W skrócie Microsoft podniósł opłaty za licencje OEM systemu Windows 11 dla producentów sprzętu o średnio 7-10 proc., co przełoży się na wzrost cen komputerów PC o około 5 proc.

Globalne dostawy komputerów spadły w drugim kwartale 2026 r. o 4 proc. rok do roku, co stanowi pierwszy spadek na tym rynku od pierwszego kwartału 2025 r.

Wysokie koszty produkcji sprzętu są napędzane nie tylko cenami licencji, ale również niedoborami kluczowych komponentów, takich jak pamięci RAM, wynikającymi z popytu na serwery AI.

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Microsoft podnosi ceny licencji Windows 11

Microsoft zdecydował się na podniesienie opłat za licencje OEM systemu Windows 11 dla producentów sprzętu. Chodzi o licencję systemu dołączaną do nowych urządzeń i dająca prawo do jego użytkowania na pierwszym komputerze, na którym została zainstalowana. Decyzja ta przypada na okres, w którym branża PC boryka się już z i tak mocno rosnącymi cenami podzespołów komputerowych, takich jak pamięci RAM, dyski SSD, karty graficzne czy procesory.

Presja cenowa ma bezpośrednie przełożenie na wielkość sprzedaży. Według raportu Counterpoint Research w drugim kwartale 2026 r. globalne dostawy komputerów wyniosły około 65 mln egzemplarzy, co oznacza spadek o 4 proc. rok do roku. To pierwszy spadek na tym rynku od pierwszego kwartału 2025 r. Mimo że wymiana sprzętu biznesowego jest częściowo napędzana migracją na nowy system i rosnącą popularnością komputerów z technologiami AI, wysokie ceny komponentów skutecznie ograniczają dynamikę rynku.

Z ustaleń opublikowanych przez tajwański dziennik United Daily News wynika, że nowe stawki Microsoftu weszły w życie w lipcu. Przedstawiciele branży komputerowej wskazują, że opłaty wzrosły średnio o 7-10 proc. Jest to wyraźny skok w porównaniu do ubiegłych lat, kiedy coroczne podwyżki utrzymywały się zazwyczaj na poziomie niskich wartości jednocyfrowych.

Ostateczna wysokość opłaty licencyjnej zależy od specyfikacji technicznej danego urządzenia, a dokładniej - od zastosowanego procesora. Komputery wyposażone w bardziej wydajne CPU, takie jak procesory Intel z serii i3, i5 lub i7, są objęte wyższymi stawkami za system operacyjny.

Za komputer PC zapłacimy jeszcze więcej

Rosnąca cena systemu operacyjnego to tylko część problemów, z którymi zmagają się producenci. Od drugiej połowy 2025 r. wysoki popyt na serwery AI doprowadził do niedoborów kluczowych podzespołów, a ich producenci mocno podnieśli ich ceny. W największym stopniu na końcowy koszt zestawu PC wpłynęły ceny RAM.

Producenci tacy jak Dell, Asus czy Acer już w grudniu 2025 r. sygnalizowali konieczność podniesienia cen urządzeń. Część dodatkowych kosztów została już uwzględniona w cenach sklepowych. Ze względu na duże skoki cen samych podzespołów podwyżka wynikająca z opłat licencyjnych Microsoftu pozostaje jednak dla wielu odbiorców niezauważalna w końcowej cenie produktu.

Obecnie ceny licencji Windows 11 Home OEM wynoszą w Polsce ok. 489-509 zł, a w przypadku edycji Windows 11 Pro OEM - ok. 639-645 zł. Powyższe doniesienia mogą oznaczać, że za "Okienka" możemy zapłacić już niebawem 523-559 zł w edycji Home i 683-709 zł w edycji Pro.

Jeśli jednak mamy klucz licencyjny Windows 10 lub 11 ze starego komputera i nie jest ona w wersji OEM, a kupujemy nowy sprzęt bez systemu, wówczas możemy go przenieść na to nowe urządzenie, by dodatkowo nie płacić. Co więcej, może to być klucz jeszcze z czasów Windows 7 lub 8/8.1, który dawał możliwość bezpłatnego upgrade'u z Windows 10, a ten z kolei jest ciągle ważny dla "Jedenastki".



