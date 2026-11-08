Miasto, w którym umieranie jest zakazane

Longyearbyen to miasto wysunięte najdalej na północ w archipelagu Svalbard. Kiedy do niego wjeżdżasz, nie ma znaku "Zakaz umierania na terenie miasta", a może powinien być, ponieważ od lat 50. XX wieku śmierć w nim jest zakazana. Jeżeli ktoś podejrzewa, że jest bliski śmierci, musi zostać przetransportowany samolotem na stały ląd Norwegii, ponad 2 tys. km dalej. To prawo istnieje tam z bardzo ważnego powodu.

Miasto Longyearbyen jest jednym z najzimniejszych miejsc na Ziemi. Mieszkańcy mierzą się z temperaturami spadającymi do -46,3 stopni Celsjusza, a latem dochodzącymi maksymalnie do 7 stopni. Od października do lutego trwa tam noc polarna - panują całkowite ciemności, natomiast przez pozostałe miesiące słońce nigdy nie zachodzi.

Dlaczego w Longyearbyen nie ma pochówków?

W tak trudnych warunkach śmierć jest nielegalna, ponieważ wieczna zmarzlina uniemożliwia tradycyjne metody pochówku. Nie chodzi tylko o ciężką pracę podczas kopania ziemi - ciała po prostu nigdy się nie rozkładają. Ponadto donoszono o znalezieniu wielowiekowych wirusów i bakterii zachowanych w idealnym stanie. A zatem jeśli ktoś umrze na chorobę, istnieje niebezpieczeństwo, że zamarznięty grób uwolni szkodliwe patogeny do środowiska. W 1950 roku więc norweski rząd uchwalił ustawę, która zakazała umierania i pochówku w granicach miasta.

Naukowcy w latach 90. ekshumowali niektóre ciała, badając zjawisko wiecznej zmarzliny. Przy ciele jednej osoby, która zmarła na pandemię grypy w 1918 roku odkryli, że ten sam wirus wciąż żył. Jeśli więc wieczna zmarzlina się roztopi, wirus może zainfekować całe miasto.

To nie jest także dobre miejsce na rozpoczęcie życia - ponieważ nie ma tam odpowiedniej opieki medycznej, ciężarne kobiety zachęcane są do opuszczenia wyspy na miesiąc przed planowanym terminem porodu.

Pomimo dość dużej popularności wyspy, która ściąga rocznie ponad 100 tys. turystów, funkcjonuje tam tylko jeden supermarket, jedna szkoła, uniwersytet i restauracja. Każde opuszczenie osady grozi niebezpiecznymi atakami niedźwiedzi polarnych, które regularnie pojawiają się w okolicy, dlatego wymagane jest posiadanie ze sobą broni. Dotyczy to także podróżnych.



