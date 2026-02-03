Spis treści: Google udostępniło najnowsze statystyki na temat Androida Android 16 zyskuje na popularności. Lider rankingu jest jednak inny To nie Windows. Użytkownicy Androida rzucają się na aktualizacje

Firma Google co parę miesięcy publikuje statystyki dotyczące dystrybucji wersji Androida. Do niedawna najnowszym dostępnym publicznie zrzutem danych był ten udostępniony w kwietniu 2025. Wtedy to 27,4% urządzeń działało pod kontrolą Androida 14, a Android 15 miał zaledwie 4,5% udziału. Od tego czasu sporo się pozmieniało. Najpierw na Samsungi trafił Android 15, a następnie, już w czerwcu, Android 16 zadebiutował na smartfonach Google Pixel.

Gigant z Mountain View udostępnił tymczasem nowe dane. Statystyki te opierają się na aktywności urządzeń w 7-dniowym okresie kończącym się 1 grudnia 2025 r. Widnieje już w nich Android 16, który po kilku miesiącach obecności na rynku (w tym na urządzeniach Google Pixel i Samsung Galaxy) osiągnął już 7,5-procentowy udział. Pierwsze miejsce zajmuje jednak inna wersja systemu. Dlaczego więc najnowsza wersja nie jest zarazem najpopularniejsza?

Jak dokładnie prezentują się najnowsze znane udziały poszczególnych wersji Androida? Oto lista uporządkowana według numeru wersji.

Android 16 - 7,5%

Android 15 - 19,3%

Android 14 - 17,2%

Android 13 - 13,9%

Android 12 - 11,4%

Android 11 - 13,7%

Android 10 - 7,8%

Android 9 (Pie) - 4,5%

Android 8,1 (Oreo) - 2,3%

Android 8 (Oreo) - 0,8%

Android 7,1 (Nougat) - 0,4%

Android 7 (Nougat) - 0,4%

Android 6 (Marshmallow) - 0,4%

Android 5.1 (Lollipop) - 0,3%

Android 5 (Lollipop) - 0,1%

Z grudniowych (i obecnie najnowszych) statystyk wynika, że dominującą wersją jest Android 15, który znajduje się na niemal co piątym telefonie z tego ekosystemu. Jego poprzednik, Android 14, nie zostaje daleko w tyle. Wersja 16 nie jest obecna nawet na co dziesiątym urządzeniu.

Taki rozkład sił nie wynika bynajmniej z niechęci użytkowników do "Szesnastki", co można porównać z mieszanymi nastrojami użytkowników PC wobec systemu Windows 11 i jego poprzedników. Właściciele smartfonów zwyczajnie nie dostają aktualizacji od razu po ich premierze. Ale gdy te stają się dostępne, praktycznie się na nie rzucają. Jeśli w ogóle ich telefon się kwalifikuje, muszą zwykle na to czekać od kilku miesięcy do nawet roku.

W uprzywilejowanej pozycji są posiadacze urządzeń Google Pixel, na których nowe wersje Androida debiutują. Drugie w kolejce są Samsungi (Android 16 zaczął być im udostępniany we wrześniu 2025). Z pozostałymi markami jest różnie, o czym dowiedzie się więcej z naszego artykułu.

7,5% udziału, którym pochwalić się może Android 16, to niby skromna liczba, ale z drugiej strony jest to i tak niezły wynik jak na nieco ponad 5 miesięcy obecności na rynku (w czasie, gdy zbierane były dane do raportu), a w zasadzie głównie na modelach high-endowych kilku topowych marek. Pewnego wpływu na ten wynik nie można jednak odmówić także mniejszym graczom, w tym markom Nothing, Xiaomi, OnePlus i Oppo, którzy zdążyli udostępnić najnowszą wersję systemu przed grudniowym badaniem.

