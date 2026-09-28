W skrócie Google planuje przywrócić zakładkę Kontakty na dolny pasek nawigacyjny w aplikacji Telefon, reagując na liczne negatywne opinie użytkowników dotyczące zmian w interfejsie.

Obecnie kontakty są ukryte w menu bocznym po wprowadzeniu stylistyki Material 3 Expressive, co zdaniem użytkowników drastycznie utrudniło codzienne korzystanie z aplikacji.

Nowa wersja beta aplikacji Telefon (v240.0.986973448) potwierdza testy układu, w którym przycisk kontaktów znajduje się ponownie pomiędzy stroną główną a klawiaturą.

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Google niepotrzebnie ukryło popularny przycisk

Wielu użytkowników jest zdania, że twórcy aplikacji wprowadzają czasem zmiany tylko po to, by robić cokolwiek i móc opisać to w raporcie. Tym sposobem powstają funkcje, o które nikt nie prosił, a te używane - nie tylko przez tzw. power userów, ale i przeciętnych użytkowników - są kasowane bądź chowane gdzieś głęboko. Firmy technologiczne są w ostatnich latach coraz bardziej pod tym względem autorytarne, narzucając użytkownikom swoją wizję UI i nie dając im możliwości wyboru. Mimo to zdarza się, że firmy się reflektują i odwracają oprotestowywane zmiany.

Tak właśnie postąpiło Google, które przygotowuje korektę w interfejsie aplikacji Telefon. Po niedawnym wdrożeniu stylistyki Material 3 Expressive, która wzbudziła sporo kontrowersji wśród użytkowników, gigant z Mountain View może przywrócić jedną z najbardziej podstawowych funkcji tam, gdzie jej miejsce. Chodzi o dostęp do zapisanych kontaktów, który w ostatnich wersjach został niepotrzebnie ukryty.

Odświeżony design aplikacji Telefon Google przyniósł uproszczenie dolnego paska nawigacyjnego do zaledwie dwóch głównych elementów: ekranu głównego i klawiatury numerycznej. Trzecią zakładkę poczty głosowej widzą jedynie użytkownicy w krajach z tą usługą. Zapisane kontakty przeniesiono natomiast do bocznego menu, co drastycznie wydłużyło drogę do wykonywania codziennych połączeń.

Tymczasem odkryte modyfikacje w nowym kodzie wskazują na bezpośrednią odpowiedź projektantów na głosy niezadowolenia. Prace nad zmianą dolnej nawigacji są już na tyle zaawansowane, że zmiana ma szansę trafić do szerokiego grona odbiorców w najbliższym czasie.

Kontakty wracają na dolny pasek aplikacji Telefon

Analiza najnowszego wydania beta aplikacji Google Phone (v240.0.986973448) wykazała obecność przebudowanego paska nawigacyjnego. Testowany jest w niej układ, w którym zakładka "Kontakty" ponownie znajduje się w dolnej części ekranu, wprost pod kciukiem użytkownika.

W nowym układzie ikona kontaktów została umieszczona pomiędzy przyciskami "Strona główna" i "Klawiatura". Przywrócenie tego elementu na pasek nawigacyjny oznacza automatyczne usunięcie odnośnika do kontaktów z bocznego panelu aplikacji, co uporządkuje całą strukturę interfejsu.

Google wprowadza zmiany w dolnym pasku nawigacyjnym aplikacji Telefon Android Authority materiał zewnętrzny

Ręczne aktywowanie opcji w wersji zapoznawczej potwierdza, że zmieniona funkcja jest w pełni sprawna i gotowa do wdrożenia. Eksperci zajmujący się Androidem zwracają uwagę, że nowe rozmieszczenie ikon wygląda dobrze i działa dokładnie tak, jak można oczekiwać.

Nowa-stara funkcja może wkrótce zawitać w wersji stabilnej

Choć funkcję udało się uruchomić w wersji testowej poprzez modyfikację ustawień programu, nie jest ona jeszcze publicznie dostępna. Dokładna data premiery dla wszystkich użytkowników nie została oficjalnie podana. Stan techniczny interfejsu sugeruje jednak, że modyfikacja nie wymaga już długich przygotowań. Oznacza to, że aktualizacja w wersji ogólnodostępnej może pojawić się lada moment.

Zmiany w projektowaniu oprogramowania mobilnego często wywołują opór użytkowników, gdy ograniczają ergonomię codziennego użytkowania. Decyzja o przywróceniu bezpośredniego dostępu do książki telefonicznej pokazuje, że designerzy interfejsu potrafią wycofać się z nietrafionych pomysłów, zamiast iść w zaparte.



