Statystyki zwrotów prezentów świątecznych pokazują, jak wiele podarunków jest nietrafionych. Znaczna część zwrotów obejmuje sprzęty elektroniczne oraz odzież, a głównymi powodami są problemy z rozmiarem i duplikaty.

Ogromna ilość zwracanych prezentów

Szacuje się, że aż do 30 proc. wszystkich zakupów świątecznych jest zwracanych po 25 grudnia tylko w Stanach Zjednoczonych. To oznacza miliony dolarów strat dla sprzedawców ze względu na koszty wysyłki i robocizny. Ten wzrost zwrotów napędza niedopasowanie prezentów: zły rozmiar, kolor czy po prostu nietrafienie w gusta i potrzeby obdarowanego.

Elektronika plasuje się zaraz za odzieżą i obuwiem w kategorii najczęstszych zwrotów poświątecznych. Wynika to z szybkich zmian technologicznych, które sprawiają, że niektóre prezenty mogą być przestarzałe i nieatrakcyjne jeszcze zanim zostaną rozpakowane. Pośpiech w wysyłce, obciążenie magazynów i pakowanie zbiorcze przyczyniają się także do wzrostu liczby reklamacji dotyczących uszkodzonych produktów o prawie 30 proc. w okresie okołoświątecznym.

Wyprzedaże, które odbywają się po świętach, przyciągają osoby, które chcą odzyskać zwrot pieniędzy za dany produkt, który został przeceniony. Jest to częste szczególnie w przypadku gadżetów i dóbr luksusowych, ponieważ w ich przypadku wyprzedaże mogą obniżyć ceny nawet do 50 proc.

Jakie prezenty elektroniczne zwracamy po świętach?

W czołówce znajdują się inteligentne zegarki, konsole do gier czy słuchawki douszne. Powodami zwrotów takich podarunków są: niewłaściwy model, niekompatybilność z posiadanym systemem czy wyprzedaże, oferujące lepsze ceny po świętach. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nie każdy produkt będzie pasował do oprogramowania posiadanego przez osobę obdarowaną. Ograniczenia sprzętowe także sprawiają, że wybór odpowiedniego prezentu technologicznego jest jednym z trudniejszych zadań.

14 dni na zwrot

W przypadku zakupu przez internet mamy ustawowe czternaście dni na odstąpienie od umowy bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny, chociaż sprzedawcy często dobrowolnie wydłużają ten czas nawet do 30 dni. Ten termin liczy się zawsze od momentu otrzymania paczki. Koszt odesłania przedmiotu zazwyczaj ponosi kupujący, chociaż czasem sprzedawcy biorą to na siebie.

Narodowy Dzień Zwrotów w styczniu

2 stycznia często jest nazywany Narodowym Dniem Zwrotów, a kurierzy tego dnia zajmują się obsługą milionów nietrafionych paczek odsyłanych z powrotem do sklepów. Sprzedawcy musieli dostosować się do tych zmian, wydłużając okresy odsyłek czy korzystając z różnych systemów opartych na sztucznej inteligencji w celu wydajnego przetwarzania i uzupełniania zapasów.

Aby uniknąć tak wielu zwrotów, sprzedawcy inwestują w dokładne fotografie produktów ze wszystkich stron i tabele rozmiarów - to realnie pomaga kupującym w decyzjach i zmniejsza ryzyko konieczności odesłania przedmiotu.

