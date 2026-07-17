W skrócie Google uruchamia 22 lipca 2026 r. program pozwalający zewnętrznym sklepom na dostęp do katalogu aplikacji ze Sklepu Play, początkowo ograniczony do rynku amerykańskiego.

Sklepy zewnętrzne muszą spełnić wymogi bezpieczeństwa, posiadać upoważnienia od deweloperów oraz uiszczać 5 tys. dolarów rocznej opłaty za dostęp do bazy aplikacji Google Play.

Deweloperzy zachowają pełną kontrolę nad publikacją swoich aplikacji w zewnętrznych sklepach dzięki opcjom dostępnym w konsoli Google Play w sekcji ustawień katalogu.

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Google Play udostępni swój katalog zewnętrznym sklepom

Google zapowiedziało, że 22 lipca 2026 r. dojdzie do ważnej zmiany w systemie Android. W ramach programu "Play Catalog Access Program" firma udostępni swój katalog aplikacji zewnętrznym sklepom - zaczynając od USA. Deweloperzy zyskają nowe opcje dystrybucji, a prowizje giganta spadną nawet do 10 proc. Nowe platformy będą musiały jednak spełnić rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i uiścić opłatę w wysokości 5 tys. dolarów rocznie za dostęp do bazy aplikacji.

Pobieranie aplikacji z katalogu Google'a za pośrednictwem zewnętrznych sklepów nadal będzie realizowane przez Sklep Play, a opłaty serwisowe giganta technologicznego będą miały zastosowanie również do produktów pobieranych tą drogą. Google wyjaśnia, że wprowadza te zmiany w celu dostosowania się do nakazu sądowego, który jest wynikiem długiej batalii prawnej z Epic Games.

Obie firmy osiągnęły ugodę w listopadzie 2025 r., a w marcu 2026 r. ujawniono, że porozumienie obejmie program "Registered App Stores", zapewniający uproszczony proces instalacji (tzw. sideload). Google jednak rezygnuje z tego planu. Według doniesień serwisu The Verge firmy wycofały ugodę 16 lipca. Zamiast tego nowy "Program dostępu do katalogu Google Play" sprawi, że zewnętrzne sklepy będzie można pobrać bezpośrednio ze Sklepu Google (bez konieczności sideloadingu).

"Pozwala to nam skupić się na realizacji ogłoszonej niedawno ewolucji globalnego modelu biznesowego, by zapewnić większy wybór sklepów z aplikacjami, niższe ceny i więcej szans dla deweloperów i użytkowników" - powiadomił rzecznik Google.

Rygorystyczne wymagania dla nowych sklepów na Androidzie

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Google program rusza 22 lipca 2026 r. Platformy biorące w nim udział muszą spełnić długą listę warunków, z których podstawowym jest działanie na rynku amerykańskim. Nowy sklep na Androidzie musi być dostępny i skierowany bezpośrednio do użytkowników w USA oraz oficjalnie zarejestrowany jako organizacja.

W kwestii wiarygodności rynkowej platforma ma obowiązek funkcjonować jako otwarty rynek o przejrzystych i niedyskryminujących zasadach. Wymagane jest posiadanie pisemnych upoważnień od deweloperów i bezwzględne przestrzeganie praw własności intelektualnej, w tym posiadanie jasnych procedur rozwiązywania sporów dotyczących praw autorskich.

Kolejnym warunkiem jest zapewnienie w pełni przejrzystego doświadczenia dla użytkowników. Głównym celem aplikacji musi być odkrywanie, instalowanie i zarządzanie oprogramowaniem. Sklep ma obowiązek wyświetlać szczegółowe dane, takie jak nazwa, deweloper, opis, rozmiar czy lista wymaganych uprawnień, a także gwarantować pełną kontrolę odbiorcy nad procesem instalacji i aktualizacji.

W obszarze zaufania i bezpieczeństwa wymagane jest aktywne zapobieganie rozprzestrzenianiu złośliwego oprogramowania i szkodliwych aplikacji. Zewnętrzne platformy muszą w dobrej wierze przestrzegać przepisów o ochronie prywatności, takich jak COPPA czy CCPA, a także oferować funkcje kontroli rodzicielskiej.

Ostatnim ważnym aspektem jest prawidłowe korzystanie z samego katalogu Google Play. Zabronione jest: udostępnianie pobranych danych poza terenem USA, nakładanie dodatkowych opłat za instalację aplikacji pochodzących z bazy Play oraz udostępnianie tych zasobów innym podmiotom. Nowe sklepy muszą codziennie lub minimum raz w tygodniu aktualizować swoją bazę, a także oferować własne, niezależne produkty poza tymi pochodzącymi bezpośrednio z Google Play.

Deweloperzy zdecydują o swojej obecności w programie

Google podaje w oficjalnym komunikacie, że od 22 lipca 2026 r. materiały promocyjne aplikacji i gier - w tym nazwy, ikony, opisy i zrzuty ekranu - zostaną udostępnione zewnętrznym sklepom. Deweloperzy zachowają jednak pełną kontrolę nad tym procesem i będą mogli zarządzać swoimi preferencjami w konsoli Play Console, wchodząc w "Ustawienia", a następnie "Ustawienia katalogu". Do ich dyspozycji oddano trzy ścieżki wyboru.

Pierwsza opcja pozwala na automatyczne publikowanie wszystkich swoich ofert we wszystkich zakwalifikowanych sklepach zewnętrznych. Druga możliwość zakłada indywidualne i szczegółowe zarządzanie obecnością w każdym zewnętrznym sklepie z osobna. Trzeci wariant pozwala natomiast na całkowite zablokowanie publikacji jakichkolwiek własnych ofert na zewnętrznych platformach.

Jeśli deweloper nie dokona żadnego wyboru, Google automatycznie zacznie udostępniać jego ofertę zewnętrznym podmiotom od 22 lipca 2026 r. Warto również pamiętać, że zewnętrzne sklepy nie będą podlegać zasadom treści Google Play i mogą stosować własną, zupełnie niezależną politykę regulaminową.



