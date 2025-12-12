Sześć pomysłów na prezent dla nastolatka... i nie tylko. Sprawdzone hity, które spodobają się każdemu

Smartwatch

Mówi się, że ludzie ruszają się coraz mniej. Z drugiej strony na siłowniach i w klubach fitness widzimy ich znacznie więcej niż jeszcze 10 lat temu. Co zrobić, żeby zaszczepić w bliskich motywację do uprawiania sportu? Pierwszym krokiem może być zakup sprzętu, dzięki któremu będą mogli kontrolować wyniki, śledzić postępy i stworzyć społeczność z przyjaciółmi (to ostatnie jest kluczowe w przypadku nastolatków).

Smartwatch, jak Apple Watch SE 3, analizuje codzienną aktywność i oferuje dziesiątki trybów treningowych, a do tego monitoruje sen, wysyła powiadomienie o bezdechu sennym i mierzy tętno. Przy wyborze modelu warto zwrócić uwagę, jak długo działa bateria na jednym ładowaniu. Zegarek umożliwia także wysyłanie wiadomości, odbieranie połączeń czy odtwarzanie muzyki (dostępne w modelu GPS+Cellular). Osobie, która lubi biegać, przyda się również GPS. Z kolei dzięki funkcji wykrywania wypadków lub upadków, dziecko otrzyma szybką pomoc w kryzysowej sytuacji.

Bezprzewodowe słuchawki

Muzyka stanowi nieodłączne tło w życiu wielu ludzi. Im dłużej słuchamy muzyki, tym bardziej wymagania rosną. Audiofil, niezależnie od wieku, na pewno więc doceni prezent, dzięki któremu będzie mógł słuchać ulubionych utworów w studyjnej jakości. Marka Beyerdynamic początkowo rozsławiła się wśród profesjonalistów, ale dzisiaj ten najwyższej jakości sprzęt trafia również do zwykłych użytkowników. Który model wybrać?

Beyerdynamic Amiron 100 to idealny pierwszy krok w stronę świata premium audio. Te bezprzewodowe słuchawki douszne są lekkie, odporne na pot i zachlapania, mają ANC (redukcję hałasu) oraz tryb Transparency, który umożliwia słyszenie otoczenia przy jednoczesnym słuchaniu muzyki, bez konieczności zdejmowania słuchawek. Dzięki technologii multipoint można je podłączyć jednocześnie do dwóch urządzeń. Model wyróżnia się także wytrzymałą baterią. Teraz w promocji obowiązującej w salonach iSpot i na iSpot.pl kupimy je za 399 zł zamiast 699 zł.

Na nieco wyższej półce cenowej znajdziemy bezprzewodowe słuchawki douszne Amiron 300. Dzięki potężnemu przetwornikowi 10 mm i najnowszym kodekom oferują pełny dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo funkcja ANC sprawia, że nie zakłócają go szumy z zewnątrz, gdy chcemy zatopić się w muzyce. Obsługują multipoint, możemy więc podłączyć do nich dwa urządzenia jednocześnie. A w aplikacji Beyerdynamic wprowadzimy indywidualne ustawienia i utworzymy profile dźwięku. Działają do 28 godzin z etui ładującym. Obecnie w iSpot kosztują 599 zł zamiast 899 zł.

Jeśli szukamy sprzętu klasy premium, sprawdzi się model bezprzewodowych słuchawek nausznych Aventho 300: aluminiowe detale, przetworniki STELLAR.45 zapewniający studyjną jakość dźwięku, adaptacyjne ANC i aż do 50 godzin pracy. Dzięki Dolby Atmos ze śledzeniem ruchu głowy sprawdzą się idealnie do oglądania filmów. Teraz kupimy je za 1 199 zł zamiast 1 749 zł. Oferta obowiązuje w salonach iSpot i na iSpot.pl do 31 grudnia 2025 r.

Stylowy głośnik Bluetooth

Przenośny głośnik idealnie wpisuje się w listę ponadczasowych prezentów dla osób, które kochają spędzać czas na słuchaniu muzyki. Z pewnością trafionym prezentem będzie model Marshall Acton BT III, kompaktowy głośnik Bluetooth, który gra z mocą pełnowymiarowego zestawu, wypełniając pokój czystym brzmieniem z imponująco szeroką sceną dźwiękową. Dynamic Loudness dba o doskonały balans tonalny na każdym poziomie głośności, a dzięki technologii Bluetooth można słuchać muzyki również w plenerze.

