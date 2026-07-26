Myśląc o wpływie smartfonów na nasze życia, zazwyczaj skupiamy się na umyśle, tymczasem ciało również się zmienia przez korzystanie z telefonu. Badania sugerują, że pochylanie się nad ekranami może zmieniać kształt szyi, a długotrwałe wpatrywanie się w nie pogarsza wzrok, wpływa na sprawność motoryczną i osłabia ogólną siłę mięśni przez nieruchomą pozycję.

Średni czas korzystania z internetu oscyluje dziś między 3,5 a 5 godzin dziennie, jednak osoby pracujące zdalnie często osiągają powyżej 12 godzin w sieci. Podczas części tego czasu siedzimy przed laptopem, jednak często musimy także sięgnąć po smartfon. I zazwyczaj popełniamy popularny błąd.

Czytasz na telefonie? Wyprostuj szyję

Jeśli czytasz to na małym ekranie, prawdopodobnie pochylasz głowę w przód. Ta pozycja może wywierać nacisk na szyję nawet do 27 kg. Z czasem istnieje szansa na uszkodzenie dysków w kręgosłupie, zwyrodnienia stawów i mięśni, a nawet zmniejszenia pojemności płuc. Może także trwale zmienić wygląd twojego ciała.

Jeśli zmagasz się z tym problemem, istnieją specjalne ćwiczenia, które są w stanie pomóc. Największą zmianę jednak odczujesz, kiedy po prostu podniesiesz telefon wyżej, na wysokość oczu.

Problemy ze wzrokiem

Częstotliwość występowania krótkowzroczności rośnie gwałtownie od dziesięcioleci. Łatwo zrzucić winę na technologię, ponieważ wpatrzeni w ekrany, spędzamy znacznie więcej czasu w pomieszczeniach. A to może mieć negatywny wpływ na wzrok. Badania wskazały, że spędzając czas na świeżym powietrzu, ochraniamy nasz wzrok. Jasne światło zewnętrzne stymuluje uwalnianie dopaminy z siatkówki, a to wydaje się wpływać na rozwój oczu.

Warto wprowadzić do swojej codzienności zasadę 20-20-20, czyli co 20 minut patrz przez 20 sekund na obiekt oddalony o 20 stóp (około 6 metrów).

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Technologia wpływa także na zdolności motoryczne. Z jednej strony może poprawić twoje umiejętności, takie jak klikanie i przesuwanie palcem, jednak dowody wskazują także na negatywny wpływ. Badania sugerują związek między dłuższym czasem spędzonym przed ekranem a gorszą sprawnością motoryczną.

Wśród szczególnie narażonych znajdują się dzieci i młodzież, u których ciało wciąż się rozwija. Pomocne w zatrzymaniu negatywnego wpływu technologii może być zadania praktyczne, takie jak przygotowanie posiłków czy zajęcia plastyczne - np. obróbka drewna czy gra na instrumencie. Można też po prostu zacząć pisać ręcznie.



