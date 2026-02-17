Android 17 Beta 1 już dostępny. Co nowego?

Android 17 zadebiutował w ubiegłym tygodniu od razu w kanale Beta, co jest efektem wprowadzenia w czerwcu ubiegłego roku kanału Canary. To nowe podejście zastępuje dotychczasowe deweloperskie wersje zapoznawcze (Developer Previews), zapewniając szybszy dostęp do funkcji natychmiast po ich przejściu przez testy wewnętrzne oraz większą stabilność wydań. Dzięki wczesnemu sprawdzaniu rozwiązań w deweloperami w wydaniach Canary obecna Beta trafia do użytkowników w formie bardziej dopracowanej i zbliżonej do finalnej wersji.

Głównym motywem przewodnim Androida 17 jest dalszy rozwój koncepcji aplikacji adaptujących się do urządzeń. Google kładzie nacisk na to, by interfejsy programów w pełni wykorzystywały przestrzeń dużych ekranów, tabletów czy urządzeń składanych. Ma to wyeliminować czarne pasy przy krawędziach (tzw. efekt letterboxing). Dla aplikacji, celujących w API level 37, usunięto możliwość rezygnacji z tego standardu. Twórcy aplikacji muszą zatem się dostosować do nowoczesnych form wyświetlania obrazu, choć wymóg ten nie dotyczy gier.

Nowy system stawia również na płynność działania. Google chwali się znaczącymi usprawnieniami w obszarze wydajności, które obejmują redukcję gubienia klatek animacji, mniejsze obciążenie procesora przez procesy oczyszczania pamięci (tzw. garbage collection) oraz bardziej agresywne optymalizacje systemowe. Z kolei optymalizacja zarządzania pamięcią przez powiadomienia ma sprawić, że smartfon lub tablet będzie działać sprawniej pod dużym obciążeniem.

W sferze multimediów Android 17 wprowadza większą niezawodność do narzędzi. Użytkownicy mogą liczyć na płynniejsze przejścia między różnymi trybami aparatu. Koniec irytującego zacinania się i "glitchów" wizualnych podczas fotografowania czy filmowania. Z myślą o komforcie słuchania przygotowano również nowe API do zarządzania głośnością, które zapewni spójne wrażenia dźwiękowe niezależnie od używanej aplikacji czy podłączonego sprzętu audio.

Testerzy wersji beta dostrzegli też zmiany w interfejsie i doświadczeniu użytkownika (UI i UX), w tym zmiany w widżetach wyszukiwania, zaktualizowaną ikonę jasności, ciemniejszy wskaźnik lokalizacji, wyświetlanie animacji "skurczenia" ekranu Google Gemini po przesunięciu palcem z rogu ekranu, bardziej kompaktowe menu w Ustawieniach czy nową ikonę nakładki suwaka głośności.

Aktualizacja trafiła na smartfony Pixel. Co dalej?

Aktualizacja Android Beta 1 jest już dostępna dla szerokiej gamy urządzeń z rodziny Google Pixel, wliczając w to modele Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL i Pixel 10 Pro Fold, a także dla oprogramowania Android Emulator na PC.

Obrazy systemu przygotowano dla smartfonów, tabletów i urządzenia Pixel Fold, a także dla wspomnianego emulatora. Użytkownicy mogą dołączyć do testów poprzez program Android Beta. Osoby korzystające obecnie z wersji 16 QPR3 Beta 2.1 muszą pamiętać o odpowiedniej procedurze wypisania się z programu, aby uniknąć utraty danych przy migracji do stabilnej wersji.

Nazwa kodowa Androida 17 to Cinnamon Bun. Pierwsze wydanie beta oznaczone jest jako CP21.260116.011.B1 oraz CP21.260116.011.A1.

Co dalej? Opisywany przez nas wcześniej harmonogram prac nad Androidem 17 zakłada, że tzw. stabilność platformy (Platform Stability), czyli ostateczne zatwierdzenie interfejsów API, zostanie osiągnięta w marcu. Finalna premiera Androida 17 spodziewana jest w czerwcu. Będzie to główny pakiet zmian w ekosystemie w 2026 r. Po czerwcowej premierze Google planuje kontynuację cyklu poprzez wydania kwartalne (QPR1 i QPR2), w tym mniejszą aktualizację SDK pod koniec roku, aż do zamknięcia cyklu Androida 17 w pierwszym kwartale 2027 r.

