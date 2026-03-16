Spis treści: Android 17 będzie lepiej chronić przed nadużyciami aplikacji Tylko ułatwienia dostępu mogą korzystać z tych zezwoleń Prawowite apki mogą oberwać rykoszetem

Android 17 będzie lepiej chronić przed nadużyciami aplikacji

Tryb zaawansowanej ochrony to mechanizm wprowadzony w 2025 roku w Androidzie 16. Został on zaprojektowany z myślą o użytkownikach szczególnie narażonych na ataki, oferując im kompleksową ochronę przed kradzieżą, cyberzagrożeniami oraz złośliwym oprogramowaniem. Choć rozwiązanie to od początku sprawowało się dobrze, Google dostrzegło braki, które zamierza zaadresować w najnowszej wersji systemu. Nowa funkcja ochrony dotyczy sposobu wykorzystywania uprawnień systemowych przez deweloperów aplikacji.

Advanced Protection Mode w Androidzie 17 ma teraz dodatkowo ukrócić proceder nadużywania API o nazwie AccessibilityService. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Google narzędzia łączące się z systemem poprzez ten interfejs powinny służyć wyłącznie do pomagania osobom z niepełnosprawnościami w obsłudze urządzenia.

W rzeczywistości jednak uprawnienia te dają aplikacjom ogromną władzę, w tym możliwość odczytywania zawartości ekranu czy wykonywania akcji w imieniu użytkownika. Stwarza to pole do poważnych nadużyć, bowiem złośliwe oprogramowanie może podszywać się pod narzędzia pomocnicze, by przejąć kontrolę nad danymi na urządzeniu.

Tylko ułatwienia dostępu mogą korzystać z tych zezwoleń

Z raportów na temat aktualizacji Android 17 Beta 2 wynika, że Advanced Protection Mode będzie teraz blokować możliwość uzyskania kluczowych zezwoleń przez aplikacje, które nie zostały oficjalnie sklasyfikowane jako narzędzia ułatwień dostępu. Co się zmieni dla użytkowników? Przede wszystkim będą chronieni przed nieuprawnionym dostępem ze strony aplikacji. Z kolei osoby pragnące korzystać z technologii asystujących, będą musiały całkowicie wyłączyć ochronę zaawansowaną.

Wspomniane wyżej zmiany nie obowiązują jeszcze w aktualnej wersji Android 16 QPR3, dostępnej w ramach marcowej aktualizacji Pixel Drop. Mają stać się dopiero integralną częścią stabilnego wydania Androida 17, którego premiera spodziewana jest w czerwcu 2026, zaczynając od smartfonów Google Pixel.

Prawowite apki mogą oberwać rykoszetem

Nowa funkcja bezpieczeństwa, choć zwalcza nieuczciwą praktykę i poprawia bezpieczeństwo użytkowników, może też uderzyć w prawowitych deweloperów i popularne aplikacje, które wykorzystują API AccessibilityService do oferowania unikalnych funkcji, które nie służą potrzebą osób niepełnosprawnych czy seniorów. Przykładem jest aplikacja dynamicSpot, która przenosi funkcjonalność Dynamic Island z iPhone'a do Androida. Aby wyświetlać powiadomienia w estetycznej formie nad innymi procesami, program musi korzystać z uprawnień ułatwień dostępu. Beta testy Androida 17 potwierdzają, że przy włączonej ochronie zaawansowanej dynamicSpot przestaje działać.

Problem wylania dziecka razem z kąpielą może udzielić się także innym rodzajom oprogramowania, w tym popularnym launcherom, nakładkom czy narzędziom do personalizacji interfejsu. Nie ma wątpliwości co do dobrych intencji Google'a związanych z poprawą bezpieczeństwa. Jego rygorystyczne podejście może jednak utrudnić życie użytkownikom przywiązanym do specyficznych funkcjonalności swoich ulubionych aplikacji, które oberwą rykoszetem. Aby kontynuować ich używanie, może być konieczne wyłączenie funkcji chroniącej przed nadużyciami w innych aplikacjach.

Pozostaje pytanie, czy do czasu premiery stabilnej wersji systemu Google zdecyduje się na wprowadzenie wyjątków lub mechanizmów weryfikacji, które pozwoliłyby pogodzić wysoki poziom zabezpieczeń z elastycznością Androida.