Acton III zachowuje kultowy vintage'owy design Marshalla: mosiężne pokrętła, charakterystyczne logo i dopracowane detale, które pasują do nowoczesnego pokoju nastolatka tak samo dobrze, jak do stylowego salonu. To prezent praktyczny, efektowny i ponadczasowy - idealny dla melomanów, którzy chcą odtwarzać muzykę w świetnej jakości zarówno w czterech ścianach, jak i podczas pikników z przyjaciółmi. Do końca roku cena tego modelu w salonach iSpot wynosi zaledwie 689 zł.

Abonament na streamingi

Streamingi stały się naturalną częścią życia - oglądamy filmy i seriale, słuchamy muzyki lub audiobooków, a nastolatki - grają w chmurze. Dla młodych, którzy często dzielą się rekomendacjami ze znajomymi, dostęp do najnowszych premier to must have! W praktyce taki prezent daje każdemu dostęp do ogromnej biblioteki rozrywki, w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Tylko od nas zależy, na jak długi czas wykupimy dostęp: możemy na parę miesięcy, na rok lub dłużej. Średni miesięczny koszt dostępu do jednego serwisu streamingowego waha się od 19 zł do ok. 30 zł. Warto rozglądać się za promocjami z okazji świąt. Wielu operatorów właśnie wtedy proponuje obniżone ceny. To prezent, który realnie odciąża domowy budżet - nie trzeba kupować pojedynczych tytułów czy utworów. Można też wybrać pakiet rodzinny - dzięki temu wszyscy skorzystamy na prezencie. Wystarczy tylko wybrać rodzaj rozrywki oraz platformę.

Bilety na wydarzenia

Nastolatki (i nie tylko one) kochają emocje, a niewiele rzeczy daje ich tyle, co udział w koncercie, festiwalu, meczu ulubionej drużyny czy spotkaniu z idolem. Bilety na wydarzenia to prezent, który nie tylko wywołuje natychmiastowy uśmiech, ale też tworzy wspomnienia na długie lata. W zależności od zainteresowań możemy wybrać wejściówkę na koncert lub zawody sportowe, sztukę w teatrze, stand-up, gaming event, targi popkultury czy wystawę immersyjną. Sami najlepiej wiemy, co najbardziej ucieszy bliską osobę.

To idealny podarunek, jeśli chcemy wręczyć doświadczenie, a nie kolejny przedmiot. A jeśli nie znamy dokładnej daty wydarzenia lub gust muzyczny obdarowywanej osoby jest zmienny, dobrym rozwiązaniem będzie voucher na bilet. Dzięki temu nastolatek sam zdecyduje, co chce przeżyć i kiedy. Taki prezent może kosztować od 100 do 1500 zł, jeśli zdecydujemy się kupić bilet na festiwal lub występ popularnej gwiazdy.

Karta upominkowa do ulubionego sklepu

Kiedy nie jesteśmy pewni, co ucieszy bliską osobę, bezpiecznym rozwiązaniem będzie podarowanie karty upominkowej do wybranego sklepu. Taki prezent daje wolność - może wybrać to, co naprawdę się spodoba, bez ryzyka nietrafionego zakupu. To dobra decyzja w przypadku prezentu dla nastolatka - pokazujemy, że dajemy mu swobodę i akceptujemy wybory. Zamiast kupować za niego, pozwalamy podjąć decyzję samodzielnie.

To my wybieramy, na jaką kwotę zasilić kartę. Ale jeśli nastolatek dołoży własne oszczędności, pozwoli mu to na większy zakup. To zatem również lekcja ekonomii! Jaki sklep wybrać? Na pewno radość wywoła karta podarunkowa do iSpot. Można też rozeznać się, na co odkłada pieniądze lub zastanowić się, gdzie najczęściej robi zakupy.

Bezprzewodowe słuchawki, smartwatch, stylowy głośnik, bilety na wydarzenia czy dostęp do streamingów - każda z tych propozycji ma wspólną cechę: sprawia, że codzienność staje się przyjemniejsza. Dzięki temu pod choinką pojawia się nie tylko prezent, ale też doświadczenie, które zostaje z nim na długo.

