor wpływa na kręgosłup i wzrok?

Na jakiej wysokości powiesić telewizor? Złota zasada linii wzroku

Chcąc zamontować telewizor na ścianie, powinniśmy sugerować się złotą zasadą linii wzroku. Mówiąc jaśniej - wyświetlacz powinien wisieć na wysokości oczu osoby oglądającej - mniej więcej 110-120 cm nad podłogą, mierząc od środka ekranu.

Co istotne - jeśli montujemy telewizor na ścianie, to wówczas powinniśmy dobrać odpowiedni uchwyt pod kątem wagi urządzenia. Sprzęt z większym wyświetlaczem może wymagać modeli z regulacją kąta nachylenia, dzięki którym komfort użytkowania będzie znacznie większy.

Salon kontra sypialnia. Wysokość montażu telewizora musi być zupełnie inna

Warto zaznaczyć, że telewizor zamontowany w sypialni powinien znajdować się na zupełnie innej wysokości niż ten usytuowany w salonie. Wynika to z faktu, że w pokoju dziennym zwykle oglądamy na siedząco. W łóżko, natomiast, użytkujemy telewizor z pozycji leżącej.

Wobec tego, na jakiej wysokości telewizor powinien być zamontowany w sypialni? Najlepiej, by środek ekranu znajdował się około 150-160 cm od podłogi. Jeśli mamy wyższe łóżko lub grubszy materac, to wówczas wysokość może być stosownie większa - w niektórych przypadkach optymalne będzie nawet 180 cm.

Ponadto, w sypialni warto zastosować wcześniej wspomniany uchwyt z regulacją kąta nachylenia. Wówczas możliwe będzie skierowanie ekranu w dół, dzięki czemu oglądanie ulubionego filmu lub serialu będzie znacznie wygodniejsze.

Jak przekątna ekranu wpływa na miejsce na ścianie?

W zasadzie zalecenia dotyczące wieszania telewizorów na wysokości wzroku nie różnią się zbytnio od przekątnej ekranu - centralny punkt wyświetlacza nadal powinien znajdować się około 110-120 cm nad podłogą. Co jednak ważne - im większa przekątna telewizora, tym jego dolna krawędź może znajdować się niżej. Warto to uwzględnić w trakcie wyboru konkretnego modelu.

Przekątna ekranu ma za to wpływ na odległość, jaką powinniśmy zachować pomiędzy telewizorem a kanapą. Przykładowo - urządzenia 55-calowe powinny znajdować się około 2 m od kanapy. Telewizory o przekątnej 65 cali - około 2,5 m od kanapy, a 75 cali - powyżej 3 m od kanapy.

Jak źle powieszony telewizor wpływa na kręgosłup i wzrok?

Jeśli zbagatelizujemy sprawę i powiesimy telewizor na nieodpowiedniej wysokości, to wówczas ucierpieć może nie tylko nasz wzrok (oczy będą szybciej się męczyć, co może doprowadzić do, między innymi, bólów głowy), ale również kręgosłup.

W przypadku, gdy telewizor wisi zbyt wysoko, to wówczas, podczas oglądania, długotrwale odchylamy głowę do tyłu. Taka pozycja sprawia, że mięśnie karku i szyi są stale napięte. W skrajnych przypadkach, możemy dorobić się chronicznego bólu kręgosłupa lub rozwoju wad postawy. Można tego uniknąć, wieszając telewizor na prawidłowej wysokości.

