Google i Apple wprowadzają wspólne szyfrowanie wiadomości RCS
Apple i Google w końcu się dogadali i ogłosili rozpoczęcie testów bezpiecznej komunikacji w standardzie RCS między urządzeniami z Androidem i iOS 26.4. Nowa funkcja szyfrowanych wiadomości opiera się na specyfikacji RCS Universal Profile opracowanej przez organizację GSMA. Gwarantuje to, że wiadomości przesyłane między użytkownikami różnych systemów nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie ani pośredników podczas transmisji.
Spis treści:
- Wspólne szyfrowanie end-to-end wiadomości RCS
- Skąd wiadomo, że wiadomość jest szyfrowana?
- Wymagania techniczne dla Androida i iOS
Wspólne szyfrowanie end-to-end wiadomości RCS
Giganci technologiczni zwykle niechętnie umożliwiają współpracę swoich platform z tymi od konkurencji, choć są od tego wyjątki. Przykładowo w ostatniej dekadzie Microsoft zaczął mocno wspierać integrację systemu Windows z Androidem i iOS, a także wypuścił dwie własne dystrybucje Linuxa, dołączył do jego fundacji i stał się największym pojedynczym kontrybutorem Open Source. A jeszcze niewiele wcześniej były CEO, Steve Ballmer, nazywał otwarty system "rakiem".
O ile w ostatnich latach coraz częściej widać chęć zapewniania interoperacyjności wielu odrębnych ekosystemów i usług, wliczając w to m.in. wspólne standardy dla sztucznej inteligencji, o tyle część firm z sektora big tech nadal zamyka się w swoich twierdzach i jedynie napomnienia lub dotkliwe kary ze strony regulatorów (tu prym wiedzie Komisja Europejska) są w stanie wymusić na nich kooperację. Niejednokrotnie presję wywierają sami konkurenci. Dotyczy to także omawianego przez nas wcześniej w GeekWeeku standardu RCS (Rich Communication Services), który uważany jest za następcę SMS.
W czym dokładnie problem? Standardowy protokół RCS (rozwijany przez organizację GSMA) nie posiadał wbudowanego, ujednoliconego szyfrowania typu end-to-end (E2EE) między różnymi systemami. Google miało własne szyfrowanie dla Androida, ale nie było ono kompatybilne z iPhonem. W wyniku tego komunikacja RCS między Androidem a iOS była technicznie możliwa, ale nie była w pełni prywatna - operatorzy lub pośrednicy mogli teoretycznie podejrzeć treść wiadomości. Niebawem się to zmieni.
Skąd wiadomo, że wiadomość jest szyfrowana?
Wprowadzenie pełnego szyfrowania end-to-end to kolejny krok w ewolucji RCS na iPhone'ach. Standard ten debiutował w systemie iOS 18 we wrześniu 2024 r. Dotychczasowa wersja pozwalała już na korzystanie ze wskaźników pisania, wyświetlanie potwierdzeń odczytu oraz przesyłanie multimediów w wysokiej jakości. Po wprowadzeniu przez GSMA aktualizacji protokołu RCS Universal Profile 3.0 w marcu 2025 r. Apple obiecało dołożenie do tego zaawansowanych funkcji ochrony prywatności. Pierwsze efekty widać dopiero teraz.
Wizualne potwierdzenie bezpiecznego połączenia będzie widoczne bezpośrednio w aplikacjach do obsługi wiadomości. Użytkownicy iOS poznają, że konwersacja jest szyfrowana, po nowym oznaczeniu nad zielonymi dymkami. W centralnej części ekranu pojawi się komunikat informujący o tekście przesyłanym przez RCS wraz z ikoną kłódki. W aplikacji Wiadomości Google system oznaczeń pozostanie spójny z tym, który obecnie widzą użytkownicy Androida komunikujący się między sobą. Również będzie on wykorzystywał symbol kłódki jako potwierdzenie aktywnego szyfrowania.
Wymagania techniczne dla Androida i iOS
Pełne szyfrowanie wiadomości RCS między Androidem i iOS jest już dostępne, ale w wersji zapoznawczej. Użytkownicy mogą przetestować tę nowość przed jej oficjalną premierą, spełniając pewne wymagania techniczne. Użytkownicy Androida muszą korzystać z najnowszej wersji beta aplikacji Wiadomości Google (Google Messages).
W przypadku ekosystemu Apple'a konieczne jest zaś posiadanie urządzenia z zainstalowaną wersją systemu iOS 26.4 beta 2 oraz korzystanie z usług operatora wspierającego czat RCS. W ustawieniach wiadomości RCS pojawił się dedykowany przełącznik "Szyfrowanie end-to-end (Beta)", który jest domyślnie aktywny i powinien taki pozostać.
Trzeba pamiętać, że ze względu na wczesną fazę betatestów mogą wystąpić przejściowe trudności, takie jak problemy z dostarczaniem wiadomości, przerwy w działaniu usługi czy drobne błędy techniczne. Pełna i stabilna wersja szyfrowanego RCS między iPhone'ami a smartfonami z Androidem zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom w nadchodzącej aktualizacji systemu iOS 26.4, gdzie funkcja ta będzie standardowo włączona dla każdego.