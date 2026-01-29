Spis treści: Google pokazało nowy system operacyjny. Dobra alternatywa dla Windows 11? Aluminium OS na nagraniach. System łączy cechy Chrome OS i Androida

Google pokazało nowy system operacyjny. Dobra alternatywa dla Windows 11?

Nowy system operacyjny Aluminium OS ukazał swoje oblicze w niecodziennych okolicznościach. Google pokazało go "przypadkiem" w publicznym raporcie o błędach w kartach Incognito w przeglądarce Chrome, który ukazał się w oficjalnym systemie śledzenia usterek giganta z Mountain View. Do zgłoszenia dołączono dwa nagrania ekranu zarejestrowane na komputerze pracującym pod kontrolą Aluminium OS.

Producent szybko zorientował się, że ujawnił zbyt wiele, i zablokował dostęp do raportu. Z drugiej strony mógł to być przeciek kontrolowany, czyli metoda ujawniania nowości w nieoczywistych kanałach informacyjnych, stosowana przez wielu producentów z branży big tech, by podkręcić atmosferę przed oficjalną prezentacją.

W internecie jednak (prawie) nic nie ginie i redakcji 9to5Google udało się udało się utworzyć kopie zapasowe nagrań. Z dokumentacji wynikało ponadto, że testy przeprowadzano na Chromebooku HP Elite Dragonfly 13.5 z procesorem Intel Core (AlderLake-U) 12. generacji z 2021 r., co dowodzi, że system będzie zoptymalizowany dla słabszych komputerów. Może on stanowić dobrą alternatywę dla Windows 11, który słynie z dość wysokich wymagań sprzętowych i poza Linuxem nie ma zbyt wielu wspieranych zamienników.

Wersję oprogramowania oznaczono skrótowcem ALOS, bezpośrednio nawiązującym do nazwy kodowej nowego systemu. Kompilacja (build) została oznaczona jako ZL1A.260119.001.A1.

Aluminium OS na nagraniach. System łączy cechy Chrome OS i Androida

Nagrania wyciekłe na platformie Google nie są jedynymi, które potwierdzają istnienie Aluminium OS. W serwisie YouTube ukazało się kolejne wideo, tym razem udostępnione przez Android Authority. System operacyjny widoczny na filmach figuruje jako Android 16, a numer kompilacji jest identyczny z tym, który pojawił się w niefortunnym raporcie o błędach. Wszystko wskazuje na to, że Google wykorzystuje dostępne na rynku Chromebooki jako platformy testowe dla nowego systemu.

Jest to zgodne z zapowiedziami szefa działu Androida, który sugerował wcześniej, że w 2026 roku dowiemy się znacznie więcej na temat tego projektu. "To, co robimy, jest w zasadzie wzięciem doświadczenia Chrome OS i ponownym oparciem leżącej u jego podstaw technologii na Androidzie. To połączenie jest więc czymś, czym jesteśmy super podekscytowani na następny rok i pracujemy nad tym z wami i innymi, nie możemy już się doczekać" - przekazał Sameera Samata we wrześniu 2025.

Aluminium OS pod względem wizualnym rzeczywiście prezentuje się jako zapowiadane połączenie Androida i Chrome OS. Interfejs użytkownika posiada m.in. pasek zadań przypominający ten z ChromeOS, jednak coś się zmieniło. Przycisk startu został przesunięty na środek, co jest cechą typową dla Androida. Na górze ekranu umieszczono pasek stanu z ikonami baterii i Wi-Fi znanymi ze smartfonów. Na nagraniach widać też sklep Play Store oraz działanie wielozadaniowości w trybie podzielonego ekranu.

Materiały te z pewnością nie stanowią jeszcze pełnej prezentacji możliwości systemu ani nie ujawniają jego ostatecznej nazwy. Dają jednak jasny sygnał, że prace są na zaawansowanym etapie. Na szczegółowe omówienie wszystkich funkcji przyjdzie jednak poczekać do czasu, aż Google zdecyduje się na oficjalną zapowiedź.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press