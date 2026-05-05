Tylko jedno muzeum z Europy zachwyciło świat. Jest blisko Polski

Każdego roku Prix Versailles wybiera najpiękniejsze muzea świata. Właśnie zostały ogłoszone wyniki 12. edycji projektu na rok 2026. Wśród siedmiu budynków na liście znajduje się tylko jedno muzeum z Europy.

Spis treści: Zayed National Museum Science & Technology Museum Xuelei Fragrance Museum MoN Takanawa: The Museum of Narratives National Medal of Honor Museum Islamic Civilization Center Lost Shtetl Museum

Zayed National Museum

Znajdujące się w Abu Zabi muzeum opowiada historię Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zostało zaprojektowane jako pomnik zmarłego Zayeda bin Sultana Al Nahyana, ojca założyciela i pierwszego prezydenta ZEA. Otwarcie miało miejsce w grudniu 2025 roku, a koszt budowy wyniósł około 680 mln USD. Za projekt odpowiada Norman Foster.

Muzeum przedstawia ponad 300 000 lat historii, w których znajdują się artefakty z paleolitu, neolitu, epoki brązu i żelaza, okresu islamu oraz historii współczesnej.

Kształt jego wieży inspirowany jest skrzydłami sokoła w locie, które wnoszą się na wysokość 123 metrów. Konstrukcja wykorzystuje zasady naturalnej wentylacji, doprowadzając chłodne powietrze do budynku.

Science & Technology Museum

Muzeum Nauki i Technologii w Shenzhen w Chinach przyciąga wzrok. Otwarte zostało w maju 2025 roku i wygląda jak ogromny statek kosmiczny. Niezwykła budowla została zaprojektowana przez Zaha Hadid Architects.

Kształt muzeum nie jest zwykłym wymysłem - to konstrukcja, która powstała z myślą o osiągnięciu optymalnej wydajności w związku z nasłonecznieniem, temperaturami, wilgotnością oraz wiatrem.

Xuelei Fragrance Museum

W Guangzhou w Chinach wznosi się budynek, który można wyczuć nosem, nim się go zobaczy - jest to największe na świecie muzeum perfum. Zaprojektowane zostało przez Shenzhen Huahui Design i ukazuje cały proces tworzenia zapachu. Wygląd budynku nawiązuje do procesów destylacji i rafinacji surowców wykorzystywanych do produkcji perfum, a w środku znajduje się około 300 interaktywnych stanowisk zapachowych, które wzbogacają doświadczenie sensoryczne gości.

MoN Takanawa: The Museum of Narratives

W Tokio w marcu tego roku zostało otwarte muzeum o spiralnym kształcie, które zbudowane jest z drewna i szkła. Elegancka konstrukcja zaprojektowana przez Kengo Kumę ma służyć jako wciągające centrum kultury, krzyżując w sobie sztukę, tradycję, technologię i edukację.

National Medal of Honor Museum

W Teksasie odwiedzić można muzeum poświęcone uhonorowaniu laureatów najwyższego amerykańskiego odznaczenia wojskowego za męstwo. Cała konstrukcja wisi 12 metrów nad ziemią, odzwierciedlając siłę charakteru. Pod nią znajduje się otwarty dziedziniec, skąd schodami lub windą można dostać się na górę, by zobaczyć galerie, tworzące podróż przez życie i dziedzictwo laureatów medalu. Jest to ostatni projekt Rafaela Viñoly'ego.

Islamic Civilization Center

Budowa przepięknego pałacu w Taszkencie w Uzbekistanie została zainicjowana przez prezydenta republiki, Shavkata Mirziyoyeva. Inspiracją były tradycje epoki Timurydów, których symbolem jest majestatyczna kopuła wnosząca się na wysokość 65 metrów. Jest to nie tylko pomnik, lecz także ośrodek badań, edukacji i promocji. W tym projekcie naukowym uczestniczy około 1500 badaczy z ponad 40 krajów.

Lost Shtetl Museum

Jedyne w całym zestawieniu muzeum z Europy znajduje się na równinach Litwy. Opowiada historię świata, który już nie istnieje. Można w nim poznać życie i tradycje typowej litewskiej rodziny żydowskiej. Fiński architekt Rainer Mahlamäki stworzył konstrukcję, której dachy przywołują sylwetkę małej wioski. Projekt składa się z pojedynczych domów, a każdy z nich przedstawia odrębny rozdział wystawy.

