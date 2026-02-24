Spis treści: Wspólne szyfrowanie end-to-end wiadomości RCS Skąd wiadomo, że wiadomość jest szyfrowana? Wymagania techniczne dla Androida i iOS

Wspólne szyfrowanie end-to-end wiadomości RCS

Giganci technologiczni zwykle niechętnie umożliwiają współpracę swoich platform z tymi od konkurencji, choć są od tego wyjątki. Przykładowo w ostatniej dekadzie Microsoft zaczął mocno wspierać integrację systemu Windows z Androidem i iOS, a także wypuścił dwie własne dystrybucje Linuxa, dołączył do jego fundacji i stał się największym pojedynczym kontrybutorem Open Source. A jeszcze niewiele wcześniej były CEO, Steve Ballmer, nazywał otwarty system "rakiem".

O ile w ostatnich latach coraz częściej widać chęć zapewniania interoperacyjności wielu odrębnych ekosystemów i usług, wliczając w to m.in. wspólne standardy dla sztucznej inteligencji, o tyle część firm z sektora big tech nadal zamyka się w swoich twierdzach i jedynie napomnienia lub dotkliwe kary ze strony regulatorów (tu prym wiedzie Komisja Europejska) są w stanie wymusić na nich kooperację. Niejednokrotnie presję wywierają sami konkurenci. Dotyczy to także omawianego przez nas wcześniej w GeekWeeku standardu RCS (Rich Communication Services), który uważany jest za następcę SMS.

W czym dokładnie problem? Standardowy protokół RCS (rozwijany przez organizację GSMA) nie posiadał wbudowanego, ujednoliconego szyfrowania typu end-to-end (E2EE) między różnymi systemami. Google miało własne szyfrowanie dla Androida, ale nie było ono kompatybilne z iPhonem. W wyniku tego komunikacja RCS między Androidem a iOS była technicznie możliwa, ale nie była w pełni prywatna - operatorzy lub pośrednicy mogli teoretycznie podejrzeć treść wiadomości. Niebawem się to zmieni.

Skąd wiadomo, że wiadomość jest szyfrowana?

Wprowadzenie pełnego szyfrowania end-to-end to kolejny krok w ewolucji RCS na iPhone'ach. Standard ten debiutował w systemie iOS 18 we wrześniu 2024 r. Dotychczasowa wersja pozwalała już na korzystanie ze wskaźników pisania, wyświetlanie potwierdzeń odczytu oraz przesyłanie multimediów w wysokiej jakości. Po wprowadzeniu przez GSMA aktualizacji protokołu RCS Universal Profile 3.0 w marcu 2025 r. Apple obiecało dołożenie do tego zaawansowanych funkcji ochrony prywatności. Pierwsze efekty widać dopiero teraz.

Wizualne potwierdzenie bezpiecznego połączenia będzie widoczne bezpośrednio w aplikacjach do obsługi wiadomości. Użytkownicy iOS poznają, że konwersacja jest szyfrowana, po nowym oznaczeniu nad zielonymi dymkami. W centralnej części ekranu pojawi się komunikat informujący o tekście przesyłanym przez RCS wraz z ikoną kłódki. W aplikacji Wiadomości Google system oznaczeń pozostanie spójny z tym, który obecnie widzą użytkownicy Androida komunikujący się między sobą. Również będzie on wykorzystywał symbol kłódki jako potwierdzenie aktywnego szyfrowania.

Wymagania techniczne dla Androida i iOS

Pełne szyfrowanie wiadomości RCS między Androidem i iOS jest już dostępne, ale w wersji zapoznawczej. Użytkownicy mogą przetestować tę nowość przed jej oficjalną premierą, spełniając pewne wymagania techniczne. Użytkownicy Androida muszą korzystać z najnowszej wersji beta aplikacji Wiadomości Google (Google Messages).

Pełne szyfrowanie jest domyślnie włączone w ustawieniach wiadomości RCS na iOS 26.4 beta 2 9to5Google (zrzut ekranu) materiał zewnętrzny

W przypadku ekosystemu Apple'a konieczne jest zaś posiadanie urządzenia z zainstalowaną wersją systemu iOS 26.4 beta 2 oraz korzystanie z usług operatora wspierającego czat RCS. W ustawieniach wiadomości RCS pojawił się dedykowany przełącznik "Szyfrowanie end-to-end (Beta)", który jest domyślnie aktywny i powinien taki pozostać.

Trzeba pamiętać, że ze względu na wczesną fazę betatestów mogą wystąpić przejściowe trudności, takie jak problemy z dostarczaniem wiadomości, przerwy w działaniu usługi czy drobne błędy techniczne. Pełna i stabilna wersja szyfrowanego RCS między iPhone'ami a smartfonami z Androidem zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom w nadchodzącej aktualizacji systemu iOS 26.4, gdzie funkcja ta będzie standardowo włączona dla każdego.

Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię © 2026 Associated Press