Świąteczne prezenty w stylu smart!

Prezenty przestają być offline

Technologia zmieniła nie tylko to, co dajemy w prezencie, ale o wiele więcej. Choćby to, że upominki zamawiamy i kupujemy online, a następnie odbieramy je korzystając z usług firm kurierskich. Ale prawdziwa rewolucja dotyczy samych prezentów, które coraz częściej wymagają podłączenia do sieci. Bez niej to trochę tak, jakby wręczać zabawki działające na baterie... bez baterii. Choćby były i najpiękniejsze, trudno mówić o udanym prezencie.

Trudno też mówić o zaskoczeniu. Wszak w dzisiejszym świecie uratować dzień potrafi aplikacja pokazująca, gdzie znajdują się nasze klucze. Prezenty, które łączą się z siecią, nie są więc chwilową modą czy kaprysem najbogatszych, a raczej realną odpowiedzią na realne potrzeby każdego z nas. Odpowiadają na potrzebę bycia w kontakcie, uczenia się, oszczędzania czasu czy poprawy zdrowia. Nawet jeśli wiąże się to z koniecznością przeszukania szuflady z hasłami do wi-fi.

Bez szybkiego internetu się nie obejdzie

Nasze podejście do świątecznego obdarowywania na przestrzeni ostatnich lat uległo zmianie 123RF/PICSEL

Wspólnym mianownikiem dla prezentów w stylu smart jest jednak coś więcej niż konieczność podłączenia do internetu. To upominki, które - niezależnie od grupy wiekowej - pozwalają personalizować przeżycia, a jednocześnie łączą ludzi. Choć brzmi to paradoksalnie, bo patrzymy przecież w swoje ekrany (nawet teraz, podczas czytania tego tekstu, prawda?) - to dzięki technologii jesteśmy ze sobą bliżej.

Babcia z drugiego końca Polski może obejrzeć wnuki na wideo, a przyjaciele mogą zagrać razem w ulubioną grę wideo, mimo że dzielą ich kontynenty. Edukacja, rozrywka, zdrowie, oszczędność czasu i wygoda - to wszystko kryje się w zasięgu kilku kliknięć. A internet w świecie smart prezentów jest jak kręgosłup w ludzkim ciele. Niewidoczny, ale bez niego cała konstrukcja się sypie.

Prezentowe inspiracje w stylu smart

Dla dzieci. Interaktywne zabawki edukacyjne, czyli łączące się z aplikacją i pokazujące różnego rodzaju ciekawostki o świecie. Takie zabawki łączą przyjemne z pożytecznym, a dziecko nie zauważa, że podczas zabawy... zdobywa praktyczne umiejętności.

Dla młodzieży. Kurs językowy online, czyli nie tylko świetny prezent, ale i sposób na pokazanie, że ktoś inwestuje w ich przyszłość. Platformy oferujące kontakt z native speakerami i śledzenie postępów uczą systematyczności i pozwalają oswoić język w naturalnym kontekście. Nauka staje się wtedy bardziej jak social media - interaktywna, dynamiczna i wciągająca.

Dla dorosłych. Robot sprzątający, czyli w istocie... wolny czas. Po podłączeniu do wi-fi sam uczy się układu mieszkania i omija przeszkody, pracując wtedy, gdy my odpoczywamy. Co więcej, wiele modeli można obsługiwać zdalnie przez aplikację.

Dla seniorów. Opaska zdrowotna monitorowana zdalnie. To cenne wsparcie nie tylko dla osób starszych, ale i ich bliskich. Dzięki niej można kontrolować tętno, ciśnienie, a nawet lokalizację - wszystko dostępne z poziomu aplikacji. Niektóre modele oferują też przypomnienia o lekach czy monitorowanie snu. To prezent, który łączy troskę o bliskich z praktycznym ułatwieniem życia na co dzień.

Dla graczy. Voucher na gry lub doładowanie portfela na platformie, na której spędzają najwięcej czasu. Największa zaleta? Nie trzeba zgadywać, co lubią - dajesz im wolność wyboru i szansę cieszenia się grami według własnych preferencji. Co więcej, taki prezent pozwala też spróbować nowych tytułów, na które sami być może nigdy by się nie zdecydowali.

Dla fanów kina. Abonament na platformę streamingową. Czyli wehikuł do świata filmów i seriali, które można oglądać na dowolnym urządzeniu. A także, dzięki dostępowi do szybkiego internetu, o dowolnej porze dnia - bez konieczności czekania na emisję w telewizji.

Dla miłośników czytania. Subskrypcja aplikacji oferującej dostęp do tysięcy e-booków i audiobooków. To sprytny i wygodny sposób, by codziennie odkrywać nowe historie i rozwijać zainteresowania literackie bez martwienia się o wolne miejsca na półce.

Świąteczne prezenty w stylu smart pokazują, że magia pod choinką nie zależy już od papieru czy kokardki. Liczy się pomysł i użyteczność, ale przede wszystkim to, że technologia zbliża ludzi.

