Siri pochodzi z generacji "inteligentnych" asystentów z poprzedniej dekady, takich jak Cortana, Asystent Google i Alexa. Nie była to sztuczna inteligencja oparta na dużych modelach językowych, jaką znamy z ChatGPT czy Gemini. Cyfrowi asystenci mieli dość ograniczone możliwości działania i skupiali się raczej na produktywności. Część z nich została wyłączona, a część zaliczyła duże aktualizacje. Siri nie doczekała się jeszcze niczego takiego, ale wkrótce ma się to zmienić.

Początkowo w 2024 roku gigant z Cupertino prezentował całkiem konkretne funkcje Siri, która miała rozumieć osobisty kontekst rozmów. Miały one nadejść jesienią 2024, następnie zostały przełożone na 2025 rok, a wtedy Apple znów zabrał głos.

W czerwcu 2025 relacjonowaliśmy dla was konferencję konferencja Apple na WWDC25, której jednym z większych rozczarowań był ciągle brak aktualizacji Siri. Powodem miało być niedomaganie platformy Apple Intelligence i trudności w połączeniu asystentki starszej generacji z nowszymi LLM-ami. Rozwiązaniem miało być skorzystanie z pomocy któregoś z liderów w branży AI, a aktualizacja według nieoficjalnych plotek miałaby się ukazać wiosną 2026 roku. Wybór padł na Google AI, o czym obaj partnerzy poinformowali już oficjalnie.

Już w listopadzie 2025 pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Apple zamierza zapłacić 1 mld dolarów Google, by móc wykorzystać jego model Gemini w Siri. Pisał o tym Bloomberg. Oficjalne potwierdzenie nadeszło 12 stycznia 2026. Google i Apple wydali wspólne oświadczenie, w którym poznajemy trochę szczegółów przyszłej integracji.

"Apple i Google weszły w wieloletnią współpracę, w ramach której następna generacja Apple Foundation Models będzie opierać się na modelach Gemini oraz technologii chmury Google. Te modele będą pomagały zasilać przyszłe funkcje Apple Intelligence, wliczając w to bardziej spersonalizowaną Siri, która nadejdzie w tym roku" - wyjaśniają partnerzy.

"Po ostrożnej ocenie Apple ustalił, że technologia AI od Google'a zapewnia najmocniejszą podstawę dla Apple Foundation Models, i jest podekscytowany nowymi innowacyjnymi doświadczeniami, które to odblokuje dla użytkowników Apple. Apple Intelligence będzie dalej uruchamiane na urządzeniach Apple'a oraz w Private Cloud Compute, zachowując wiodące w branży standardy prywatności firmy Apple" - czytamy w oświadczeniu.

Możliwe zatem, że na nadejście nowej Siri użytkownicy iPhone'a nie będą musieli czekać do wydania iOS 27, które nadejść ma jesienią 2026. Nowa wersja może dołączyć do wiosennej aktualizacji iOS 26.4, choć producent tego nie uściślił.

