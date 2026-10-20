Śpimy o godzinę dłużej. Czy w ten weekend jest zmiana czasu?

Spis treści: Dlaczego zmieniamy czas dwa razy w roku? Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 roku? Co ze zmianą czasu w Polsce w przyszłości? UE zdecydowała

Dlaczego zmieniamy czas dwa razy w roku?

Czas zmieniamy dwa razy w roku, aby latem dłużej korzystać ze światła słonecznego po południu, a jesienią wrócić do czasu standardowego, lepiej dopasowanego do naturalnego rytmu dnia. W ostatnią niedzielę marca przesuwamy zegarki o godzinę do przodu i przechodzimy na czas letni. Natomiast w ostatnią niedzielę października cofamy je o godzinę, dzięki czemu zimą rankiem wcześniej robi się jasno.

Sam pomysł narodził się pod koniec XIX wieku. W 1895 roku nowozelandzki entomolog George Hudson zaproponował letnie przesunięcie czasu o dwie godziny, aby po pracy dłużej zbierać owady w świetle dziennym. Kilkanaście lat później, w 1907 roku, podobną ideę popularyzował brytyjski przedsiębiorca William Willett, wskazując na możliwość ograniczenia wieczornego oświetlenia.

Pierwsze ogólnokrajowe przejście na czas letni przeprowadziło jednak dopiero Cesarstwo Niemieckie 30 kwietnia 1916 roku, podczas I wojny światowej. Głównym celem było zmniejszenie zużycia węgla potrzebnego do produkcji energii. Rozwiązanie szybko przejęły między innymi Wielka Brytania, Francja i Włochy.

Po zakończeniu działań wojennych część państw zrezygnowała z niego, ponieważ ustała presja na wojenne oszczędzanie paliwa, a sezonowe przestawianie zegarów budziło sprzeciw mieszkańców, zwłaszcza rolników pracujących według rytmu słońca. Czas letni ponownie rozpowszechnił się podczas II wojny światowej, ponieważ Niemcy narzucały własny system również krajom okupowanym, w tym Polsce.

Po 1945 roku wiele państw znów powróciło do czasu standardowego. Wojenne ograniczenia stopniowo łagodzono, a wspólnego europejskiego kalendarza jeszcze nie było. Część krajów zachowała czas letni przez kilka powojennych lat ze względu na niedobory paliwa i odbudowę gospodarki, inne szybko go wycofały. Kolejny szeroki powrót do zmiany czasu nastąpił dopiero w latach 70., kiedy kryzys naftowy i gwałtowny wzrost cen surowców ponownie skłoniły rządy do poszukiwania oszczędności energii.

Europejski kalendarz zmian zaczęto ujednolicać dopiero w 1980 roku, ponieważ różne terminy komplikowały rozkłady pociągów i samolotów oraz przewóz towarów. W Polsce zegarki przestawiamy bez przerwy od 1977 roku. Dziś oszczędności energii są niewielkie, jednak wspólny harmonogram chroni Europę przed chaosem komunikacyjnym i technologicznym.

Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 roku?

Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Polska przejdzie wówczas z czasu letniego środkowoeuropejskiego CEST, czyli UTC+2, na czas środkowoeuropejski CET, czyli UTC+1. Wcześniej zacznie robić się jasno, ale również zmrok zapadnie o godzinę wcześniej według wskazań zegara. Na czas letni wrócimy 28 marca 2027 roku.

Telefony, komputery, smartwatche i inne urządzenia korzystające z automatycznej synchronizacji czasu powinny zaktualizować godzinę samodzielnie. Ręcznie trzeba przestawić przede wszystkim zegarki analogowe, starsze budziki, radioodbiorniki, sprzęt AGD oraz część zegarów samochodowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na alarmy, rejestratory, systemy monitoringu i programy zapisujące zdarzenia według lokalnej godziny. Tej nocy oznaczenie "2.30" może bowiem odnosić się do dwóch różnych momentów. Systemy informatyczne rozróżniają je za pomocą strefy czasowej lub czasu UTC, lecz źle skonfigurowane urządzenie może utworzyć dwa wpisy z identyczną godziną.

Osoby podróżujące nocą powinny sprawdzić aktualny rozkład bezpośrednio u przewoźnika, ponieważ sposób obsługi dodatkowych 60 minut zależy od konkretnego połączenia.

Co ze zmianą czasu w Polsce w przyszłości? UE zdecydowała

Zmiana czasu w Polsce nie zostanie na razie zniesiona. Parlament Europejski poparł w marcu 2019 roku zakończenie sezonowego przestawiania zegarków, a ostatnia zmiana miała pierwotnie nastąpić w 2021 roku. Ten termin już dawno minął, ponieważ Rada Unii Europejskiej, skupiająca przedstawicieli państw członkowskich, nie uzgodniła wspólnego stanowiska.

Do przyjęcia dyrektywy potrzebne są porozumienie Rady z Parlamentem oraz poparcie kwalifikowanej większości krajów UE. Nie wyznaczono daty kolejnego etapu prac, więc nadal obowiązuje zasada przechodzenia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu do czasu standardowego w ostatnią niedzielę października.

Problemem nie jest sama rezygnacja z przesuwania wskazówek, lecz wybór czasu, który miałby obowiązywać przez cały rok. Każde państwo może samodzielnie określić swoją strefę czasową. Nieskoordynowane decyzje mogłyby więc podzielić Europę na trudniejszą do obsługi mozaikę. Sąsiednie kraje mogłyby wybrać różne czasy, a różnica między nimi zmieniałaby się w zależności od sezonu. Komplikacje objęłyby rozkłady kolejowe i lotnicze, transport towarów, transakcje finansowe, systemy rezerwacyjne oraz wymianę danych. Z tego powodu państwa UE domagają się uzgodnionego rozwiązania, które ochroni jednolity rynek przed dodatkowymi barierami.

Za likwidacją zmian opowiedziało się 84 proc. uczestników konsultacji przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2018 roku. W badaniu wzięło udział rekordowe 4,6 mln osób. Wynik pokazał skalę społecznego sprzeciwu, ale nie był referendum i nie zmienił prawa. Co więcej, odpowiedzi nie rozstrzygnęły najtrudniejszej kwestii, czyli wyboru między całorocznym czasem letnim a standardowym. Przyjęto propozycję i stanowisko Parlamentu, lecz cała procedura legislacyjna wciąż nie została zakończona.

Polska przygotowuje się do dalszego przestawiania zegarków. Obecnie obowiązuje krajowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku, które wyznacza terminy zmian czasu w latach 2022-2026. Ponieważ akt obejmuje jedynie ten okres, potrzebne są nowe przepisy. 15 października 2026 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia określającego daty przechodzenia na czas letni i zimowy w latach 2027-2031. Dokument przygotowano na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Komisję Europejską w marcu 2026 roku.

Na ten moment jest to projekt, a nie obowiązujące rozporządzenie. Jego publikacja wyraźnie jednak wskazuje, że administracja nie zakłada szybkiego finału unijnego sporu i przygotowuje krajowe przepisy na kolejne pięć lat.



