W skrócie Microsoft zaprezentował VibeOS, system operacyjny generowany w czasie rzeczywistym przez sztuczną inteligencję bez kodu źródłowego i aplikacji.

W nowym systemie AI na bieżąco wytwarza interfejs oraz funkcje oprogramowania, symulując znane aplikacje i tworząc również te fikcyjne.

Technologia wykorzystana w VibeOS uwidacznia trend w kierunku operowania systemami zbudowanymi wokół natychmiastowej generacji treści przez AI zamiast twardego kodu programistycznego i predefiniowanych aplikacji.

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VibeOS. System operacyjny, w którym wszystko jest halucynacją AI

Tradycyjne systemy operacyjne to oprogramowanie służące do zarządzania komputerem i uruchamiania w nim aplikacji. Stworzenie systemu nie jest prostą sprawą i wymaga adresowania na naprawdę niskich poziomach. Produkty, takie jak Windows, Linux czy macOS, to dzieła inżynierii, które opierają się na kilkudziesięciu milionach linijek kodu napisanych przez programistów. A gdyby tak zupełnie zmienić paradygmat i stworzyć system, który nie opiera się na pracy programistów, lecz na sztucznej inteligencji, która wytwarza całą jego zawartość w czasie rzeczywistym?

Na taki eksperyment porwali się deweloperzy z Microsoft. Na konferencji Build 2026 pokazali oni VibeOS - pierwszy w historii system operacyjny "AI-native", w którym Anthropic Claude działa jako agent jądra (ang. kernel agent), kontrolując wszystko - od sprzętu po interfejs użytkownika. Wszystko, co dzieje się na ekranie i w tle, nie jest efektem wykonania kodu programistycznego, bo tego po prostu nie ma. Całość niezwykle przekonująco, klatka po klatce, renderuje model sztucznej inteligencji na podstawie instrukcji producenta i promptów użytkownika wydawanych w języku naturalnym.

VibeOS to prawdziwy system operacyjny, który można uruchomić na realnym sprzęcie. Podczas pokazu na żywo inżynierowie z Microsoft wykorzystali maszynę wirtualną Hyper-V i plik VHDX o rozmiarze ok. 1,3 GB. Wizja ta niemal całkowicie stawia na głowie dotychczasową wiedzę o informatyce. Niemal, bo vibe coding istnieje już od paru lat i firmy korzystają z niego coraz częściej (w Microsoft odpowiada ponoć za 20-30 proc. nowo powstającego kodu). Chodzi o programowanie oparte na asystencie AI, w którym człowiek zamiast pisać kod w trudnym do opanowania języku programowania, opisuje prostymi słowami, co chce uzyskać, a kod pisze za niego maszyna.

Tu jednak mamy do czynienia z zupełnie nowatorskim podejściem do tworzenia oprogramowania. Nie ma tu kodu przygotowanego przez maszynę i przyklepanego przez człowieka. Zamiast tego mamy prompty i ich realizację w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie bez ani jednej linijki kodu

Aby zrozumieć działanie VibeOS, wystarczy przyjrzeć się klasycznemu kalkulatorowi. W tradycyjnym systemie operacyjnym programista pisze kod w edytorze, który jest następnie kompilowany i wykonywany jako aplikacja, a z nią użytkownik końcowy wchodzi się w interakcję przez interfejs. W VibeOS cała ta logika została wywrócona do góry nogami. Aplikacja kalkulatora nie posiada żadnego kodu źródłowego ani projektu interfejsu. Nie ma tu zaprogramowanych przycisków, procedur obsługi zdarzeń ani logiki. Dlaczego więc widać na ekranie okno, a w nim przyciski, które można klikać, by otrzymać prawidłowe wyniki działań?

Gdy użytkownik uruchamia program, AI po prostu generuje wygląd UI i obserwuje działania człowieka. Po wpisaniu działania "5 / 3" i naciśnięciu znaku równości, system wyświetla wynik "1.6". Dzieje się tak dlatego, że sztuczna inteligencja jedynie szkicuje obraz na ekranie i próbuje odgadnąć, co powinno się na nim pojawić. Wyniki mogą, ale wcale nie muszą być prawidłowe.

To samo dotyczy przeglądania sieci. Uruchamiając "Internet Explorer", użytkownik nie ogląda prawdziwych witryn, lecz najlepsze domysły sztucznej inteligencji na temat tego, jak dana strona mogłaby wyglądać. Podczas testu na żywo inżynier wpisał w wyhalucynowaną wyszukiwarkę Google hasło "Hanselman Wikipedia". System błyskawicznie wygenerował treść strony na Wikipedii oraz portret Scotta Hanselmana (programisty z Microsoft).

