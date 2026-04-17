Sporo nowości w Android 17. Ostatnia aktualizacja bety przed premierą

W skrócie Android 17 Beta 4 wprowadza sprzętowe limity pamięci RAM dla aplikacji oraz system wykrywania anomalii w zachowaniu procesów.

Aktualizacja wymusza pełne wsparcie aplikacji dla dużych ekranów i urządzeń składanych oraz rozszerza możliwości monitorowania zasobów przez programistów.

Android 17 zaostrza ochronę prywatności, domyślnie blokując dostęp do sieci lokalnej, i wprowadza kryptografię postkwantową ML-DSA do Android Keystore.

Android 17 Beta 4 wydany. Wprowadza limit pamięci dla aplikacji

Android 17 Beta 4 został oficjalnie wydany. To czwarta i już ostatnia beta przed publiczną premierą nowej wersji systemu na smartfony, która jest zaplanowana na czerwiec. W czwartek (16 kwietnia) Google opublikowało oficjalną listę zmian. Tłumaczy na niej, że głównym celem nowej wersji systemu jest zwiększenie determinizmu i stabilności platformy poprzez przejęcie przez system bezpośredniej kontroli nad zasobami sprzętowymi, które do tej pory były w dużej mierze zarządzane przez twórców aplikacji.

Najbardziej znaczącą nowością w tej edycji jest wprowadzenie sprzętowych limitów pamięci RAM, które są ściśle uzależnione od specyfikacji konkretnego urządzenia. Przewidywalność środowiska Android polega w tym przypadku na tym, że to system operacyjny - a nie deweloper - wyznacza granice zużycia zasobów. Pomoże to m.in. zniwelować skutki rażących błędów optymalizacyjnych. Nowy mechanizm ma na celu eliminowanie ekstremalnych wycieków pamięci oraz aplikacji nadmiernie obciążających system, co w przeszłości prowadziło do spowolnień interfejsu i szybszego zużycia baterii.

Gigant z Mountain View uspokaja, że większość poprawnie zaprojektowanych aplikacji nie odczuje tych zmian, jednak deweloperzy już teraz powinni zweryfikować wydajność swojego kodu, by uniknąć automatycznego zamykania procesów przez system.

Stabilniejsza praca aplikacji i wymagane wsparcie dla dużych ekranów

Czwarta beta przed premierą Androida 17 wprowadza także usługę wykrywania anomalii, która działa bezpośrednio na urządzeniu, aktywnie monitorując zachowanie procesów. Nowe narzędzie dla twórców aplikacji, zintegrowane z menedżerem profilowania, pełni rolę systemu wczesnego ostrzegania - śledzi ono nadmierne obciążenie zasobów, takie jak "spamowanie" transakcjami Binder czy wycieki pamięci.

Deweloperzy będą otrzymywać szczegółowe raporty diagnostyczne i zrzuty pamięci jeszcze zanim system podejmie radykalne kroki, co pozwoli im zidentyfikować błędy i naprawić aplikację, zanim ta zostanie przymusowo zamknięta przez mechanizmy obronne Androida. Z perspektywy użytkownika oznacza to jeszcze stabilniejszą i bardziej wydajną pracę z aplikacjami na smartfonie.

Zmiany stały się też udziałem urządzeń z dużymi ekranami, takich jak tablety i urządzenia składane. Google kończy z możliwością rezygnacji z kompatybilności w tym zakresie. Od teraz każda aplikacja kierowana na Androida 17 będzie musiała natywnie wspierać zmianę rozmiaru okien, różne orientacje ekranu oraz zmienne proporcje obrazu. Reguła ta ma wymusić na twórcach oprogramowania odejście od ignorowania specyfiki większych wyświetlaczy i zapewnić użytkownikom spójne doświadczenia niezależnie od formatu urządzenia, z którego korzystają.

Więcej kontroli i ochrony - również przed atakami komputerów kwantowych

W obszarze bezpieczeństwa i prywatności Android 17 wprowadza szereg restrykcji dotyczących łączności i ładowania kodu. Co dokładnie się zmieniło? W przypadku aplikacji celujących w nowy system dostęp do sieci lokalnej będzie od teraz domyślnie blokowany, co wymaga od deweloperów uzyskania wyraźnej zgody użytkownika lub przejścia na bezpieczne mechanizmy wyboru treści. Aktualizacja wprowadza też obowiązkową przejrzystość certyfikatów oraz zaostrza zasady dynamicznego ładowania kodu. Od teraz wszystkie biblioteki natywne muszą być oznaczane jako "tylko do odczytu", aby zapobiec ich modyfikacji.

Istotne zmiany objęły również sferę multimediów. Android 17 Beta 4 wprowadza zaostrzone zasady zarządzania dźwiękiem w tle. Nowe zasady ograniczają aplikacjom możliwość samowolnego odtwarzania audio, wysyłania żądań o priorytet dźwięku (tzw. audio focus) oraz zdalnej zmiany głośności, gdy nie są one aktywnie używane przez użytkownika. Google w odpowiedzi na feedback testerów poprzednich wersji beta doprecyzowało te mechanizmy - ochrona będzie ściśle powiązana z wersją SDK, w którą celuje deweloper, a z ograniczeń wyłączono sygnały alarmowe, co ma zagwarantować niezawodność budzików i powiadomień krytycznych.

W perspektywie długofalowego bezpieczeństwa Android 17 kładzie fundamenty pod erę komputerów kwantowych poprzez wprowadzenie do Android Keystore kryptografii postkwantowej (Post-Quantum Cryptography - PQC), opartej na ustandaryzowanym przez NIST algorytmie ML-DSA. Rozwiązanie to pozwala na generowanie kluczy i tworzenie cyfrowych podpisów odpornych na ataki komputerów kwantowych bezpośrednio w bezpiecznym sprzęcie urządzenia.

O zagrożeniu tymi atakami w perspektywie jeszcze tej dekady informowaliśmy niedawno w Interii GeekWeek, podkreślając konieczność wymiany lub aktualizacji urządzeń, by zabezpieczyć je w erze postkwantowej, w której maszyny kwantowe będą już w stanie łamać powszechnie używane klucze szyfrujące, co zresztą zademonstrowali sami eksperci z Google Quantum AI. Twórcy systemu udostępnili deweloperom warianty algorytmu ML-DSA-65 oraz ML-DSA-87 poprzez standardowe interfejsy API, co pozwala na budowanie zabezpieczeń gotowych na wyzwania technologiczne nadchodzących lat.