Sztuczna inteligencja wytwarza programy na żywo

Brak sztywnych ram kodowych sprawia, że VibeOS potrafi odtworzyć wrażenia z użytkowania dowolnego oprogramowania na świecie - lub przynajmniej podjąć taką próbę. Może to być symulacja programu Excel, historyczna encyklopedia "Encarta 98" spersonalizowana pod kątem faktów o Marku Russinovichu (kolejny wewnętrzny żart Microsoftu), czy też w pełni fikcyjne aplikacje. Sam zaś przypomina domyślnie Windows XP.

W trakcie prezentacji deweloperzy przetestowali m.in. program naśladujący Wiersz poleceń (CMD), który z założenia miał być nieuprzejmy dla użytkownika. Publiczność rzuciła też wyzwanie odtworzenia aplikacji "Microsoft Money 95" w wersji dla Scotta Hanselmana. W rzeczywistości można poprosić go o wygenerowanie dowolnej aplikacji i spersonalizowania jej w najbardziej wymyślny sposób. Jako że wszystko to jest w pewnym sensie wytworem (sztucznej) wyobraźni, możliwości są niemal bezgraniczne.

System bez problemu radzi sobie również z zagnieżdżaniem innych środowisk. Na życzenie uczestników VibeOS wygenerował emulator terminala łączący się z legendarnym retrokomputerem Altair 8080, a także symulator systemu iOS, który ku rozbawieniu widowni wyświetlił przyciski w stylu Windows CE.

Za tą niesamowitą, a zarazem przerażającą technologią stoi Copilot SDK - zestaw narzędzi programistycznych, który na bieżąco renderuje cały interfejs w odpowiedzi na prompty użytkownika. Mechanizm ten budzi masę pytań i być może każe na nowo zdefiniowanić, czym są halucynacje w świecie komputerów. Uczestnicy pokazu nie kryli jednak zachwytu. Niektórzy z nich nazwali VibeOS "najwspanialszą rzeczą, jaką widzieli w życiu".

Eksperyment uwidacznia nowy trend w informatyce

VibeOS jest raczej pokazem możliwości i wyznacznikiem pewnego kierunku, niż użytecznym systemem, który rychło zastąpi Windowsa czy Androida. Choć to przejaskrawiony przykład, to trend ten jest już realizowany w systemach. Niedawno w GeekWeeku informowaliśmy o Project Solara - systemie bez aplikacji, w którym użytkownik załatwia wszystko poprzez interakcje z agentami AI. Pojawiły się też plotki o smartfonie OpenAI, który miałby działać na takiej samej zasadzie.

Sposób działania VibeOS przypomina też trochę działanie gier komputerowych. Za renderowanie klatek odpowiada silnik gry, a na ich zawartość wpływa użytkownik. Istnieją też gry z zawartością generowaną proceduralnie - przykładem jest The Elder Scrolls II: Daggerfall z 1996 r. z gigantyczną mapą, która nie została wymodelowana wstępnie jak ma to miejsce w większości produkcji. 30 lat później w grach pojawiają się kolejne takie ulepszenia. Tym razem są to oparte na zaawansowanej AI techniki "ulepszania" obrazu klatka po klatce, aby zapewnić graczom jeszcze większy efekt realizmu.

W przypadku systemu operacyjnego rolę tradycyjnego silnika fizycznego czy graficznego przejmuje model sztucznej inteligencji. Zamiast przetwarzać sztywne skrypty i predefiniowane obiekty, system nieustannie generuje i odświeża interfejs w czasie rzeczywistym na podstawie intencji użytkownika. Każde kliknięcie myszą czy wpisanie tekstu nie wywołuje funkcji ukrytej w kodzie aplikacji, lecz staje się nowym promptem, na który AI odpowiada natychmiastową modyfikacją wyświetlanego obrazu. W efekcie całe środowisko operacyjne funkcjonuje jak interaktywny strumień wideo generowany na żywo.

To podejście może otworzyć zupełnie nowy rozdział w wytwarzaniu oprogramowania, ale jednocześnie wprowadza nowe wyzwania. Poruszanie się po symulacji, a nie realizacji twardego kodu, przypomina operowanie w świecie snów. Logika, powtarzalność, niezawodność i bezpieczeństwo mogą być wystawione na sporą próbę. Czy ten wirtualny oniryzm uda się sprowadzić na ziemię i ugruntować? A może to wszystko ślepy zaułek?





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